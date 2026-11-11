Matelas, oreiller, lit-coffre : 5 équipements Morphea déjà en promo Black Friday pour préparer l'hiver

Avec les températures qui baissent et les journées qui raccourcissent, la chambre redevient un véritable refuge. Matelas, oreiller, rangements : Morphea propose plusieurs équipements à prix réduit pour améliorer son confort et préparer son intérieur à l'hiver.

L'essentiel : 5 équipements Morphea à découvrir avant l'hiver

Matelas Victoria : dès 389,99 € au lieu de 769,99 €, pour ceux qui privilégient un accueil moelleux et un soutien équilibré.

Matelas Jade+ : dès 309,99 € au lieu de 499,99 €, pour les dormeurs qui préfèrent un soutien ferme.

Oreiller Memory Air : 59,99 € au lieu de 89,99 €, pour renouveler son oreiller avec un modèle respirant à mémoire de forme.

Lit-coffre Célia : dès 849,99 € au lieu de 1 399,99 €, pour optimiser les rangements de la chambre.

Canapé Serena : dès 799,99 € au lieu de 1 329,99 €, pour aménager un espace détente dans une grande chambre ou une pièce attenante.

La marque propose également une opération Black Month, avec 10 % de réduction supplémentaires annoncés grâce au code BLACKMONTH10, sous réserve des conditions applicables.

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Pourquoi préparer sa chambre avant l'arrivée de l'hiver ?

Préparer sa chambre pour l'hiver ne consiste pas uniquement à ressortir une couette plus épaisse. C'est aussi l'occasion de vérifier l'état de son matelas, d'adapter son oreiller et de désencombrer l'espace pour créer un environnement plus agréable au quotidien.

Même sur la Côte d'Azur, où les hivers restent généralement doux, les soirées fraîches invitent à retrouver un intérieur confortable. Dans les appartements niçois, les chambres compactes ou les logements du littoral, l'enjeu est souvent le même : améliorer son confort sans surcharger la pièce.

L'approche la plus efficace consiste à identifier les équipements qui répondent à un besoin réel. Un nouveau matelas ne sera pas nécessaire si l'ancien convient toujours, tandis qu'un oreiller usé ou un manque de rangement peuvent justifier un investissement plus ciblé.

Matelas Victoria : un accueil moelleux pour retrouver le plaisir de se coucher

© Matelas victoria

Le matelas hybride Victoria de Morphea s'adresse principalement aux personnes qui apprécient une surface de couchage accueillante, sans renoncer au maintien du corps.

Avec ses 30 cm d'épaisseur, il associe des mousses de confort, notamment à mémoire de forme, à des ressorts ensachés indépendants. Son surmatelas intégré apporte une sensation d'accueil moelleux, tandis que ses sept zones de soutien visent à accompagner les différentes parties du corps.

Cette conception est particulièrement intéressante pour les couples. Les ressorts ensachés contribuent à limiter la transmission des mouvements d'un côté à l'autre du lit, un critère important lorsque les partenaires n'ont pas les mêmes habitudes de sommeil.

Pour qui ? Les dormeurs recherchant un confort enveloppant et les couples souhaitant privilégier l'indépendance de couchage. Les personnes appréciant une literie très ferme auront plutôt intérêt à comparer ce modèle avec le Jade+.

Affiché à partir de 389,99 € au lieu de 769,99 €, le Victoria bénéficie d'une réduction notable sur sa configuration d'entrée de gamme. Le tarif varie selon les dimensions.

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Matelas Jade+ : une alternative pour ceux qui préfèrent dormir sur un soutien ferme

© matelas Jade+

Le matelas hybride Jade+ constitue une alternative au Victoria pour les personnes qui préfèrent une sensation plus tonique au coucher.

Ce modèle de 26 cm d'épaisseur associe de la mousse à mémoire de forme et des ressorts ensachés. Il dispose également de sept zones de confort, avec un accueil annoncé comme ferme par Morphea.

