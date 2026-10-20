100€ de remise sur cette enceinte Marshall : de quoi réchauffer l'ambiance de vos soirées d'automne

L'enceinte Marshall Acton III Midnight passe sous les 200 €, soit -33 % et 100 € d'économie sur un objet qui tient autant du meuble que du diffuseur audio.

L'Acton III Midnight est une enceinte résidentielle Bluetooth de 60 W RMS, équipée de 3 haut-parleurs pour une restitution stéréo large. Elle remplace à la fois un système chaîne et un objet décoratif dans un salon ou sur un bureau. Ses molettes physiques règlent basses et aigus sans application. La prise casque 3,5 mm permet de brancher un lecteur vinyle ou un casque. La connexion multi-points maintient deux téléphones appairés simultanément.

L'enceinte Marshall Acton III Midnight à 199,99 € : est-ce le bon moment ?

100 € d'économie immédiate, soit -33 % sur le prix.

60 W RMS, 3 haut-parleurs, graves dès 45 Hz sans caisson externe.

Bluetooth 5.2 multi-points, 2 téléphones connectés simultanément.

Molettes basses/aigus physiques, réglage sans application.

J'ÉCONOMISE 100 €

Ce que l'enceinte Marshall Acton III Midnight change dans un intérieur

Le Marshall Acton III Midnight tire son positionnement d'une équation rare sur ce segment : une marque immédiatement reconnue, un design rétro revendiqué comme objet de décoration, et une puissance de 60 W RMS délivrée par 3 haut-parleurs couvrant 45 à 20 000 Hz. Le coloris Midnight bleu est exclusif à cette version. Les molettes physiques de réglage basses/aigus permettent d'ajuster le rendu à la volée. Le Bluetooth 5.2 gère deux sources simultanées sans re-pairer, et la prise 3,5 mm ouvre la connexion à un lecteur vinyle ou à un casque.

Un son de 60 W comparable à une chaîne compacte, dans un seul objet

Il faut quelques secondes pour que les 60 W remplissent une pièce de vie sans que le son se durcisse dans les aigus ni s'effondre dans les graves. L'alimentation secteur uniquement signifie que l'enceinte reste posée : elle ne se déplace pas d'une pièce à l'autre sans prise. En revanche, là où une chaîne compacte mobilise un meuble entier, l'Acton III Midnight tient sur une étagère et s'y remarque. À 199,99 €, c'est le prix d'entrée le plus bas jamais atteint pour ce modèle chez un revendeur agréé.

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