Black Friday avant l'heure : un seul abonnement pour votre VPN et antivirus, cette offre chute de 88%

Pendant le Black Friday, Surfshark One passe sous les 3€ par mois, soit -88% sur une suite qui remplace à la fois un VPN, un antivirus et un outil de surveillance des fuites de données.

Surfshark One est un pack de cybersécurité tout-en-un qui regroupe VPN, antivirus, alertes de fuites de données, moteur de recherche privé et identité alternative en un seul abonnement. Il couvre un nombre illimité d'appareils sans surcoût, ce qui le distingue des offres concurrentes limitées à 5 ou 10 connexions. La garantie satisfait ou remboursé de 30 jours permet de le tester sans engagement financier. L'antivirus surveille les fichiers et la webcam en temps réel, et le module Alert prévient immédiatement en cas de fuite de données personnelles.

Les points clés

VPN, antivirus, Alert et Search réunis dans un seul abonnement à 2,49€/mois.

Appareils illimités couverts sans surcoût supplémentaire.

Antivirus en temps réel avec surveillance des fichiers et de la webcam.

PROFITEZ DE L'OFFRE

Surfshark One : 4 outils de sécurité pour 2,49€/mois

Sur le segment des suites de cybersécurité grand public, Surfshark One se distingue en regroupant quatre outils dans une seule application. Le VPN chiffre la connexion et masque l'adresse IP en permanence, y compris sur les réseaux Wi-Fi publics. L'antivirus analyse les fichiers en temps réel et surveille la webcam pour bloquer les logiciels malveillants avant qu'ils n'agissent. Le module Alert envoie une notification immédiate si des données personnelles apparaissent dans une fuite, tandis qu'Alternative ID génère une adresse e-mail jetable pour s'inscrire sur des sites peu fiables sans exposer ses vraies coordonnées.

Ce que vous n'aurez plus à gérer séparément

Il faut moins d'une minute pour activer l'ensemble de la protection sur tous les appareils du foyer. Vous n'installez qu'une seule application, vous gérez un seul abonnement, et chaque téléphone, ordinateur ou tablette de la maison bénéficie du même niveau de protection. Mais à 2,49€/mois, Surfshark One rend inutile la souscription séparée à un VPN, un antivirus et un outil de surveillance des fuites, trois postes de dépense qui se cumulent habituellement.

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