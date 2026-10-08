MacBook ou PC Windows pour les études : lequel choisir en 2026 ?

MacBook ou PC Windows ? Au moment d'acheter un ordinateur portable pour les études, le choix ne dépend pas seulement du budget. Logiciels utilisés, autonomie, RAM, connectique, mobilité et filière suivie peuvent faire pencher la balance. Voici les critères à regarder avant de choisir, avec les meilleurs modèles à considérer en 2026.

À retenir :

Pour un étudiant qui veut avant tout simplicité, autonomie et intégration avec un iPhone, le MacBook Air M5 reste l'un des choix les plus cohérents.

Pour la polyvalence, la compatibilité logicielle et la liberté de configuration, un PC Windows garde un avantage important.

Notre choix Windows pour les études est le Dell XPS 13 (2026) : son format d'environ 1 kg, son écran tactile 13,4 pouces, son clavier rétroéclairé et ses configurations jusqu'à 32 Go de RAM en font un ordinateur portable particulièrement adapté à la mobilité étudiante. Dell France l'affiche actuellement à partir de 799 € pour les étudiants éligibles.

Pour les études créatives ou informatiques plus exigeantes, le Dell XPS 14 offre davantage de marge en RAM et en stockage, tandis que le MacBook Pro M5 vise les besoins de performance les plus élevés.

Avant tout achat, vérifiez les logiciels imposés par votre établissement : certains outils professionnels restent conçus en priorité pour Windows.

Le dilemme MacBook vs PC pour les étudiants

Faut-il acheter un MacBook ou un PC Windows pour ses études ? La question revient à chaque rentrée, mais la réponse est devenue moins évidente qu'il y a quelques années.

D'un côté, Apple dispose désormais d'une gamme particulièrement large. Le MacBook Neo, lancé en 2026, fait descendre le prix d'entrée du Mac à 699 €, et même 599 € au tarif Éducation. Le MacBook Air M5, disponible en 13 et 15 pouces, débute pour sa part à 1 199 €, ou 1 089 € au tarif Éducation, avec 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage dès la configuration de base.

Face à Apple, l'écosystème Windows offre une gamme de prix et de formats beaucoup plus étendue. Le retour de la marque Dell XPS en 2026 remet notamment en avant trois modèles : le XPS 13, le XPS 14 et le XPS 16. Dell avait brièvement retiré le nom XPS en 2025 avant de le réintroduire en 2026.

Le bon choix ne dépend donc pas seulement du système d'exploitation. Un étudiant en droit ou en école de commerce n'a pas les mêmes besoins qu'un étudiant en informatique, en architecture ou en montage vidéo.

MacBook ou PC Windows pour les études : lequel choisir ?

Pour la majorité des étudiants, un PC Windows est le choix le plus polyvalent grâce à sa compatibilité logicielle, son choix de configurations et sa gamme de prix. Le MacBook reste particulièrement pertinent pour ceux qui privilégient l'autonomie, macOS et l'écosystème Apple. Le logiciel exigé par la formation doit rester le premier critère de décision.

C'est précisément ce dernier point qui doit être vérifié avant de regarder le design ou le prix.

Un MacBook Air peut être un excellent appareil pour quatre ou cinq années d'études, mais il perd une partie de son intérêt si le cursus impose régulièrement un logiciel uniquement disponible sous Windows. À l'inverse, acheter un PC très puissant n'a guère de sens pour prendre des notes, travailler sur Microsoft 365 et effectuer de la recherche documentaire.

Comprendre les besoins spécifiques des étudiants

Les études généralistes : bureautique et recherche

Pour une licence de droit, de lettres, d'économie, de langues ou pour de nombreux cursus en école de commerce, les besoins restent relativement modérés.

Le travail quotidien repose surtout sur le navigateur, le traitement de texte, les présentations, les visioconférences et parfois de gros fichiers Excel. Dans ce contexte, 16 Go de RAM constituent en 2026 la configuration que nous recommandons pour conserver une machine plusieurs années.

