Call of Duty Modern Warfare 4 arrive : pourquoi les joueurs s'intéressent aux VPN

La sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 relance les interrogations sur le matchmaking et les performances en ligne. Un VPN peut-il vraiment améliorer la connexion, protéger les joueurs ou modifier les parties ? Voici ce qu'il faut savoir avant de s'équiper.

Attendu le 23 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2, Call of Duty: Modern Warfare 4 marque le retour de la célèbre licence d'Activision. Et à quelques jours du lancement, un sujet revient dans les discussions : le SBMM, ce système qui intervient dans la sélection des adversaires en multijoueur.

Face à des parties parfois jugées particulièrement compétitives, certains joueurs envisagent d'utiliser un VPN (Virtual Private Network). L'objectif ? Modifier leur localisation virtuelle, améliorer éventuellement leur connexion ou renforcer leur confidentialité lorsqu'ils jouent en ligne.

Mais entre les promesses de parties plus faciles, la question du ping et les véritables avantages en matière de sécurité, il est important de distinguer ce qui fonctionne de ce qui relève des idées reçues.

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À retenir

Un VPN ne supprime pas le SBMM . Il peut modifier le trajet réseau et l'adresse IP visible, sans garantir l'accès à des adversaires moins expérimentés.

pas le . Il peut modifier le trajet réseau et l'adresse IP visible, sans garantir l'accès à des adversaires moins expérimentés. La confidentialité constitue un avantage plus concret . Un VPN chiffre les communications entre l'appareil et son serveur et peut limiter l'exposition de l'adresse IP domestique.

. Un VPN chiffre les communications entre l'appareil et son serveur et peut limiter l'exposition de l'adresse IP domestique. La performance dépend des conditions de connexion. Un serveur VPN proche, un protocole rapide et une configuration adaptée sont essentiels pour limiter la latence.

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Pourquoi la sortie de Modern Warfare 4 relance-t-elle l'intérêt pour les VPN ?

L'intérêt pour les VPN autour de Modern Warfare 4 s'explique principalement par les interrogations sur le matchmaking, la difficulté des parties et la qualité de la connexion. Ces sujets accompagnent régulièrement les sorties de Call of Duty, notamment sur les modes multijoueurs compétitifs et Warzone.

Le SBMM est-il présent dans Modern Warfare 4 ?

Le Skill-Based Matchmaking, généralement abrégé SBMM, est un principe de matchmaking qui prend en compte le niveau des participants afin de constituer des affrontements relativement équilibrés.

Dans Call of Duty, le niveau de compétence n'est cependant pas le seul élément considéré. Activision explique dans sa présentation officielle du matchmaking que la qualité de connexion et le délai nécessaire pour trouver une partie jouent également un rôle majeur.

Le sujet est particulièrement sensible pour les habitués de la franchise. Certains apprécient de rencontrer des adversaires de niveau comparable, tandis que d'autres regrettent des parties exigeantes qui laissent moins de place à l'expérimentation.

La bêta de Modern Warfare 4 proposait notamment des playlists Quick Play et Open Moshpit, permettant d'expérimenter différentes expériences multijoueurs. Leur présence ne suffit toutefois pas à établir la pondération exacte des critères de matchmaking retenue pour le lancement.

Pourquoi certains joueurs recherchent-ils des parties plus faciles ?

Sur les moteurs de recherche et dans les communautés consacrées aux jeux vidéo, des expressions comme " Call of Duty VPN ", " SBMM VPN " ou " bot lobbies Warzone " reviennent régulièrement.

Une bot lobby désigne, dans le vocabulaire des joueurs, une partie réunissant des adversaires jugés faciles à affronter. Contrairement à ce que son nom suggère, elle ne contient pas nécessairement des adversaires contrôlés par l'intelligence artificielle.

Certains cherchent ainsi à changer de région pour rencontrer une population différente. Cette pratique repose toutefois sur plusieurs hypothèses : disponibilité des joueurs, horaires locaux, sélection des centres de données et paramètres internes du matchmaking.

