iPhone Duo : faut-il acheter le premier iPhone pliable d'Apple?

Le Duo est désormais disponible et ouvre un nouveau choix dans la gamme Apple. Son grand écran séduit, mais le Pro Max reste moins cher et plus conventionnel : l'achat dépend essentiellement de l'utilité du pliable.

Ce qu'il faut retenir

Tarif minimal : 2 339 euros pour le Duo équipé de 256 Go de stockage

Deux formats : 5,4 pouces fermé et 7,6 pouces une fois ouvert

Planning : précommandes le 16 octobre à 14 h, sortie le 23 octobre

Résistance : A20 Pro, titane Grade 5 et certification IP68

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Un iPhone spectaculaire, mais pas automatiquement le meilleur

Le Duo est avant tout une proposition de productivité mobile. Son écran de 7,6 pouces ouvert peut afficher davantage de contenu, faciliter la lecture d'un document ou laisser deux applications visibles simultanément. Pour un utilisateur qui travaille beaucoup sur son téléphone, ce gain peut avoir du sens ; pour la messagerie, la photo rapide et les réseaux sociaux, le format classique reste beaucoup plus simple.

Le format classique garde des avantages concrets

Le jour des précommandes, la capacité de stockage doit être choisie avec encore plus de rigueur que sur un iPhone classique. Chaque palier fait fortement monter une facture déjà élevée. Pour un usage centré sur le streaming et le cloud, 256 ou 512 Go devraient suffire à beaucoup de profils ; les niveaux de 1 ou 2 To ciblent des bibliothèques locales très lourdes.

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Pour qui le Duo peut remplacer une petite tablette

Le Duo est passionnant pour le multitâche, la lecture et la vidéo, mais il n'est pas automatiquement le meilleur iPhone. Le Pro Max reste moins cher, plus simple et mieux connu en matière de durabilité ; le pliable prend l'avantage seulement lorsque son grand écran change vraiment la manière de travailler ou de consommer des contenus.