Un MacBook Air M5, un Dell XPS 13 ou un bon ordinateur portable Windows de milieu de gamme sont largement suffisants.

L'autonomie, la légèreté et la qualité du clavier deviennent alors plus importantes que la performance brute du processeur.

Les filières créatives et multimédia

Photo, graphisme, communication visuelle, montage vidéo ou production musicale imposent davantage de ressources.

Le Mac bénéficie ici d'un écosystème créatif particulièrement mature, avec des logiciels comme Final Cut Pro, Logic Pro ou toute la suite Adobe. Le MacBook Air M5 peut déjà traiter des projets créatifs importants, tandis que le MacBook Pro est mieux dimensionné pour le montage vidéo soutenu, les gros projets ou les rendus longs.

Sous Windows, la gamme est beaucoup plus large.

Un Dell XPS 14 peut recevoir jusqu'à 64 Go de RAM et jusqu'à 4 To de stockage selon la configuration, avec des options d'écran OLED tactile. Le XPS 16 reprend cette logique sur un écran plus grand, pouvant aller jusqu'au tandem OLED 3,2K.

Pour un étudiant en design qui veut également conserver Windows pour ses logiciels ou ses futurs besoins professionnels, ce type de portable constitue donc une alternative sérieuse au MacBook Pro.

Les domaines scientifiques et techniques : ingénierie, développement

C'est dans ces cursus qu'il faut être le plus prudent.

Beaucoup d'outils de développement fonctionnent aussi bien sous macOS que Windows. Pour la programmation web, Python, JavaScript ou une grande partie de l'informatique universitaire, un MacBook et un PC Windows peuvent tous les deux convenir.

En ingénierie, architecture ou CAO, la compatibilité devient en revanche déterminante.

Autodesk indique par exemple que Revit 2026 requiert Windows 10 ou Windows 11 dans sa configuration native ; sur un ordinateur Apple, Autodesk renvoie à une configuration utilisant Windows dans une machine virtuelle avec Parallels. SOLIDWORKS liste également Windows 11 comme système pour ses produits clients.

Dans ces filières, choisir directement un PC Windows peut donc simplifier considérablement la vie pendant les études.

Les besoins en mobilité et autonomie

Un ordinateur étudiant passe beaucoup de temps dans un sac.

Un kilo de différence finit par compter lorsqu'il faut transporter chaque jour le portable, un chargeur, des livres et parfois une tablette.

Le Dell XPS 13 (2026, DX13260) pèse environ 1 kg pour 12,7 mm d'épaisseur. Il dispose d'un écran tactile 13,4 pouces 2,5K pouvant fonctionner jusqu'à 120 Hz. Dell annonce jusqu'à 17 heures d'autonomie selon son protocole de test.

Dans un test indépendant publié en août 2026, Matt Safford, rédacteur chez Tom's Hardware, a mesuré près de 15 heures d'autonomie et décrit le XPS 13 comme " an excellent option for students ".

Le MacBook Air M5 atteint de son côté jusqu'à 18 heures d'autonomie annoncée par Apple. Il est proposé en écrans de 13,6 et 15,3 pouces, avec 16 à 32 Go de mémoire unifiée et de 512 Go à 4 To de stockage.

Sur ce critère, les deux familles font donc partie des meilleurs ordinateurs portables pour une utilisation nomade.

MacBook pour les études : avantages et inconvénients

Les points forts du MacBook pour les étudiants

Écosystème Apple et intégration

C'est l'un des principaux arguments du Mac.

Pour un étudiant déjà équipé d'un iPhone ou d'un iPad, l'écosystème Apple permet de transférer rapidement des fichiers, reprendre une tâche commencée sur un autre appareil ou partager le presse-papiers entre plusieurs produits.

Cette continuité est difficile à quantifier sur une fiche technique, mais elle peut faire gagner du temps chaque jour.

Design, qualité de fabrication et finition

Apple s'appuie depuis longtemps sur des châssis en aluminium et une gamme très cohérente.