Sa particularité réside dans sa housse zippée amovible, qui facilite l'entretien. Un détail pratique pour conserver une literie propre au fil des saisons, notamment lorsque la chambre reste davantage fermée pendant les périodes froides.

Le choix entre Victoria et Jade+ dépend surtout des préférences de couchage et de la morphologie. Un matelas ferme n'est pas automatiquement meilleur pour le dos : le soutien doit rester adapté au dormeur et ne pas créer de points de pression inconfortables.

Pour qui ? Les personnes qui aiment un maintien tonique et recherchent un matelas hybride facile à entretenir.

Le Jade+ est actuellement affiché à partir de 309,99 € au lieu de 499,99 €, selon les dimensions.

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Oreiller Memory Air : un changement simple pour améliorer le confort de ses nuits

© Oreiller Memory Air

Changer d'oreiller représente un investissement plus accessible que renouveler toute sa literie. Le Memory Air de Morphea répond à cette logique avec une conception associant mémoire de forme et circulation de l'air.

À l'intérieur, une structure en mousse perforée et des flocons de mousse permettent d'obtenir un accueil souple tout en conservant une certaine tenue. L'objectif est d'accompagner la position de la tête et de la nuque sans donner une sensation d'enfoncement excessif.

L'oreiller dispose également d'une housse extérieure amovible, lavable à 40 °C. Une caractéristique utile pour entretenir régulièrement sa literie, quelle que soit la saison.

Avant de choisir, mieux vaut toutefois tenir compte de sa position de sommeil : une personne dormant sur le côté n'a généralement pas les mêmes besoins de hauteur qu'un dormeur sur le dos ou sur le ventre.

Pour qui ? Ceux qui souhaitent remplacer un oreiller fatigué par un modèle souple, respirant et facile à entretenir.

Le Memory Air est proposé à 59,99 € au lieu de 89,99 €, soit 30 € d'économie sur le tarif habituel affiché.

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Lit-coffre Célia : comment gagner de la place dans une petite chambre ?

© lit coffre célia

Dans une chambre où chaque mètre carré compte, le lit-coffre Célia permet d'utiliser une surface souvent inutilisée : l'espace situé sous le matelas.

Son sommier relevable donne accès à un compartiment de rangement destiné aux couettes, aux oreillers supplémentaires, aux plaids ou encore au linge de lit saisonnier.

Selon les dimensions choisies, Morphea annonce un volume de stockage allant de 500 à 700 litres. Le modèle existe notamment en 140 × 190 cm, 160 × 200 cm et 180 × 200 cm, avec plusieurs possibilités de personnalisation.

Cet équipement peut être particulièrement intéressant dans les appartements où les placards sont limités. Ranger les affaires d'été sous le couchage permet de libérer de l'espace pour les vêtements et accessoires utilisés pendant l'hiver.

Attention néanmoins à mesurer l'encombrement extérieur du lit, et pas seulement la taille du matelas. Il faut également vérifier que le mécanisme d'ouverture reste facilement accessible.

Pour qui ? Les habitants de petites surfaces, les chambres disposant de peu de placards et les foyers souhaitant ranger leur linge de lit sans ajouter une commode.

Le Célia est affiché dès 849,99 € au lieu de 1 399,99 €, selon la configuration sélectionnée.

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Canapé Serena : une touche cocooning pour aménager un coin détente

© canapé serena

Le canapé Serena de Morphea ne constitue pas un équipement indispensable à une chambre, mais peut trouver sa place dans une suite parentale spacieuse, une pièce attenante ou un coin lecture.

Son design aux formes arrondies s'inscrit dans la tendance des canapés bulle. Disponible en plusieurs tailles et revêtements, il mise sur une assise profonde et un aspect enveloppant.

Dans une grande chambre, une version une place peut créer un espace agréable pour lire ou se détendre avant le coucher. Elle mesure environ 135 cm de long et 93 cm de profondeur : des dimensions à anticiper pour préserver une circulation confortable autour du mobilier.

