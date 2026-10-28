Se coiffer comme chez le coiffeur sans multiplier les appareils : le Dyson Airwrap 6-en-1 perd 100 € jusqu'à jeudi

Pendant les ventes privées, le Dyson Airwrap i.d. permet d'économiser 100 €, soit -18 % sur le prix conseillé, pour un appareil qui remplace six outils coiffants en une seule session.

Le Dyson Airwrap i.d. est un multi-styler connecté qui couvre six fonctions de coiffage : séchage, bouclage, ondulation, sculpture, détente et diffusion. Il se connecte via Bluetooth à l'application MyDyson™, qui établit un profil capillaire en 6 questions et ajuste automatiquement les paramètres de l'appareil. Le câble de 2,675 m et le poids de 553 g limitent la fatigue lors des sessions prolongées. Les ions négatifs réduisent les frisottis pour un résultat plus lisse et brillant.

Le Dyson Airwrap i.d. à 449,00 € : est-ce le bon moment ?

100 € d'économie immédiate, soit -18 % sur le prix, jusqu'au 29 octobre 2026.

6 fonctions en un seul appareil : séchage, bouclage, ondulation, sculpture, détente, diffusion.

Profil capillaire personnalisé via 6 questions dans l'application MyDyson™.

Effet Coanda : enroulement automatique des cheveux autour du rouleau, sans geste manuel.

J'ÉCONOMISE 100 €

Le Dyson Airwrap i.d. face à l'armoire à outils coiffants

Avec le Dyson Airwrap i.d., une technologie de flux d'air à 13,5 l/s combinée à l'effet Coanda délivre un enroulement automatique des cheveux autour du rouleau conique, sans manipulation manuelle. L'appareil couvre six fonctions de coiffage, séchage, bouclage, ondulation, sculpture, détente et diffusion, depuis un seul outil de 553 g. La connexion Bluetooth et l'application MyDyson™ établissent un profil capillaire en 6 questions, puis ajustent automatiquement la chaleur, le flux d'air et la durée de bouclage selon le type et la longueur des cheveux. Les ions négatifs réduisent l'électricité statique pour un résultat plus brillant.

Boucler sans régler, sécher sans changer d'appareil

Là où une routine classique impose de jongler entre sèche-cheveux, fer à boucler et lisseur, vous posez le Dyson Airwrap i.d. et l'application prend en charge les paramètres. Les cheveux s'enroulent autour du rouleau dès que le flux d'air s'enclenche, les boucles tiennent avec du volume depuis la racine. La connexion Bluetooth et l'application MyDyson™ sont nécessaires pour exploiter la personnalisation automatique, un usage basique reste possible sans l'app. À 449 €, ce multi-styler s'adresse à celles qui veulent réduire le temps de coiffage et le nombre d'appareils sur leur coiffeuse.

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