Le nouveau MacBook Neo conserve cette construction malgré son prix inférieur. Le MacBook Air et le MacBook Pro offrent également une finition premium, des trackpads de grande taille et des écrans de qualité.

Dell adopte une philosophie assez proche sur sa gamme XPS, elle aussi construite autour d'un châssis premium et de formats fins.

Système d'exploitation macOS : simplicité et stabilité

macOS propose une expérience homogène puisque Apple maîtrise à la fois le matériel et le système d'exploitation.

Le nombre limité de modèles facilite aussi l'optimisation des logiciels et des mises à jour.

Pour un étudiant qui ne souhaite pas passer du temps à comparer les composants, cette simplicité constitue un réel argument.

Excellente autonomie de la batterie

Le MacBook Air M5 annonce jusqu'à 18 heures d'autonomie. Le MacBook Pro peut atteindre jusqu'à 24 heures selon la configuration et le type d'utilisation mesuré par Apple.

Cette endurance permet souvent de partir en cours sans transporter le chargeur.

Valeur de revente

Les ordinateurs Apple disposent également d'un marché de l'occasion et du reconditionné très structuré.

Un MacBook Air bien entretenu peut ainsi être revendu plusieurs années après l'achat. Cette valeur résiduelle peut compenser une partie du prix payé au départ.

Les points faibles du MacBook pour les étudiants

Le prix d'achat peut rapidement grimper

Le lancement du MacBook Neo change en partie l'équation.

À 699 € neuf et 599 € au tarif Éducation, Apple dispose désormais d'une machine nettement plus accessible. Mais ce modèle reste limité à 8 Go de mémoire unifiée, avec 256 ou 512 Go de stockage.

Pour un achat destiné à durer plusieurs années avec du multitâche soutenu, le MacBook Air M5 et ses 16 Go de mémoire dès la base offrent davantage de marge, mais le budget monte à 1 199 € au tarif public ou 1 089 € au tarif Éducation pour le 13 pouces.

Moins de personnalisation et de compatibilité matérielle

La RAM et le stockage d'un MacBook doivent généralement être choisis au moment de l'achat.

Il n'est pas possible d'ajouter simplement une barrette de mémoire quelques années plus tard.

À l'inverse, Windows permet de choisir parmi des centaines de modèles, même s'il faut apporter une nuance : tous les PC portables modernes ne sont pas évolutifs. Sur de nombreux ultrabooks premium, la RAM est également soudée.

L'avantage de Windows vient surtout de la diversité des configurations disponibles avant l'achat.

Certains logiciels restent Windows-first

Pour la bureautique, les logiciels de création classiques et le développement, macOS couvre un très large éventail de besoins.

Mais pour certains logiciels d'ingénierie, de CAO ou outils professionnels spécifiques, Windows conserve un avantage de compatibilité. C'est pourquoi il est indispensable de vérifier le programme de sa formation avant de choisir.

Le coût des réparations doit être anticipé

Comme sur beaucoup d'ordinateurs portables ultrafins, les composants sont fortement intégrés.

Il peut donc être pertinent d'étudier les extensions de garantie ou assurances proposées au moment de l'achat, surtout pour un appareil transporté quotidiennement.

PC Windows pour les études : avantages et inconvénients

Les points forts des PC Windows pour les étudiants

Une gamme de prix beaucoup plus large

C'est le premier avantage de Windows.

Il existe des ordinateurs portables pour quasiment tous les budgets, depuis les machines bureautiques à quelques centaines d'euros jusqu'aux modèles premium à plusieurs milliers d'euros.

Cette diversité permet de payer pour ce dont on a réellement besoin.

Le Dell XPS 13, une alternative directe au MacBook pour les étudiants

Le Dell XPS 13 (2026, DX13260) illustre bien le repositionnement des PC Windows premium.

Dell l'affiche actuellement à partir de 799 € pour les étudiants éligibles en France. La configuration peut recevoir 8, 16 ou 32 Go de RAM selon le processeur, avec 512 Go de SSD sur la configuration mise en avant. Son écran tactile 2,5K de 13,4 pouces fonctionne jusqu'à 120 Hz, et la machine intègre le Wi-Fi 7.

