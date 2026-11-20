Vous souhaitez gagner du temps sur autoroute sans multiplier les paiements aux péages ? Pour le Black Friday, Fulli offre son badge télépéage, la livraison et 12 mois d'abonnement avec le code BLACKFRIDAY26.

Le conducteur qui veut supprimer la recherche de monnaie ou de carte à chaque barrière trouve ici une réponse directe. Le Fulli Badge Télépéage remplace ce geste par une détection automatique, sans aucune intervention en cabine. Il couvre plus de 1 000 parkings partenaires sur les trois pays, avec le même badge. Badge et livraison arrivent à domicile pour 0,99 €, et aucun frais n'est prélevé les mois où la voiture reste au garage.

Le Fulli Badge Télépéage : ce qu'il faut retenir

12 mois d'abonnement télépéage offerts avec le code BLACKFRIDAY26.

Badge télépéage et livraison offerts.

Utilisation sur les autoroutes en France, en Espagne et au Portugal.

Accès à plus de 1 000 parkings partenaires.

Paiement regroupé sur un relevé mensuel.

JE PROFITE DE L'OFFRE

Le Fulli Badge Télépéage pour supprimer la cabine

Le Badge Télépéage Fulli s'appuie sur la détection radiofréquence des voies dédiées pour franchir chaque barrière à 30 km/h, sans s'arrêter ni toucher quoi que ce soit. Le badge se fixe une fois dans le pare-brise et prend en charge tous les passages suivants. Il couvre les autoroutes françaises, espagnoles et portugaises, ainsi que plus de 1 000 parkings partenaires. Les mois sans utilisation ne génèrent aucun frais, et la résiliation reste libre à tout moment, sans pénalité.

Monnaie, carte, ticket de parking : trois frictions que le badge absorbe

Une sortie d'autoroute suivie d'un parking en centre-ville : c'est ce que vous traversez sans sortir le portefeuille ni chercher un ticket, le badge gérant les deux. Chaque passage s'enregistre automatiquement et rejoint un relevé mensuel unique. Le badge est lié à un seul véhicule immatriculé : un conducteur qui partage régulièrement sa voiture avec un proche possédant son propre véhicule devra ouvrir un abonnement séparé. Pour un usage quotidien ou ponctuel sur un seul véhicule, le service élimine toute friction au volant sans rien coûter les mois creux.

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