Changer d'adresse IP ne signifie donc pas automatiquement changer de niveau d'adversaires.

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Un VPN peut-il vraiment améliorer la connexion et le ping sur Call of Duty ?

Un VPN peut améliorer certains trajets réseau, mais il peut aussi augmenter le ping. Son efficacité dépend de l'itinéraire emprunté par les données entre l'appareil, le fournisseur VPN et l'infrastructure du jeu.

Réduire le ping : possible, mais loin d'être systématique

Le ping correspond au temps nécessaire à un échange entre l'appareil du joueur et un serveur distant. Il s'exprime en millisecondes.

Dans un FPS compétitif comme Modern Warfare 4, une faible latence est particulièrement recherchée : les actions doivent être transmises rapidement pour assurer des déplacements et des affrontements réactifs.

Un VPN crée généralement un détour supplémentaire dans la circulation des données. Ce fonctionnement peut augmenter le temps de réponse.

Dans certains cas particuliers, lorsque l'itinéraire habituel du fournisseur d'accès est congestionné ou inefficace, un chemin alternatif peut toutefois donner de meilleurs résultats.

Il n'existe donc aucune réduction universelle du ping.

La démarche la plus fiable consiste à comparer plusieurs configurations : connexion directe, VPN relié à un serveur proche et éventuellement connexion via un autre emplacement.

Le VPN permet-il d'obtenir des serveurs moins compétitifs ?

Un VPN permet de présenter une adresse IP associée à une autre localisation géographique. En théorie, ce changement pourrait influencer certains mécanismes de sélection des régions.

Mais les plateformes multijoueurs ne s'appuient pas nécessairement sur l'adresse IP seule. D'autres paramètres peuvent intervenir, notamment la latence mesurée, la disponibilité des centres de données, la composition d'une escouade et les réglages propres au jeu.

Pour Modern Warfare 4 comme pour Warzone, aucun fournisseur VPN ne peut garantir l'accès à des parties plus faciles ni la désactivation du SBMM.

Choisir un serveur éloigné dans l'espoir de rencontrer des adversaires moins expérimentés peut même détériorer la qualité des affrontements : retards d'affichage, déplacements saccadés et pertes de paquets.

Peut-il stabiliser la connexion aux heures de pointe ?

Lorsqu'un fournisseur d'accès applique des restrictions spécifiques à certains types de trafic, le chiffrement VPN peut rendre cette identification plus difficile.

Cela ne signifie pas qu'un abonnement résoudra tous les ralentissements.

Une saturation du réseau domestique, une mauvaise réception Wi-Fi ou un problème affectant les serveurs d'Activision continueront de perturber l'expérience de jeu.

Avant toute souscription, il reste conseillé de privilégier une connexion Ethernet, de limiter les téléchargements simultanés et de vérifier les éventuels incidents réseau.

Pourquoi utiliser un VPN pour protéger ses parties et sa vie privée ?

La protection de l'adresse IP et la confidentialité des communications figurent parmi les avantages les plus concrets d'un VPN pour le gaming. Ces bénéfices concernent aussi bien Modern Warfare 4 que les autres jeux en ligne.

Limiter les risques d'attaques DDoS ciblées

Une attaque DDoS consiste à submerger une cible de requêtes ou de trafic réseau afin de rendre son service indisponible.

Dans certaines situations, un joueur dont l'adresse IP domestique est connue peut être ciblé directement.

En faisant transiter la connexion par un serveur intermédiaire, un VPN masque cette adresse auprès des services qui ne voient que l'IP de sortie du VPN.

Cette mesure peut réduire l'exposition du réseau personnel, notamment si le fournisseur dispose de protections adaptées.

En revanche, elle ne peut pas empêcher une attaque visant directement l'infrastructure de Call of Duty ou de Warzone. Elle ne constitue pas non plus une garantie absolue contre toutes les cyberattaques.

Sécuriser ses données sur un réseau Wi-Fi public

Les risques ne concernent pas uniquement les parties classées.

Une personne qui joue depuis un hôtel, une résidence étudiante ou un autre réseau partagé peut souhaiter renforcer la confidentialité de ses communications.

