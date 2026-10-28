Black Friday NordVPN : l'offre Premium chute à 3,99 €, et ce n'est pas la seule bonne nouvelle

Le Black Friday 2026 démarre en avance chez NordVPN. Depuis le 21 octobre, Premium est affiché à 3,99 €/mois au lieu de 4,49 € sur la période précédente, avec trois mois supplémentaires. Jeux vidéo, streaming, sécurité : on fait le tri entre les avantages réels et les promesses qu'un VPN ne peut pas tenir.

Les promotions de VPN fleurissent bien avant la fin novembre. Celle de NordVPN mérite un détour pour une raison précise : la baisse annoncée concerne Premium, une formule qui ne se limite pas au chiffrement d'une connexion. Reste à savoir si son contenu correspond à vos usages et si le montant total en vaut la peine.

Le prix Black Friday de NordVPN est-il vraiment de 3,99 € ?

Oui, mais ce n'est pas une mensualité débitée chaque mois. L'offre Premium coûte 107,73 € pour 27 mois, ce qui revient à 3,99 €/mois en moyenne et correspond à une réduction annoncée de 78 %. La formule valait 4,49 €/mois pendant la promotion précédente.

Basique est maintenu à 3,49 €/mois, soit 94,23 € pour 27 mois (-69 %). Ultime Max est annoncé à 7,99 €/mois, soit 215,83 € pour 27 mois (-71 %). Dans les trois cas, vous souscrivez deux années et profitez de trois mois supplémentaires ; la somme est facturée à l'avance.

La première opération court jusqu'au 23 novembre 2026. Aucun code promo n'est précisé dans le brief : il faut vérifier la remise et la devise sur le site officiel, puis lire le tarif au renouvellement. Ce dernier peut être sensiblement supérieur au prix de lancement.

AFFICHER LES OFFRES NORDVPN BLACK FRIDAY

Call of Duty: Modern Warfare 4 : un VPN peut-il changer vos parties ?

La sortie de Call of Duty: Modern Warfare 4 le 23 octobre a relancé l'intérêt des joueurs pour les VPN. NordVPN dispose du protocole NordLynx, basé sur WireGuard, qui vise à limiter la surcharge du chiffrement. Cela peut contribuer à conserver une connexion réactive lorsque le serveur choisi est proche et peu chargé.

Mais attention aux raccourcis : un VPN n'assure pas un ping inférieur et ne garantit pas de trouver des " bot lobbies ". Le matchmaking peut dépendre du niveau des joueurs, de leur région, de la population disponible et d'autres critères décidés par l'éditeur. Un serveur lointain peut au contraire augmenter la latence.

Le service peut être installé sur ordinateur ; pour les consoles, une configuration sur routeur compatible peut être nécessaire. Le gain le plus prévisible est la confidentialité de l'adresse IP de connexion auprès de certains services, pas la modification des règles d'un jeu.

Streaming et Wi-Fi public : NordVPN sert-il uniquement aux joueurs ?

Pas du tout. La fonction principale de NordVPN est de chiffrer le trajet des données entre votre appareil et le serveur utilisé. C'est utile lors d'une connexion à un Wi-Fi partagé, à l'hôtel ou dans un aéroport. L'adresse IP publique habituelle est aussi masquée auprès des sites visités, sans que les cookies ou les comptes connectés disparaissent.

Le réseau commercial évoqué pour cette campagne dépasse 9 000 serveurs sur 225 emplacements. Les utilisateurs peuvent sélectionner des pays et activer une connexion rapide via l'application. Sur Netflix, Disney+ ou une autre plateforme, la disponibilité de certains catalogues dépend toutefois des droits de diffusion : le VPN ne garantit pas leur accès.

Autre possibilité : le split tunneling, sur Windows et Android notamment. Ce réglage permet de choisir les applications qui restent hors du tunnel VPN. Pratique en cas de conflit avec un logiciel, mais le trafic exclu n'est alors plus couvert par cette protection.

Pourquoi Premium peut-il valoir 50 centimes de plus que Basique ?

Premium comprend l'antivirus nouvelle génération, des protections contre certains sites malveillants et le phishing, ainsi que des outils complémentaires. Sur ordinateur compatible, il peut examiner des fichiers téléchargés ; sur mobile, les fonctions disponibles sont plus limitées.

S'y ajoutent NordPass, un gestionnaire de mots de passe, et NordLocker avec 1 To de stockage cloud chiffré. Dark Web Monitor peut envoyer une alerte lorsqu'une information surveillée figure dans une fuite de données identifiée. La promesse est la détection d'un risque, pas l'effacement automatique d'une information compromise.

À ces prix, Premium ne représente que 13,50 € supplémentaires sur 27 mois comparé à Basique. Un utilisateur qui dispose déjà de ces services ailleurs n'en tirera pas nécessairement profit. Quelqu'un qui cherche à les regrouper peut, en revanche, y trouver un réel intérêt.

Est-ce un VPN fiable pour la confidentialité ?

NordVPN indique appliquer une politique no-logs, c'est-à-dire ne pas conserver l'historique de navigation VPN de ses clients. Cette déclaration a fait l'objet de six évaluations indépendantes, dont celle de Deloitte réalisée fin 2025. Les audits concernent un périmètre technique et une période : ils ne garantissent pas l'anonymat absolu.

Le service autorise jusqu'à dix connexions simultanées et propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour les achats éligibles. Les fonctions avancées varient selon Windows, Android, iOS ou macOS.

À qui conseiller chaque formule ?

Pour la connexion VPN seule : Basique. Pour combiner VPN, antivirus nouvelle génération, mots de passe et stockage chiffré : Premium. Pour des besoins de cyberprotection renforcée, sous réserve de lire les conditions des garanties : Ultime Max.

PROFITER DU TARIF NORDVPN PREMIUM À 3,99 €

FAQ : deux réponses rapides

NordVPN est-il gratuit pendant le Black Friday ?

Non. Les offres présentées sont des abonnements payants, accompagnés d'une garantie de remboursement sous conditions.

Peut-on résilier ?

Il est possible de désactiver le renouvellement automatique depuis le compte concerné ; l'arrêt de la reconduction n'entraîne pas à lui seul le remboursement de la période déjà payée.

Informations tarifaires : campagne française annoncée du 21 octobre au 23 novembre 2026 ; fonctionnalités recoupées avec les sources officielles. Aucun test matériel de vitesse ni de jeu n'est présenté comme effectué.