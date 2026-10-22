Ce matelas Emma pensé pour un sommeil réparateur perd 252 € avant le Black Friday

L'avant-première Black Friday d'Emma réserve plusieurs réductions aux acheteurs, avec notamment 40 % de remise sur le matelas Original+, affiché à 377,40 €, soit 252 € d'économie. La marque propose aussi 15 % supplémentaires sur une sélection de produits, sous condition d'inscription à ses communications.

Le matelas Emma Original+ est un matelas hybride de 25 cm qui associe mousse adaptative et ressorts ensachés dans une structure à 5 zones de soutien anatomique. Les épaules, les lombaires et les hanches reçoivent chacune un maintien calibré, sans réglage. La housse CoolTec dissipe la chaleur corporelle pour limiter la surchauffe nocturne. Les bords renforcés stabilisent toute la surface jusqu'aux extrémités, utile pour deux dormeurs qui occupent la largeur complète du matelas.

À retenir sur l'offre Emma

252 € d'économie immédiate, soit -40 % sur le prix.

Paiement en 3x ou 4x sans frais disponible sur le site Emma.

Garantie 10 ans fabricant sur la durabilité de la structure.

Structure hybride 25 cm avec 5 zones de ressorts ensachés indépendants.

J'ÉCONOMISE 252 €

Un hybride 5 zones conçu pour durer et s'adapter

Le matelas Emma Original+ s'appuie sur une structure hybride de 25 cm combinant ressorts ensachés indépendants et mousse adaptative pour délivrer un soutien différencié selon les 5 zones du corps. Chaque zone de ressorts calibre le maintien des épaules, des lombaires et des hanches de façon autonome. La housse CoolTec évacue la chaleur corporelle en surface. Les bords renforcés empêchent l'affaissement en périphérie, ce qui préserve la surface utile sur toute la largeur. La garantie 10 ans traduit la confiance du fabricant dans la longévité de l'ensemble de la structure.

Ce que le Emma Original+ prend en charge, nuit après nuit, sans intervention

Vous posez le matelas sur le sommier, et le soutien par zones s'ajuste seul à votre morphologie dès la première nuit. Les ressorts ensachés absorbent les mouvements de chaque dormeur sans les transmettre à l'autre côté. À 377,40 €, le paiement en 3x ou 4x sans frais permet d'étaler cet achat sans surcoût, à noter que ce fractionnement est proposé directement par Emma et nécessite la création d'un compte sur le site de la marque. Sur dix ans, un matelas entrée de gamme demande un remplacement là où le Emma Original+ tient sa structure.

JE DÉCOUVRE LA PROMO

Avant-première Black Friday : Emma annonce des remises supplémentaires

Pour son avant-première Black Friday, Emma affiche le matelas Original+ à 377,40 €, contre 629,40 € au prix initial, soit 252 € d'économie grâce à une réduction de 40 %. La marque propose également 15 % supplémentaires sur une sélection de produits, sous condition d'inscription à ses communications. L'éligibilité de l'Original+ à cette remise additionnelle et son éventuel cumul avec les 40 % restent à confirmer. Le prix indiqué pour le matelas demeure donc de 377,40 € sur la base de la réduction annoncée de 40 %.