Le VPN chiffre les données transmises entre l'appareil et le serveur VPN. Il peut ainsi limiter certaines formes d'observation du trafic sur un réseau local non fiable.

Ce fonctionnement ne remplace cependant ni les protections déjà intégrées aux applications ni les précautions habituelles : authentification multifacteur, mises à jour régulières et mots de passe robustes.

Quel VPN choisir pour Modern Warfare 4 et Warzone en 2026 ?

Pour jouer à Modern Warfare 4, mieux vaut privilégier un VPN disposant de protocoles rapides, de serveurs proches, d'une compatibilité avec votre plateforme et d'une politique de confidentialité transparente. Les fonctions de protection complémentaires peuvent également départager les services.

Voici cinq fournisseurs pertinents à examiner, sans présumer de leurs performances réelles sur MW4.

NordVPN : une solution complète entre gaming, vitesse et cybersécurité

Parmi les services généralistes adaptés aux jeux en ligne, NordVPN présente plusieurs caractéristiques intéressantes pour les utilisateurs de PC comme de consoles.

Son protocole NordLynx, développé autour de WireGuard, privilégie une architecture légère afin de limiter la surcharge liée au chiffrement. La marque annonce par ailleurs un réseau réparti dans environ 225 emplacements à travers le monde.

L'intérêt est de pouvoir sélectionner un point de connexion géographiquement proche plutôt que de devoir passer par un serveur lointain.

Autre élément utile : un abonnement permet de connecter jusqu'à 10 appareils simultanément, avec des applications pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Les consoles peuvent bénéficier d'une connexion VPN via un routeur compatible ou un partage réseau correctement configuré.

Le service propose également le split tunneling. Cette fonction permet, sur les systèmes compatibles, de choisir quelles applications passent par le VPN et lesquelles utilisent directement la connexion Internet.

Elle se révèle pertinente si l'on souhaite protéger certaines activités tout en laissant Modern Warfare 4 utiliser le trajet réseau habituel pour préserver sa réactivité.

Une protection qui dépasse les seules parties multijoueurs

Les joueurs téléchargent régulièrement des logiciels, consultent des guides, suivent des promotions ou utilisent plusieurs comptes liés à leurs plateformes préférées.

Pour ces usages, les formules avancées du fournisseur intègrent notamment :

Un Antivirus nouvelle génération , destiné à détecter et bloquer diverses menaces numériques, notamment les sites malveillants, les tentatives de phishing et certains fichiers dangereux.

, destiné à détecter et bloquer diverses menaces numériques, notamment les sites malveillants, les tentatives de phishing et certains fichiers dangereux. Des fonctions de Dark Web Monitoring , permettant d'être averti lorsque certaines informations personnelles surveillées apparaissent dans des fuites connues.

, permettant d'être averti lorsque certaines informations personnelles surveillées apparaissent dans des fuites connues. NordPass , un gestionnaire de mots de passe permettant de créer et conserver des identifiants robustes.

, un gestionnaire de mots de passe permettant de créer et conserver des identifiants robustes. NordLocker, un service de stockage cloud chiffré, avec 1 To inclus dans la formule Premium.

Ces fonctionnalités ne sont pas nécessairement toutes disponibles sur les mêmes appareils et leur périmètre dépend de l'abonnement choisi.

Sur le volet confidentialité, NordVPN met également en avant sa politique no-logs, qui signifie qu'il déclare ne pas conserver de journaux d'activité permettant de retracer la navigation de ses utilisateurs.

Cette politique a fait l'objet de six évaluations indépendantes, la dernière ayant été réalisée par Deloitte fin 2025, selon les informations publiées par le fournisseur en février 2026.

Ces audits constituent un élément de transparence important, sans équivaloir à une garantie absolue concernant tous les risques de sécurité.

Quel est le prix de NordVPN avant le Black Friday 2026 ?