Le tactile constitue notamment une différence concrète face aux MacBook : le brief technique Dell rappelle que le XPS 13 est tactile de série, tandis que les XPS 14 et 16 peuvent proposer le tactile avec certaines configurations OLED. Les MacBook ne disposent pas d'écran tactile.

Pour prendre des notes, faire défiler un long document ou travailler dans un espace réduit, cette possibilité peut être utile au quotidien.

VOIR LE DELL XPS 13

Grande flexibilité matérielle et logicielle

Windows fonctionne sur une variété considérable de processeurs, tailles d'écran et formats.

On peut choisir un ordinateur portable de 13 pouces très léger, un PC de 14 pouces plus polyvalent ou un modèle 16 pouces doté d'un grand espace de travail.

Dell illustre cette progression avec les XPS 13, XPS 14 et XPS 16.

Le XPS 14 (2026, DA14260) démarre sur certaines configurations françaises avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, tandis que les configurations supérieures peuvent atteindre 64 Go et 4 To.

Compatibilité étendue avec les logiciels et périphériques

Windows reste le système le plus universel dans de nombreux environnements universitaires et professionnels.

Il offre une excellente compatibilité avec les logiciels Microsoft, de nombreux outils scientifiques, les solutions de CAO, les périphériques spécialisés et le gaming.

Pour un étudiant qui ne sait pas encore quels logiciels il devra utiliser dans trois ans, cette polyvalence constitue une forme d'assurance.

Plus de choix en connectique

Tous les modèles ne se valent pas, mais le marché Windows permet de trouver des ordinateurs avec HDMI, USB-A, lecteur de cartes ou plusieurs USB-C.

Les XPS 14 et XPS 16 privilégient une approche plus minimaliste avec trois ports Thunderbolt 4 et une prise audio, tandis que le XPS 13 adopte une connectique USB-C.

Selon l'usage, un adaptateur peut donc rester nécessaire sur les ultrabooks les plus fins, qu'ils utilisent Windows ou macOS.

Les points faibles des PC Windows pour les étudiants

La qualité varie fortement selon les modèles

" PC Windows " désigne aussi bien un ordinateur à 400 € qu'un ultrabook premium à plus de 2 000 €.

Les conclusions générales ont donc leurs limites.

Qualité de l'écran, webcam, clavier, châssis, batterie ou système de refroidissement peuvent varier énormément entre deux produits partageant pourtant le même système d'exploitation.

Il faut comparer le modèle précis, et pas seulement choisir Windows.

L'autonomie reste très variable

Certains PC ont longtemps accusé un retard important face aux MacBook sur l'autonomie.

Ce constat est aujourd'hui beaucoup moins uniforme.

Le XPS 14 avec écran LCD 2K a par exemple atteint 20 h 41 dans le test indépendant de Tom's Hardware. En revanche, la version OLED haute définition du même ordinateur est descendue à 12 h 23 dans le même protocole.

Un détail d'écran ou de processeur peut donc modifier radicalement la durée de batterie d'un même modèle.

VOIR LE DELL XPS 14

Une expérience moins homogène

Windows doit fonctionner avec des milliers de configurations matérielles.

Cette ouverture est sa force mais entraîne une expérience moins uniforme que chez Apple, qui contrôle directement la conception du Mac et de macOS.

Quel système d'exploitation choisir : macOS ou Windows ?

macOS : idéal pour la simplicité et l'écosystème Apple

Un étudiant équipé d'un iPhone, qui utilise principalement la bureautique, le web et les logiciels créatifs disponibles sur Mac, aura peu de raisons d'être déçu par un MacBook.

Le MacBook Air M5 est particulièrement équilibré : 16 Go de mémoire, 512 Go de stockage, un poids contenu et jusqu'à 18 heures d'autonomie annoncée.

