Le très attendu Call of Duty Modern Warfare 4 arrive : comment l'obtenir au meilleur prix ?

Pas besoin d'attendre le Black Friday pour trouver le nouveau Call of Duty à prix réduit. Avant sa sortie du 23 octobre, Modern Warfare 4 bénéficie déjà d'une remise de 25 % sur PS5 chez Amazon. Mais que comprend exactement cette version et quels bonus sont proposés ?

Le vendredi 23 octobre 2026, Call of Duty: Modern Warfare 4 rejoindra les catalogues PS5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. Les joueurs qui prévoient de l'acheter sur PlayStation peuvent déjà réaliser une économie intéressante en choisissant le bon distributeur.

Alors que le prix numérique Standard s'élève à 79,99 € sur le PlayStation Store, une offre Amazon annoncée à 59,99 € permet d'économiser 20 €. Reste à comprendre les différences entre les éditions, les contenus disponibles et les avantages de précommande.

PROFITER DE L'OFFRE AMAZON

Pourquoi Modern Warfare 4 est-il moins cher sur Amazon que sur le PlayStation Store ?

La réduction Amazon concerne l'édition physique PS5, tandis que le prix de 79,99 € correspond à l'édition Standard numérique vendue par Sony.

La remise annoncée de 25 % ramène le coût du nouvel épisode à 59,99 €. Il ne s'agit pas d'une édition spéciale dépourvue du multijoueur ou de la campagne : la fiche commerciale correspond au jeu Modern Warfare 4 sur PlayStation 5.

La principale différence concerne le mode de distribution. Amazon commercialise une version physique avec téléchargement de contenu supplémentaire requis. Le PlayStation Store fournit directement une licence numérique rattachée au compte du joueur.

Pour une PS5 équipée d'un lecteur de disque, la version physique peut donc représenter une économie immédiate. À l'inverse, une console PS5 exclusivement numérique ne peut pas lire le disque.

L'offre Amazon peut également varier selon le vendeur, les stocks et les frais associés à la commande.

Quels bonus sont inclus dans la précommande Amazon ?

La fiche Amazon annonce cinq heures de double XP et des contenus cosmétiques liés à la précommande.

Les bonus comprennent notamment une apparence d'opérateur Chasseur assassin et un pack de camouflage Perle dorée, sous réserve des conditions de validité affichées.

Les heures de double expérience intéressent particulièrement les joueurs qui souhaitent accélérer certaines progressions après le lancement.

Un point mérite néanmoins toute l'attention des acheteurs : les accès anticipés ne fonctionnent pas nécessairement de la même manière selon les éditions.

Activision réserve l'accès anticipé à la campagne, commencé le 16 octobre, ainsi que celui de DMZ, prévu le 20 octobre, aux précommandes numériques éligibles.

La version physique Amazon à 59,99 € ne doit donc pas être choisie dans l'espoir de bénéficier automatiquement de ces accès en avance.

Vérifier le prix et les bonus Amazon sur Modern Warfare 4 PS5

Que contient réellement Call of Duty Modern Warfare 4 ?

Modern Warfare 4 associe une campagne de 16 missions, un multijoueur renouvelé et le retour du mode DMZ.

Dans la campagne, le joueur découvre un conflit fictif déclenché par une invasion nord-coréenne. L'histoire suit notamment Park Hyun Jun, tandis que le capitaine Price poursuit une enquête personnelle.

La mise en scène emmène les personnages de la péninsule coréenne jusqu'à New York, Paris et Mumbai, avec des combats rapprochés, de l'infiltration et des séquences spectaculaires.

En multijoueur, 12 cartes inédites en 6v6 accompagneront le lancement. Le gameplay bénéficie d'un système de tir remanié, conçu pour rendre les trajectoires et le comportement des armes plus prévisibles.

Les amateurs de compétition pourront découvrir Collatéral, qui ajoute une économie d'achat d'équipement au fil des manches, tandis que Secteur létal propose des arènes changeantes.

Enfin, DMZ repose sur l'exploration, la récupération de ressources et l'extraction, seul ou en escouade.

Quelle édition de Modern Warfare 4 faut-il acheter selon votre profil ?

La meilleure édition dépend surtout de votre matériel, de votre budget et de votre intérêt pour les bonus numériques.

Pour un joueur PS5 disposant d'un lecteur de disque, la précommande physique Amazon à 59,99 € est intéressante si le prix reste disponible au moment de l'achat.

Pour une PS5 sans lecteur, l'édition numérique Standard à 79,99 € constitue une solution directe, avec la possibilité de profiter des accès anticipés sous conditions.

Pour les passionnés recherchant davantage de contenus cosmétiques et des avantages saisonniers, l'édition Coffre d'armes est affichée à 109,99 € sur le PlayStation Store. Elle comprend notamment des packs d'opérateurs, une collection d'armes et un accès Black Cell pour une saison.

Le supplément n'est donc pertinent que si ces contenus correspondent réellement à vos attentes.

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FAQ : prix et disponibilité de MW4

À combien revient Modern Warfare 4 avec 25 % de remise ?

Avec un prix de référence de 79,99 €, une réduction de 20 € ramène le jeu à 59,99 €. Cette promotion correspond à l'offre Amazon communiquée pour la version physique PS5.

Peut-on acheter Modern Warfare 4 sur PS4 ?

Non. Le jeu est annoncé sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. Une version PS4 n'est pas prévue.

Notre conseil : pour réaliser une économie, mieux vaut comparer le prix total et les contenus inclus plutôt que se fier uniquement au pourcentage affiché. La remise Amazon est attractive, mais elle ne remplace pas les avantages propres aux éditions numériques.