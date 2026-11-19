GTA 6, c'est le jour J. Amazon propose l'édition PS5 à 69,99 € au lieu de 79,99 € (-13 %), comme Carrefour. E.Leclerc affiche 60 €, mais le stock est limité aux magasins participants. Voici où acheter sans mauvaise surprise.

GTA 6 sort officiellement jeudi 19 novembre 2026 à minuit sur PS5 et Xbox Series X|S. Au 18 novembre, Amazon affiche 69,99 € sur PS5 (-13 % sur un prix barré de 79,99 €), tandis que Carrefour est également à 69,99 €. E.Leclerc référence 60 €, mais son offre est à confirmer en magasin. Le prix réellement achetable dépend du vendeur, de la plateforme et du stock.

Où acheter GTA 6 au meilleur prix sur PS5 aujourd'hui ?

E.Leclerc référence GTA 6 sur PS5 à 60 €, soit 19,99 € sous le prix numérique Standard de 79,99 €. Mais les précommandes en ligne sont annoncées épuisées : ce tarif dépend des magasins participants et du stock local. Sur la fiche PS5, Auchan est remonté à 79,99 € via des vendeurs marketplace. Ne présentez pas une référence à 60 € comme un achat garanti en ligne.

Vérifier GTA 6 PS5 à 60 € chez E.Leclerc

Pour un achat en ligne, Amazon affiche GTA 6 PS5 à 69,99 € et Carrefour propose le même prix, soit 10 € de moins que 79,99 €. Chez Auchan, l'offre PS5 consultée est à 79,99 € via la marketplace. Comparez date de livraison, éventuels frais et identité du vendeur au moment de payer.

Amazon, Carrefour, Boulanger et Cdiscount : quels prix sur PS5 ?

Boulanger affiche GTA 6 PS5 à 79,99 €, vendu et expédié par l'enseigne. Cdiscount annonce 79,99 €, via une offre vendue et expédiée par Darty sur sa marketplace. Ces deux tarifs sont supérieurs aux 69,99 € visibles sur Amazon et Carrefour, mais la disponibilité réelle et le prix total peuvent changer.

Sur la fiche Amazon GTA 6 pour PlayStation 5, l'édition Standard " code en boîte " apparaît à 69,99 € au lieu de 79,99 €, soit 10 € de réduction et -13 % selon l'affichage marchand. La page porte le badge " Choix d'Amazon ". Le relevé concerne la PS5, pas la version Xbox. Vérifiez le prix final et le délai de réception avant validation.

Voir GTA 6 PS5 à 69,99 € chez Amazon

GTA 6 sur Xbox Series : où comparer les offres ?

Pour Xbox Series X|S, E.Leclerc affiche également 60 €, avec la même réserve sur le stock local. Carrefour référence l'édition Xbox à 69,99 €. N'appliquez pas automatiquement les tarifs PS5 d'Auchan, Amazon, Boulanger ou Cdiscount à la version Xbox sans vérifier sa référence exacte.

Comparer GTA 6 sur Xbox chez Carrefour

GTA 6 n'est pas annoncé sur PS4, Xbox One ou PC pour ce lancement. N'achetez pas une version PS5 en espérant l'activer sur Xbox, ni une version Xbox pour une PlayStation.

Pourquoi la version en boîte n'a-t-elle pas de disque ?

Toutes les offres de coffrets de notre sélection concernent un code de téléchargement. Cette formule, appelée " Code in a Box ", ne contient pas de disque. Vous devez saisir le code sur le service de la console et télécharger les données. Sur PS5, PlayStation recommande 212 Go d'espace libre et précise que le préchargement a commencé le 10 novembre.

Le jeu, conçu par Rockstar Games, propose une aventure solo avec Jason et Lucia dans Vice City et l'État fictif de Leonida. Il est classé PEGI 18. Les possesseurs de PS5 Digital peuvent utiliser un code PS5 compatible malgré l'absence de lecteur de disque.

Édition Standard ou Ultime : laquelle coûte le moins cher ?

L'édition Standard est la moins coûteuse pour accéder au jeu complet. Le PlayStation Store l'affiche à 79,99 €, contre 99,99 € pour l'édition Ultime numérique, qui ajoute des contenus exclusifs. Si votre priorité est le prix d'achat et l'aventure principale, privilégiez l'édition Standard au meilleur tarif réellement disponible.

Rockstar annonce un pack Vintage Vice City pour les précommandes et achats éligibles réalisés avant le 20 novembre. Les anciens bons d'achat de 10 € liés à des réservations Auchan ou Carrefour avaient leurs propres dates limites : ils ne doivent pas être déduits automatiquement du tarif actuel.

FAQ : les réponses avant d'acheter GTA 6

GTA 6 sort-il vraiment le 19 novembre 2026 ?

Oui. Rockstar et PlayStation confirment une ouverture jeudi 19 novembre à minuit, heure locale. La remise anticipée des codes ne permet pas de jouer avant.

Peut-on obtenir GTA 6 à 60 € sur PS5 et Xbox ?

E.Leclerc référence 60 € sur PS5 et Xbox Series, mais uniquement si un magasin dispose du jeu. Pour la PS5, Amazon et Carrefour offrent une comparaison à 69,99 € ; Auchan est à 79,99 € sur la fiche consultée.

Quel revendeur choisir pour jouer le plus vite possible ?

Pour jouer dès minuit, privilégiez un code déjà reçu et préchargé. Pour un achat PS5 en ligne, vérifiez la date de livraison Amazon à 69,99 € ou le retrait Carrefour à 69,99 € ; un prix avantageux n'assure pas un lancement immédiat.

Les prix sont-ils garantis pour le jour de sortie ?

Non. Ce comparatif est un instantané des offres consultées le 18 novembre 2026. Les stocks, les vendeurs et les frais de livraison peuvent évoluer rapidement.

En pratique, commencez par vérifier E.Leclerc à 60 € si vous pouvez vous déplacer. Sinon, comparez les deux offres PS5 à 69,99 € chez Amazon et 69,99 € chez Carrefour, avant Auchan, Boulanger et Cdiscount à 79,99 €. Avant de payer, vérifiez l'édition, le vendeur, les frais et le délai.