Le MacBook Neo rend l'écosystème encore plus accessible, mais ses 8 Go de RAM imposent davantage de prudence si l'objectif est de garder la machine longtemps ou d'utiliser des logiciels lourds.

Windows : la polyvalence et la compatibilité

Pour les études techniques, les logiciels métier ou un étudiant qui veut conserver le maximum de portes ouvertes, Windows est souvent plus rassurant.

La plateforme permet également de trouver davantage de rapports équipement/prix différents.

Le PC Windows est donc rarement le choix le plus simple à acheter, car il demande plus de comparaison, mais il est souvent le plus adaptable.

Comparatif MacBook vs PC Windows pour les étudiants en 2026

Critère MacBook PC Windows Choix de modèles Gamme limitée et lisible Très large Prix d'entrée 699 € avec le MacBook Neo Quelques centaines d'euros selon modèle Tarif étudiant notable MacBook Neo 599 €, Air M5 13″ 1 089 € XPS 13 à partir de 799 € pour étudiants éligibles RAM conseillée 16 Go pour un achat longue durée 16 Go recommandés Écran tactile Non Disponible sur de nombreux modèles, standard sur XPS 13 Autonomie Généralement excellente Très variable selon configuration Logiciels techniques À vérifier Compatibilité généralement plus large iPhone/iPad Excellente intégration Plus limitée Choix de connectique Relativement réduit De minimaliste à très complet Gaming Catalogue plus limité Net avantage Windows

Comparatif des modèles populaires pour étudiants en 2026

Dell XPS 13 : notre choix Windows pour les études

Le choix de la rédaction : le Dell XPS 13 est notre PC Windows de référence pour un étudiant qui privilégie mobilité, polyvalence et durée d'usage.

Pourquoi ? Parce qu'il combine un format d'environ 1 kg, un écran tactile 2,5K 120 Hz, un clavier rétroéclairé, du Wi-Fi 7 et jusqu'à 32 Go de RAM selon la configuration.

Son intérêt n'est pas de battre tous ses concurrents sur la performance brute. Le brief Dell lui-même recommande de ne pas opposer l'XPS aux MacBook sur ce seul terrain, mais plutôt sur la polyvalence, l'écran tactile, la configurabilité et l'écosystème Windows.

Idéal pour : droit, commerce, sciences humaines, informatique généraliste, bureautique intensive et étudiants très mobiles.

MacBook Neo : le nouveau Mac d'entrée de gamme

Avec le MacBook Neo, Apple attaque directement le marché étudiant.

Son prix démarre à 699 €, ou 599 € avec la remise Éducation. Il pèse environ 1,2 kg et annonce jusqu'à 16 heures d'autonomie.

Il possède néanmoins une limite importante pour un achat à long terme : ses 8 Go de mémoire unifiée ne peuvent pas être augmentés.

Pour du traitement de texte, de la navigation et des cours en ligne, cette quantité reste exploitable. Pour un étudiant qui veut conserver son appareil cinq ans avec des besoins susceptibles d'augmenter, 16 Go offrent davantage de confort.

MacBook Air M5 : le choix équilibré chez Apple

Le MacBook Air M5 remplace les anciennes générations M2 et M3 comme référence pour un achat neuf en 2026.

Apple propose des écrans de 13,6 et 15,3 pouces, 16 Go de mémoire unifiée dès la base, 512 Go de stockage et jusqu'à 18 heures d'autonomie.

Pour un étudiant déjà équipé d'un iPhone et qui n'a pas de contrainte logicielle Windows, c'est probablement le MacBook le plus équilibré de la gamme.

Dell XPS 14 : pour informatique, design et création

Le Dell XPS 14 (2026, DA14260) constitue l'étape supérieure.

Son intérêt se situe moins dans la bureautique classique que dans les filières où l'écran, la mémoire vive et la puissance supplémentaire peuvent être réellement exploités.

Selon les configurations, il est disponible avec écran LCD 2K ou OLED tactile 2,8K et peut monter jusqu'à 64 Go de RAM et 4 To de stockage.

