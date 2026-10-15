iPhone Duo ou iPhone 18 Pro Max : lequel choisir ?
Le Duo et le Pro Max partagent l'A20 Pro mais pas la même philosophie. L'un se déplie sur 7,6 pouces et coûte 2 339 euros minimum ; l'autre reste classique, moins cher et plus simple à recommander à la majorité des acheteurs.
Ce qu'il faut retenir
- Prix comparés : Duo dès 2 339 euros, Pro Max dès 1 629 euros
- Formats : 7,6 pouces pliable face à 6,9 pouces classique
- Point commun : puce A20 Pro sur les deux appareils
- Écart : environ 710 euros pour passer au format pliable
L'iPhone Duo et le 18 Pro Max partagent la puce A20 Pro mais s'adressent à deux manières très différentes d'utiliser un smartphone. Le Pro Max conserve un écran classique de 6,9 pouces ; le Duo passe d'un affichage extérieur de 5,4 pouces à une dalle interne de 7,6 pouces une fois ouvert. Le premier privilégie la simplicité, le second le multitâche et la surface disponible.
L'écart de départ atteint environ 710 euros. Pour l'amortir, le grand écran du Duo doit apporter une valeur régulière : lecture de documents, vidéo, multitâche ou remplacement ponctuel d'une tablette. Si ces usages restent occasionnels, le Pro Max offre une plateforme A20 Pro, une excellente autonomie et un format éprouvé pour nettement moins cher.
Le Pro Max est le choix par défaut et le Duo le choix spécialisé. Cette logique ne doit être inversée que si l'écran pliable répond à un besoin déjà identifié ; acheter le Duo pour découvrir ensuite à quoi il pourrait servir revient à payer cher une fonction dont l'utilité reste incertaine.