Pour qui ? Les personnes qui disposent d'une chambre suffisamment grande pour aménager un petit espace détente, sans compromettre la fonction première de la pièce.

Le Serena est proposé à partir de 799,99 € au lieu de 1 329,99 €. Attention au calendrier : la marque annonce actuellement une expédition sous quatre à cinq semaines pour ce canapé fabriqué à la demande. Une réception avant les fêtes ne doit donc pas être considérée comme acquise.

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Comment créer une chambre plus confortable en hiver sans multiplier les achats ?

Le confort d'une chambre dépend autant de son environnement que de ses équipements. Avant d'investir, quelques gestes simples peuvent améliorer les conditions de sommeil.

L'Agence de la transition écologique (ADEME) recommande notamment une température d'environ 17 °C la nuit dans une chambre. L'Assurance Maladie conseille également d'aérer régulièrement la pièce, de limiter les sources de lumière et de vérifier l'état de sa literie.

Pour préparer son espace à l'hiver, trois priorités méritent d'être retenues :

Le confort de couchage : choisir un matelas et un oreiller adaptés à ses préférences et à sa morphologie.

: choisir un matelas et un oreiller adaptés à ses préférences et à sa morphologie. La qualité de l'environnement : conserver une pièce suffisamment fraîche, calme et régulièrement aérée.

: conserver une pièce suffisamment fraîche, calme et régulièrement aérée. L'organisation de l'espace : limiter l'encombrement, notamment avec des rangements intégrés lorsque la surface est réduite.

L'objectif n'est pas nécessairement de remplacer tous les meubles, mais de corriger les points d'inconfort les plus gênants.

Promotions Morphea : faut-il acheter maintenant ou attendre le Black Friday ?

Avec le Black Friday prévu le 27 novembre 2026, les promotions de novembre peuvent constituer une occasion d'anticiper ses achats de literie.

Morphea affiche déjà plusieurs réductions dans le cadre de son opération Black Month, avec le code supplémentaire BLACKMONTH10 annoncé sur son site.

Pour autant, une remise affichée ne suffit pas à garantir qu'il s'agit du meilleur prix de l'année. Avant de commander, il reste important de comparer les caractéristiques, les dimensions, les conditions de retour et le prix final au panier.

La marque indique proposer 100 nuits d'essai sur ses matelas et une livraison gratuite dans plusieurs pays européens, dont la France et la Corse. Les modalités peuvent varier selon les catégories de produits et les services de livraison choisis.

Pour les achats volumineux, particulièrement les lits-coffres et les canapés, mieux vaut aussi vérifier les délais et les possibilités de livraison à l'étage.

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FAQ : bien choisir ses équipements de chambre avant l'hiver

Quel matelas Morphea choisir entre Victoria et Jade+ ?

Le Victoria privilégie un accueil moelleux grâce à son surmatelas intégré et sa construction hybride de 30 cm. Le Jade+ propose un soutien plus ferme, avec une épaisseur de 26 cm et une housse amovible. Le choix dépend avant tout du confort recherché, de la morphologie et de la position de sommeil.

Un lit-coffre est-il adapté à une petite chambre ?

Oui, à condition de vérifier ses dimensions extérieures et de conserver suffisamment de place autour du couchage. Le lit-coffre permet de ranger du linge ou des objets saisonniers sous le matelas sans installer de mobilier supplémentaire.

Comment éviter d'avoir trop chaud pendant la nuit en hiver ?

Il est conseillé d'éviter de surchauffer la chambre, de l'aérer quotidiennement et d'utiliser une couette adaptée à la température. Une literie respirante peut améliorer le confort ressenti, mais ne remplace pas une bonne ventilation de la pièce.

Les promotions Morphea sont-elles cumulables avec un code de réduction ?

Morphea affiche actuellement une réduction supplémentaire de 10 % avec le code BLACKMONTH10. Son application doit être vérifiée au moment de la commande, selon les produits éligibles et les conditions de l'opération.