À partir du 21 octobre, une campagne promotionnelle Pre Black Friday est annoncée en France jusqu'au 23 novembre 2026. Elle concerne les trois abonnements du fournisseur, avec une baisse de prix particulièrement intéressante sur la formule Premium.

NordVPN Basique : 3,49 €/mois, soit 69 % de réduction. Cette formule comprend le service VPN et ses fonctionnalités essentielles de sécurité et de confidentialité. Sur la période promotionnelle de 27 mois, comprenant trois mois supplémentaires, son montant total annoncé atteint 94,23 €. Elle s'adresse principalement aux utilisateurs recherchant une connexion chiffrée sans avoir besoin d'une suite complète de cybersécurité.

NordVPN Premium : 3,99 €/mois, soit 78 % de réduction. C'est sur cet abonnement que porte la baisse de prix annoncée avant le Black Friday, puisqu'il était auparavant proposé à 4,49 €/mois. Pour un montant total de 107,73 € sur 27 mois, Premium ajoute notamment l'Antivirus nouvelle génération, le gestionnaire de mots de passe NordPass et le stockage cloud chiffré NordLocker. Cette formule peut intéresser les joueurs souhaitant également protéger leurs comptes et leurs activités numériques quotidiennes.

NordVPN Ultime Max : 7,99 €/mois, soit 71 % de réduction. Cette formule reprend les prestations de Premium et y ajoute des garanties de cyberprotection supplémentaires, selon les conditions contractuelles applicables. Elle répond à des besoins plus étendus que la seule protection des connexions gaming.

Ces prix sont des équivalents mensuels calculés sur une période promotionnelle de 27 mois, avec paiement de la période d'abonnement. Ils ne correspondent pas à des mensualités sans engagement. Les remises sont calculées à partir des prix de référence communiqués par le fournisseur.

À seulement 0,50 € de différence mensuelle avec Basique, Premium apparaît comme une alternative à considérer pour ceux qui souhaitent réunir plusieurs outils de cybersécurité dans un même abonnement, plutôt que d'utiliser différents services indépendants.

Avant de souscrire, il reste indispensable de vérifier le montant final, les conditions de renouvellement, les taxes éventuelles et les fonctionnalités incluses. NordVPN annonce également une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, sous réserve de ses conditions.

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ExpressVPN : une alternative intéressante pour les consoles

ExpressVPN s'adresse notamment aux utilisateurs recherchant un service compatible avec plusieurs appareils et un accompagnement pour la configuration sur routeur.

Son protocole Lightway a été développé avec l'objectif de limiter les délais de connexion et de maintenir des performances adaptées aux activités exigeantes.

Sur PlayStation ou Xbox, la protection VPN complète passe notamment par un routeur compatible ou par un partage de connexion.

Ce fournisseur peut donc être envisagé pour un foyer utilisant plusieurs équipements multimédias. L'impact réel sur la latence doit toutefois être mesuré.

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CyberGhost : une approche accessible du VPN gaming

CyberGhost propose des applications sur les principales plateformes informatiques et mobiles, ainsi que des solutions de configuration pour les consoles.

Le fournisseur met en avant la stabilité des connexions et la simplicité d'utilisation.

Pour un joueur occasionnel, l'intérêt réside dans la possibilité d'utiliser le même service pour ses activités numériques habituelles et ses sessions multijoueurs.

Il reste nécessaire de comparer les emplacements disponibles, les protocoles et les conditions de souscription avant de choisir.

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Surfshark : un atout pour les foyers possédant de nombreux appareils

Surfshark se distingue notamment par ses connexions simultanées illimitées.

Cette caractéristique peut intéresser les familles ou les colocations dans lesquelles plusieurs personnes utilisent régulièrement des ordinateurs, smartphones et consoles.

Le service prend également en charge WireGuard et propose des fonctions de tunnellisation fractionnée.

Il représente donc une alternative à étudier lorsque le nombre d'appareils à protéger constitue le critère principal.

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Proton VPN : une solution axée sur la confidentialité

Proton VPN met particulièrement en avant sa philosophie de protection de la vie privée et ses fonctions de sécurité avancées.

