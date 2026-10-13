CyberGhost à 1,99 €/mois : -83 % et 2 mois offerts jusqu'au 16 octobre

À quelques semaines du Black Friday, CyberGhost lance une réduction de 83 % sur son VPN. L'abonnement revient à 1,99 € par mois, avec deux mois offerts supplémentaires. Une promotion à examiner avant son expiration le 16 octobre.

Les points clés

83 % de réduction sur la formule promotionnelle annoncée.

1,99 €/mois , avec deux mois supplémentaires offerts.

, avec deux mois supplémentaires offerts. Offre annoncée jusqu'au vendredi 16 octobre 2026 inclus.

Jusqu'à 7 appareils connectés simultanément.

Garantie satisfait ou remboursé de 45 jours sur les abonnements longue durée.

PROFITER DES -83 % SUR CYBERGHOST

Pourquoi l'offre CyberGhost à 1,99 € mérite-t-elle l'attention ?

À ce tarif promotionnel, CyberGhost s'adresse aux internautes qui recherchent une solution VPN pour leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette, sans multiplier les abonnements.

Son principe est simple : le service chiffre les données circulant entre l'appareil et le serveur VPN et masque l'adresse IP publique utilisée pour naviguer. Cette protection peut notamment être utile lors d'une connexion à un réseau Wi-Fi public ou partagé.

CyberGhost prend en charge jusqu'à sept connexions simultanées avec un seul abonnement. Il est donc possible de l'utiliser sur plusieurs appareils personnels ou de partager les connexions autorisées au sein d'un foyer.

L'intérêt de cette promotion repose autant sur le prix annoncé que sur la durée d'utilisation envisagée. Un VPN est particulièrement pertinent pour les personnes qui voyagent régulièrement, travaillent en déplacement ou utilisent plusieurs réseaux Wi-Fi.

Quels sont les avantages de CyberGhost en 2026 ?

CyberGhost propose des applications pour Windows, macOS, Android, iOS et d'autres appareils compatibles.

Ses principales fonctionnalités comprennent :

Le chiffrement de la connexion Internet.

Le masquage de l'adresse IP publique.

Une fonction Kill Switch destinée à interrompre la connexion Internet si le tunnel VPN tombe, sur les appareils compatibles.

Des serveurs dans de nombreux pays.

La possibilité de protéger jusqu'à sept appareils à la fois.

Le fournisseur propose également une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours pour ses formules longue durée, sous réserve des conditions applicables.

Un VPN ne remplace toutefois ni les mises à jour de sécurité, ni les mots de passe robustes, ni la vigilance face aux tentatives de phishing.

Faut-il souscrire avant le 16 octobre ou attendre le Black Friday

Tout dépend de vos besoins.

Si vous cherchez un VPN dès maintenant, cette réduction permet d'envisager un abonnement longue durée à un tarif mensuel annoncé particulièrement bas.

Si vous n'avez aucun besoin immédiat, mieux vaut prendre le temps de comparer les offres et leurs engagements. Une future promotion Black Friday pourrait être différente, mais rien ne permet de garantir qu'elle sera plus avantageuse.

Attention : les 1,99 € correspondent à un tarif mensuel promotionnel. Il faut vérifier le montant total facturé à la souscription, la durée d'engagement, les deux mois offerts et le prix du renouvellement automatique avant de payer.

Jusqu'à quand peut-on profiter des -83 % sur CyberGhost ?

La promotion communiquée pour cette opération est valable jusqu'au 16 octobre 2026 inclus. Elle prévoit une réduction annoncée de 83 %, deux mois supplémentaires offerts et un prix ramené à 1,99 € par mois selon les conditions de l'offre.

EN PROFITER AVANT LE 16 OCTOBRE

FAQ

CyberGhost est-il disponible sur iPhone et Android ?

Oui. CyberGhost dispose d'applications pour les deux systèmes, en complément de ses versions pour ordinateur.

Peut-on utiliser CyberGhost sur plusieurs appareils ?

Oui, jusqu'à sept appareils simultanément selon les conditions du service.

Les deux mois offerts signifient-ils que l'abonnement est sans engagement ?

Non. Des mois supplémentaires offerts ne signifient pas nécessairement une formule sans engagement. La durée, la facturation initiale et le renouvellement doivent être vérifiés.

