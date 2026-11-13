Black Friday : ce pack Emma à -40% permet d'adapter son couchage à ses habitudes de sommeil

Pour le Black Friday, Emma baisse de 40% le prix de son Pack Matelas Performance. À 833,34€ au lieu de 1388,90€, cet ensemble complet permet de renouveler votre literie tout en économisant 555,56€.

Les points clés

Le Pack Matelas Performance est proposé à 833,34€ au lieu de 1388,90€.

Le pack comprend un matelas Emma Performance, un ou deux oreillers selon la configuration, une couette et un protège-matelas.

Emma propose jusqu'à 100 nuits d'essai, jusqu'à 10 ans de garantie et la livraison gratuite.

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Le Pack Matelas Performance Emma mise sur un sommeil confortable

Changer de matelas représente souvent un investissement important. Avec son Pack Matelas Performance, Emma propose une solution complète pour renouveler plusieurs éléments de votre literie en une seule commande. L'ensemble associe un matelas, des accessoires de couchage et une réduction intéressante pour le Black Friday.

Au cœur de ce pack, le matelas Emma Performance 26 cm combine plusieurs technologies destinées à améliorer le confort nocturne. Sa couche de gel AirGrid Tech épouse les formes du corps tout en favorisant la circulation de l'air. Les mousses MemoryAdapt accompagnent les mouvements et contribuent à réduire les points de pression.

Le matelas intègre également des ressorts ensachés zonés. Leur rôle est d'apporter un soutien adapté aux différentes parties du corps. Cette conception favorise aussi l'indépendance de couchage, un avantage appréciable lorsque vous partagez votre lit.

La housse respirante complète cet ensemble en facilitant l'évacuation de la chaleur. Emma cherche ainsi à limiter les sensations d'inconfort liées à une température excessive pendant la nuit.

Le pack comprend également un oreiller Emma Performance Adapt, dont la hauteur peut être ajustée en retirant certaines couches. Une couette Printemps & Automne et un protège-matelas imperméable viennent compléter l'équipement. Vous disposez ainsi de plusieurs éléments essentiels pour aménager votre couchage.

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Un ensemble Emma pratique pour renouveler votre chambre

Vous avez peut-être conservé le même matelas depuis plusieurs années. Pourtant, vos habitudes de sommeil et vos besoins en matière de confort peuvent évoluer. Remplacer votre literie devient alors l'occasion de repenser votre environnement nocturne.

Le Pack Matelas Performance Emma répond à cette situation en réunissant plusieurs produits complémentaires. Plutôt que de sélectionner séparément un matelas, un oreiller et une couette, vous pouvez choisir un ensemble conçu pour fonctionner harmonieusement.

Si vous dormez à deux, les ressorts ensachés constituent un argument intéressant. Ils permettent de limiter la transmission des mouvements d'un côté du matelas à l'autre. Vous risquez donc moins d'être dérangé lorsque votre partenaire change de position.

L'oreiller Performance Adapt apporte une autre possibilité de personnalisation. Vous pouvez ajuster son épaisseur selon votre morphologie et votre position préférée. Une caractéristique utile pour trouver une hauteur qui vous convient, que vous dormiez sur le dos ou sur le côté.

La couette en microfibres thermorégulatrices est pensée pour favoriser la respirabilité et limiter l'accumulation d'humidité. Quant au protège-matelas imperméable, il contribue à préserver votre couchage des petits accidents du quotidien.

Autre élément rassurant pour un achat aussi personnel : Emma annonce jusqu'à 100 nuits d'essai avec remboursement intégral, ainsi que des retours gratuits. Vous pouvez donc évaluer le confort du matelas chez vous, dans les conditions habituelles de votre sommeil.

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Black Friday Emma : 555€ économisés sur le pack

Emma affiche son Pack Matelas Performance à 833,34€ contre 1388,90€ habituellement, soit 555,56€ d'économie, du 30 Octobre au 3 Décembre 2026, . Cette remise de 40% concerne la configuration présentée en 80 x 200 cm. La livraison est gratuite, avec un délai annoncé de 1 à 7 jours ouvrés.