Tom's Hardware a mesuré plus de 20 heures de fonctionnement sur la version LCD 2K dans son test d'autonomie, tout en soulignant que l'OLED réduit sensiblement ce résultat.

Idéal pour : informatique, graphisme, création, étudiants qui utilisent plusieurs logiciels lourds en parallèle.

MacBook Pro M5 : pour les usages professionnels lourds

Le MacBook Pro n'est pas nécessaire pour la majorité des étudiants.

Il prend son sens pour le montage vidéo, la 3D, le développement lourd, la musique ou certains cursus créatifs professionnels.

En 2026, Apple commercialise les MacBook Pro avec puces M5, M5 Pro et M5 Max. Les modèles M5 Pro commencent à 2 499 € en tarif public pour le 14 pouces, avec un tarif Éducation annoncé à 2 329 €.

À ce niveau de prix, il faut s'assurer que les performances supplémentaires seront réellement utilisées.

Dell XPS 16 : pour le grand écran et la création

Le XPS 16 pousse la logique du XPS 14 sur un format plus confortable.

Dell le destine notamment aux créateurs. Les configurations peuvent proposer jusqu'à 64 Go de RAM, 4 To de stockage et un écran tandem OLED tactile 3,2K.

Il est moins facile à transporter quotidiennement qu'un XPS 13, mais le grand écran est intéressant pour travailler sur plusieurs fenêtres, monter de la vidéo ou manipuler des documents complexes.

VOIR LE DELL XPS 16

PC Windows abordables : Asus Vivobook, Lenovo IdeaPad et autres alternatives

Tous les étudiants n'ont évidemment pas besoin d'un ordinateur portable premium.

Asus, Lenovo, Acer, HP ou Honor proposent de nombreux modèles équipés de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go dans des gammes de prix plus accessibles.

Sur ces produits, il faut surtout surveiller quatre éléments : la qualité de l'écran, l'autonomie réelle, le poids et la qualité du châssis.

Une configuration séduisante sur le papier peut perdre beaucoup de son intérêt avec un écran peu lumineux ou une batterie trop faible.

Les Chromebooks : une alternative légère et économique

Pour un étudiant dont les besoins passent presque exclusivement par le navigateur et les outils en ligne, le Chromebook peut être une option.

Il faut toutefois vérifier la compatibilité des logiciels exigés par l'établissement.

Un Chromebook n'est généralement pas le meilleur choix pour une formation qui nécessite des applications Windows ou macOS spécifiques.

Le budget : combien prévoir pour un ordinateur étudiant ?

Moins de 700 euros

Cette tranche permet d'accéder à de nombreux PC Windows bureautiques et, depuis 2026, au MacBook Neo.

Pour un appareil neuf, privilégiez 16 Go de RAM côté Windows lorsque c'est possible.

Le MacBook Neo est une exception intéressante par son prix et sa qualité de fabrication, mais ses 8 Go de mémoire doivent être pris en compte.

Entre 700 et 1 200 euros

C'est probablement la zone la plus intéressante pour la majorité des étudiants.

Elle donne accès à des PC Windows bien équipés, au Dell XPS 13 avec tarif étudiant, ainsi qu'au MacBook Air M5 via le tarif Éducation.

À ce niveau de budget, il est raisonnable d'exiger 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une bonne autonomie.

Entre 1 200 et 2 000 euros

On entre dans le segment premium.

XPS 14, configurations supérieures du MacBook Air et autres portables Windows haut de gamme visent des étudiants qui veulent conserver leur ordinateur plusieurs années ou qui ont des besoins plus exigeants.

Plus de 2 000 euros

Le MacBook Pro, certaines configurations du XPS 14 ou du XPS 16 et les PC professionnels haut de gamme sont principalement destinés aux usages créatifs ou techniques lourds.

Pour du traitement de texte et de la bureautique, cet investissement est difficile à justifier.

Neuf, reconditionné ou location : que choisir ?

MacBook neuf : plus cher mais plus lisible

Acheter un MacBook neuf permet de bénéficier de la dernière génération de puce, d'une batterie neuve et d'un horizon logiciel maximal.