Son architecture Secure Core peut notamment faire transiter certaines connexions par plusieurs serveurs afin de renforcer leur protection.

Cette configuration répond davantage à des besoins élevés de confidentialité qu'à la recherche de la latence minimale sur un FPS compétitif.

Proton VPN propose aussi une formule gratuite, dont les possibilités restent plus limitées que celles des abonnements payants pour choisir précisément son emplacement de connexion.

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Comment installer et configurer un VPN pour Modern Warfare 4 sur PC, PS5 ou Xbox ?

Sur PC, l'installation d'un VPN s'effectue généralement avec une application dédiée. Sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il faut plutôt passer par un routeur compatible ou un ordinateur partageant sa connexion.

Sur PC Windows : privilégier la simplicité et un protocole rapide

Pour configurer votre connexion avant le lancement de Modern Warfare 4 :

Téléchargez l'application officielle du fournisseur choisi. Installez le logiciel et connectez-vous à votre compte. Sélectionnez un protocole rapide, comme WireGuard ou NordLynx lorsque ces options sont disponibles. Choisissez un serveur proche de votre emplacement réel pour commencer. Lancez le jeu et comparez votre ping avec celui obtenu sans VPN.

Effectuez de préférence ces vérifications dans des conditions identiques : même mode de jeu, même réseau domestique et absence de téléchargements importants en arrière-plan.

Si vous constatez une hausse importante de la latence, essayez un serveur plus proche ou désactivez le tunnel pour Modern Warfare 4.

Sur PlayStation 5 et Xbox : utiliser un routeur compatible

Les consoles PlayStation et Xbox ne permettent généralement pas d'installer directement les applications VPN classiques comme sur un PC.

La méthode la plus courante consiste à configurer la connexion sur un routeur.

Il faut alors :

Vérifier que le routeur prend en charge une connexion VPN cliente.

Accéder à son interface d'administration.

Configurer le service en suivant la documentation officielle du fournisseur et du routeur.

Connecter la console au réseau concerné.

Contrôler l'accès aux services multijoueurs et la qualité de connexion.

Certains routeurs fournis par les opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction. Un routeur secondaire compatible peut alors être nécessaire.

Le partage d'une connexion depuis un ordinateur Windows constitue une autre possibilité.

Attention également au type de NAT : la configuration VPN peut modifier la connectivité réseau et compliquer certaines communications multijoueurs. Il faut donc vérifier le fonctionnement des services Xbox et PlayStation après installation.

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Comment vérifier si le VPN est réellement utile ?

La meilleure méthode consiste à effectuer une comparaison dans des conditions proches de l'utilisation réelle.

Les indicateurs à observer sont le ping, la gigue (jitter), les pertes de paquets et la stabilité des parties.

Il ne suffit pas de mesurer le débit descendant avec un outil de test Internet. Un abonnement très rapide pour télécharger des fichiers n'est pas automatiquement le meilleur pour un FPS en ligne.

Une connexion stable à faible latence est souvent plus intéressante qu'un débit maximal accompagné de variations importantes du temps de réponse.

Un VPN peut-il entraîner un bannissement sur Call of Duty ?

L'utilisation d'un VPN ne doit pas être confondue avec un logiciel de triche, mais elle ne garantit pas non plus l'absence de sanctions en toutes circonstances.

La distinction repose notamment sur l'usage qui en est fait.

La charte de sécurité de Call of Duty encadre les logiciels non autorisés, l'exploitation de failles et les comportements visant à obtenir un avantage déloyal.

Utiliser une connexion chiffrée pour renforcer sa confidentialité n'a pas le même objectif que manipuler intentionnellement le matchmaking ou recourir à un programme destiné à tromper les systèmes du jeu.

Cependant, les conditions d'utilisation peuvent évoluer et Activision conserve le contrôle de ses dispositifs de sécurité.

Pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut consulter les règles officielles et ne pas utiliser de méthodes présentées comme permettant de désactiver artificiellement le SBMM.

Faut-il choisir un VPN gratuit ou payant pour jouer à Modern Warfare 4 ?

