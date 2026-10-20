La couverture lestée Emma tombe à moitié prix jusqu'au 29 octobre

La couverture lestée Emma exerce une pression douce sur le corps pour favoriser l'endormissement, à 166,50 € jusqu'au 29 octobre 2026.

Emma est la marque de literie la plus vendue en France, avec 5,1 millions de produits écoulés. La Emma Couverture Lestée est livrée avec une housse en percale de coton, un tissu tissé serré, doux et naturellement respirant. Elle est couverte par une garantie de 10 ans et peut être retournée pendant 100 nuits si elle ne convient pas. C'est un achat sans risque sur la durée.

À retenir

167 € d'économie immédiate, soit -50 % sur le prix, jusqu'au 29 octobre 2026.

Marque de literie la plus vendue en France, avec 5,1 millions de produits vendus.

Housse en percale de coton, respirante, pour des nuits sans surchauffe.

100 nuits d'essai avec retour possible, sans justification.

PROFITEZ DE L'OFFRE À -50 %

Une couverture lestée pensée pour favoriser la détente

La couverture lestée Emma mise sur une sensation enveloppante qui peut aider à se détendre au moment du coucher. Dans sa version 240 x 220 cm, elle affiche un poids de 13,5 kg, tandis que des perles de verre extra-fines assurent une répartition homogène de la charge.

Son garnissage associe deux couches de microfibre matelassées à un rembourrage supplémentaire en polyester. Les perles de verre sont réparties dans des poches de 10 x 10 cm afin de limiter leur déplacement pendant la nuit. L'ensemble cherche ainsi à offrir une sensation régulière et confortable lorsque la couverture recouvre le corps.

La housse fournie complète cette conception avec une percale de coton à 200 fils par mètre carré. Cette matière respirante et légère est conçue pour accompagner les nuits tout au long de l'année.

Un effet enveloppant pour les nuits qui s'allongent

Lorsque les journées raccourcissent, le temps passé au lit augmente naturellement. Une couverture lestée peut alors trouver sa place dans une routine du soir destinée à favoriser la relaxation avant de dormir.

La couverture Emma peut notamment convenir aux personnes qui apprécient une sensation enveloppante sous leur couette. Son poids réparti sur l'ensemble de la surface procure une présence régulière, tandis que les microfibres ajoutent une couche de douceur.

Le produit peut également accompagner les moments de repos en journée. Emma présente sa couverture lestée comme une solution pouvant contribuer à réduire le stress et à favoriser un sommeil plus profond. Ces bénéfices s'inscrivent dans une démarche de confort et de détente autour du coucher.

DÉCOUVREZ LA PROMO

Emma propose 50 % de réduction pendant les Emma Days

Pendant les Emma Days, la couverture lestée 240 x 220 cm bénéficie de 50 % de réduction chez Emma. Son tarif passe ainsi de 333 euros à 166,50 euros. L'offre est proposée du 30 septembre au 29 octobre. La couverture est accompagnée d'une garantie de 2 ans, de 30 nuits d'essai, ainsi que de la livraison et des retours gratuits. Le paiement en 3 ou 4 fois sans frais est également disponible via Alma.

La campagne Emma Days prévoit par ailleurs des offres spéciales abonnés du 20 au 29 octobre, avec une avant-première Black Friday et 15 % supplémentaires sur une sélection d'articles pour les personnes inscrites à la newsletter. La couverture lestée 240 x 220 cm est proposée à 166,50 euros pendant la promotion Emma Days, contre 333 euros habituellement.