Le MacBook Air M5 est aujourd'hui la référence à privilégier pour un achat neuf polyvalent.

MacBook reconditionné : M1, M2 et M3 restent intéressants

Le marché du reconditionné change l'équation.

Un ancien MacBook Air M2 ou M3 équipé d'au moins 16 Go de mémoire peut offrir un excellent rapport qualité-prix.

Le MacBook Air M1 peut encore suffire à de la bureautique et du traitement de texte, mais son âge commence à compter pour un étudiant qui souhaite garder son ordinateur encore quatre ou cinq ans.

Un MacBook M1 très peu cher peut donc rester une bonne option de court terme. En revanche, entre un M1 8 Go et un M2 ou M3 16 Go à prix proche, nous privilégierions la configuration dotée de davantage de mémoire.

PC Windows reconditionné : une excellente option professionnelle

Le reconditionné peut également permettre d'accéder à des gammes professionnelles Windows comme Dell Latitude, Lenovo ThinkPad ou HP EliteBook pour un budget limité.

Ces appareils peuvent offrir une construction plus robuste que certains PC grand public vendus au même prix.

En France, un produit reconditionné vendu par un professionnel bénéficie de la garantie légale de conformité pendant deux ans, comme un produit neuf. La présomption selon laquelle le défaut existait déjà au moment de l'achat est toutefois d'un an pour un bien d'occasion ou reconditionné.

Les critères à regarder avant de choisir son ordinateur portable

RAM : 16 Go recommandés en 2026

8 Go restent suffisants pour un usage léger, mais 16 Go de RAM sont aujourd'hui notre recommandation pour un étudiant qui veut garder son ordinateur plusieurs années.

Pour la création, l'informatique avancée ou l'ingénierie, 32 Go peuvent devenir pertinents.

Les besoins professionnels peuvent grimper encore davantage : Autodesk recommande par exemple 32 Go de RAM pour sa configuration Revit 2026 équilibrée et 64 Go pour des projets volumineux.

Stockage : 512 Go est le bon équilibre

256 Go peuvent suffire avec beaucoup de stockage cloud.

Mais entre les cours, les logiciels, les photos et les fichiers personnels, l'espace disparaît rapidement.

Un SSD de 512 Go constitue donc le choix le plus confortable pour un ordinateur portable étudiant.

Taille de l'écran : 13 ou 14 pouces pour la mobilité

Pour les trajets quotidiens, 13 à 14 pouces offrent généralement le meilleur compromis.

Un écran 15 ou 16 pouces apporte davantage d'espace de travail mais augmente l'encombrement.

Le choix dépend donc de la manière dont l'ordinateur sera utilisé : posé essentiellement sur un bureau ou transporté toute la journée.

Connectique : regarder avant d'acheter

USB-C, Thunderbolt, HDMI, USB-A, prise casque : les différences sont importantes.

Un étudiant qui doit souvent présenter un travail sur vidéoprojecteur ou brancher une souris peut avoir besoin d'un adaptateur sur les machines les plus fines.

Autonomie : comparer les configurations précises

Ne comparez pas uniquement deux familles de produits.

Sur un même ordinateur, un écran OLED haute définition peut consommer nettement plus qu'une dalle LCD.

Il faut donc rechercher un test correspondant aussi précisément que possible à la configuration achetée.

Notre choix de la rédaction : Dell XPS 13 pour la polyvalence Windows

Pour un étudiant qui veut acheter un PC Windows premium, léger et suffisamment polyvalent pour couvrir plusieurs années d'études, notre choix se porte sur le Dell XPS 13 (2026).

À environ 1 kg, il est facile à transporter. Son écran tactile 2,5K 120 Hz constitue un vrai élément différenciant face au MacBook, et ses configurations peuvent monter jusqu'à 32 Go de RAM. Le clavier est rétroéclairé et le Wi-Fi 7 est intégré.

Cela ne signifie pas qu'il gagne tous les comparatifs.