Un VPN gratuit peut convenir à certains usages ponctuels, mais les restrictions de localisation, de débit ou de données rendent plusieurs offres moins adaptées aux jeux compétitifs.

Il serait toutefois incorrect de considérer que tous les services gratuits présentent les mêmes risques.

Un fournisseur reconnu proposant une formule gratuite encadrée n'est pas comparable à une application inconnue dont les pratiques de collecte de données restent opaques.

Pour jouer régulièrement à Modern Warfare 4 ou Warzone, les critères prioritaires demeurent la disponibilité de serveurs proches, la transparence du fournisseur, la stabilité du service et la compatibilité avec votre matériel.

Le prix ne suffit pas à établir la qualité d'un VPN.

FAQ : les réponses aux questions des joueurs sur Modern Warfare 4 et les VPN

Quel est le meilleur VPN pour Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Il n'existe pas de meilleur VPN universel pour Modern Warfare 4. Le choix dépend principalement de votre localisation, de votre plateforme et de vos besoins. NordVPN constitue une option complète à examiner pour ses protocoles rapides, son réseau international, sa compatibilité et ses outils de sécurité complémentaires. Ses performances précises sur le nouveau Call of Duty restent à mesurer.

Un VPN peut-il supprimer le SBMM dans Modern Warfare 4 ?

Non. Un VPN ne désactive pas le système de matchmaking d'Activision. Changer de localisation virtuelle peut éventuellement influencer certains paramètres réseau, sans garantie de modification du niveau des adversaires.

Peut-on trouver des bot lobbies dans Warzone avec un VPN ?

Aucun service ne garantit l'accès à des bot lobbies dans Warzone. Le matchmaking dépend de plusieurs facteurs contrôlés par l'éditeur. Les méthodes affirmant permettre de contourner systématiquement ces règles doivent être considérées avec prudence.

Est-ce qu'un VPN réduit réellement la latence sur Call of Duty ?

Pas systématiquement. Un VPN peut parfois améliorer un itinéraire réseau inefficace, mais le détour supplémentaire qu'il crée risque également d'augmenter la latence. Il faut comparer les résultats avec et sans VPN.

Faut-il laisser son VPN activé pendant toutes les parties ?

Cela dépend de l'objectif recherché. Pour protéger son adresse IP, il est nécessaire que le trafic concerné passe effectivement par le VPN. Pour privilégier la performance lorsque la connexion directe est meilleure, le split tunneling peut être une solution sur les appareils compatibles.

Quelle est la différence entre un VPN et un proxy gaming ?

Un VPN chiffre généralement les communications entre l'appareil et son serveur, tandis qu'un proxy se contente habituellement de relayer certains flux. Les fonctionnalités de sécurité, la couverture des applications et les performances dépendent toutefois de la solution retenue.

Quel VPN utiliser sur PS5 ou Xbox Series X ?

Les fournisseurs proposant une configuration sur routeur sont particulièrement pertinents. NordVPN, ExpressVPN et d'autres services compatibles permettent de protéger la connexion d'une console via une infrastructure réseau adaptée. La compatibilité du routeur doit être vérifiée au préalable.

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Notre avis : le VPN est-il indispensable pour profiter de Modern Warfare 4 ?

Non, un VPN n'est pas indispensable pour jouer à Call of Duty: Modern Warfare 4. Une connexion directe, stable et correctement configurée reste souvent la meilleure base pour profiter d'un FPS compétitif.

En revanche, un service VPN peut constituer un complément intéressant pour préserver sa confidentialité, limiter l'exposition de son adresse IP et protéger certaines activités en ligne.

Pour les utilisateurs recherchant une solution plus large, intégrant également une protection contre les logiciels malveillants, un gestionnaire de mots de passe et du stockage chiffré, une formule comme NordVPN Premium peut présenter davantage d'intérêt qu'un simple tunnel VPN.

À l'approche du lancement du 23 octobre, la priorité reste donc de choisir un service adapté à ses usages réels, sans céder aux promesses de réduction automatique du ping ou de parties plus faciles.