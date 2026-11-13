Super Loto vendredi 13 : jusqu'à quelle heure jouer pour les 21 millions ?

Le Super Loto exceptionnel de ce vendredi 13 novembre propose 21 millions d'euros au rang 1. Dernier horaire de validation, montant de la mise et résultats : les informations pratiques à retenir.

L'essentiel à retenir

Fin des prises de jeu ce vendredi à 20 h 15.

Jackpot confirmé : 21 millions d'euros à partager au rang 1.

50 codes gagnants à 20 000 € s'ajoutent au tirage des numéros.

À quelle heure les prises de jeu du Super Loto s'arrêtent-elles ce vendredi ?

Les grilles du Super Loto du vendredi 13 novembre 2026 doivent être enregistrées au plus tard à 20 h 15, selon la FDJ. C'est l'horaire de clôture, aussi bien pour une participation en ligne que pour une prise de jeu en point de vente.

Cette échéance ne doit pas être confondue avec celle de l'annonce des résultats. Un ticket non validé avant 20 h 15 ne participe pas à ce tirage. En point de vente, mieux vaut aussi tenir compte des horaires propres au commerce choisi.

PARTICIPER AU TIRAGE

Quel montant est réellement mis en jeu : 13 ou 21 millions d'euros ?

Le jackpot affiché pour ce vendredi est bien de 21 millions d'euros. Les 13 millions correspondent au montant minimum annoncé pour l'événement ; la somme a été relevée après l'absence de gagnant au premier rang lors du Loto du mercredi 11 novembre.

Mercredi, la cagnotte était de 15 millions d'euros. Le mécanisme de revalorisation applicable au Super Loto a ajouté 6 millions d'euros. La somme de 21 millions reste à partager si plusieurs joueurs découvrent la combinaison gagnante.

Comment enregistrer une grille et combien coûte-t-elle ?

La grille simple du Super Loto coûte 3 €. Le principe : cocher cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10. L'enregistrement peut se faire chez un détaillant FDJ, sur le site FDJ.fr ou dans l'application officielle, sous réserve d'être majeur.

Il est inutile de multiplier les grilles pour que chacune soit considérée comme valable : une combinaison simple enregistrée suffit pour participer. En revanche, chaque grille supplémentaire représente une dépense supplémentaire, sans garantie de retour.

JOUER AU SUPER LOTO

Où consulter les résultats et les 50 codes gagnants ?

Après le tirage, les cinq numéros, le numéro Chance et les codes Super Loto gagnants sont à vérifier sur les canaux officiels de la FDJ. Une grille validée reçoit automatiquement son code ; il n'y a pas de démarche indépendante à accomplir pour obtenir ce code.

Ce vendredi, 50 codes seront tirés au sort et rapporteront 20 000 € chacun. Il ne faut pas les confondre avec la combinaison gagnante du jackpot : les deux résultats sont distincts et se contrôlent séparément.

Questions fréquentes sur le Super Loto du vendredi 13

À quelle heure faut-il arrêter de jouer ?

À 20 h 15, vendredi 13 novembre 2026. C'est la date et l'heure limites de prise de jeu communiquées par FDJ.

Le résultat du Super Loto est-il déjà connu ?

Non, pas avant le tirage. Les numéros et les codes ne doivent être annoncés qu'une fois publiés officiellement.

Que devient le jackpot s'il n'est pas remporté ?

Selon les règles du Loto, il est reporté et revalorisé pour un tirage ultérieur.



Jeu réservé aux personnes majeures. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction. Conseils et aide : joueurs-info-service.fr – 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Mentions légales.

Tirage

(1d) Montant minimum à partager au rang 1. Un montant de 6 millions d'euros sera ajouté au jackpot du tirage précédent s'il est au moins égal à 12 millions d'euros et qu'il n'est pas remporté. Voir règlement.

(1e) Parmi les codes Super Loto® attribués pour chaque combinaison simple enregistrée. Voir règlement.