Le MacBook Air M5 conserve un avantage très solide sur l'écosystème Apple, l'autonomie et les performances de sa puce M5. Le MacBook Neo est également moins cher au tarif Éducation.

Mais pour l'étudiant qui veut Windows, un écran tactile, davantage de compatibilité avec les logiciels spécialisés et une machine très légère, le XPS 13 propose en 2026 un ensemble particulièrement cohérent.

Conclusion : MacBook ou PC Windows, que choisir pour ses études ?

Il n'existe pas de meilleur ordinateur portable étudiant universel.

Choisissez un MacBook si votre priorité est la simplicité, l'autonomie, l'écosystème Apple et que tous les logiciels nécessaires à votre formation sont disponibles sous macOS.

Le MacBook Air M5 constitue le choix Apple le plus équilibré en 2026. Le MacBook Neo est une option plus économique pour les besoins simples, tandis que le MacBook Pro doit être réservé aux étudiants capables d'exploiter sa puissance.

Choisissez un PC Windows si vous privilégiez la compatibilité, la variété des configurations et la possibilité d'adapter précisément l'appareil à votre budget et à votre filière.

Parmi les modèles premium, le Dell XPS 13 est notre choix pour les étudiants mobiles, le XPS 14 monte en puissance pour la création et l'informatique, tandis que le XPS 16 répond davantage aux besoins d'un grand écran.

Avant de choisir entre Mac et PC, posez donc une seule question à votre école ou université : quels logiciels devrai-je utiliser pendant mes études ? La réponse éliminera souvent une grande partie du dilemme.

FAQ : vos questions sur le choix d'un ordinateur étudiant

Quel est le meilleur ordinateur portable pour un étudiant en 2026 ?

Pour un étudiant recherchant Windows, nous retenons le Dell XPS 13 pour sa légèreté, son écran tactile et la variété de ses configurations. Côté Apple, le MacBook Air M5 offre un excellent équilibre entre autonomie, performances et mobilité. Le meilleur choix dépend toutefois des logiciels requis par la formation.

Faut-il un Mac ou un PC Windows pour mes études ?

Pour la bureautique, la recherche et les cours en ligne, les deux systèmes conviennent très bien. Windows est généralement plus sûr pour les filières utilisant des logiciels spécialisés d'ingénierie ou de CAO. Un MacBook est particulièrement intéressant pour les étudiants déjà équipés d'un iPhone ou travaillant dans l'écosystème Apple.

Quel budget prévoir pour un ordinateur portable étudiant ?

Entre 700 et 1 200 euros, on trouve déjà d'excellents ordinateurs portables capables de durer plusieurs années. Dell affiche notamment le XPS 13 à partir de 799 € pour certains étudiants éligibles, tandis que le MacBook Air M5 13 pouces est proposé par Apple à 1 089 € au tarif Éducation au moment de la rédaction.

Les PC portables reconditionnés sont-ils fiables pour les études ?

Oui, à condition d'acheter auprès d'un vendeur professionnel sérieux, de vérifier l'état de la batterie et de privilégier une configuration récente. En France, le reconditionné bénéficie d'une garantie légale de conformité de deux ans lorsqu'il est acheté auprès d'un professionnel.

Quelle est la différence entre un MacBook et un PC Windows en termes de logiciels ?

Les logiciels grand public comme Microsoft 365, Adobe Creative Cloud ou les principaux navigateurs sont disponibles sur les deux plateformes. Windows conserve toutefois une compatibilité plus large avec certains logiciels scientifiques, industriels et de CAO. Il est donc indispensable de vérifier les exigences de son cursus avant l'achat.

Un MacBook Air est-il suffisant pour toutes les filières d'études ?

Non. Le MacBook Air M5 est suffisamment puissant pour la grande majorité des usages étudiants, y compris une partie de la création et du développement. Mais certaines formations utilisent des logiciels Windows spécifiques, tandis que le montage vidéo très lourd, la 3D ou d'autres usages professionnels peuvent justifier un MacBook Pro ou un PC plus puissant.

