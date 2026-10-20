Emma Days : -40 % sur ce matelas hybride pour un lit encore plus confortable en automne

Les Emma Days permettent de profiter de jusqu'à 50 % de réduction chez Emma jusqu'au 29 octobre. L'Emma Original+ bénéficie notamment de 40 % de remise en 140 × 190 cm, avec 100 nuits d'essai et 10 ans de garantie.

À retenir

40 % de réduction sur l'Emma Original+ en 140 × 190 cm

Emma Days du 30 septembre au 29 octobre

Jusqu'à 50 % de réduction sur une sélection de produits Emma

623,40 € au lieu de 1 039 € pour ce format

Offres spéciales abonnés du 20 au 29 octobre avec une avant-première Black Friday

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Emma Days : jusqu'à 50 % de réduction chez Emma

L'automne est installé et les nuits commencent à s'allonger. Pour accompagner cette période, Emma organise ses Emma Days du 30 septembre au 29 octobre.

La marque annonce jusqu'à 50 % de réduction sur une sélection de produits dédiés au sommeil. Les remises concernent notamment les matelas, oreillers, couettes et surmatelas.

L'Emma Original+ fait partie des modèles concernés. Pour le format 140 × 190 cm, le prix passe de 1 039 € à 623,40 €, soit une réduction de 40 %. D'autres dimensions de ce matelas sont également disponibles.

PROFITER DE LA RÉDUCTION

L'Emma Original+ associe mousse et ressorts

L'Emma Original+ mesure 25 cm d'épaisseur et adopte une conception hybride. Son cœur associe des ressorts ensachés répartis en cinq zones à plusieurs couches de mousse.

La mousse MemoryAdapt s'adapte à la morphologie et répartit le poids afin de réduire les points de pression. Emma indique avoir doublé la quantité de cette mousse sur cette version.

Le matelas intègre également une mousse Airgocell, conçue pour favoriser la circulation de l'air, ainsi qu'une mousse SupportBase destinée à apporter une fermeté équilibrée.

La housse CoolTech utilise un matériau thermosensible présenté comme favorisant l'évacuation de l'humidité. Les bords renforcés apportent pour leur part davantage de stabilité sur les côtés du matelas.

VOIR LE MATELAS

Un matelas pensé pour les nuits à deux

L'Original+ a également été conçu pour limiter la transmission des mouvements. La mousse à mémoire de forme contribue à absorber les mouvements provoqués par les changements de position ou les sorties du lit.

Cette conception peut être intéressante pour les couples, notamment lorsque l'un des deux dormeurs bouge davantage pendant la nuit. Les cinq zones de ressorts sont par ailleurs conçues pour apporter un soutien adapté aux différentes parties du corps.

Le matelas dispose aussi d'une base inférieure antidérapante pour rester en place. Emma propose 100 nuits d'essai et une garantie de 10 ans sur ses matelas.

La marque annonce également la livraison et les retours gratuits. Le paiement en trois ou quatre fois sans frais est proposé avec Alma.

PROFITER DES EMMA DAYS

Une avant-première Black Friday prévue chez Emma

Les Emma Days se déroulent du 30 septembre au 29 octobre avec jusqu'à 50 % de réduction sur une sélection de produits. Pour l'Emma Original+, la remise atteint 40 % en 140 × 190 cm, avec un prix de 623,40 € au lieu de 1 039 €. D'autres dimensions sont disponibles pour ce modèle. Emma prévoit également des Offres Spéciales Abonnés du 20 au 29 octobre, présentées comme une avant-première Black Friday. Les inscrits à la newsletter pourront bénéficier de 15 % supplémentaires sur une sélection d'articles parmi les meilleures offres de la marque.

Les Emma Days sont annoncés jusqu'au 29 octobre, tandis que les Offres Spéciales Abonnés sont prévues du 20 au 29 octobre.