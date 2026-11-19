Dans le cadre du Black Friday, le Ninja CRISPi passe sous les 130 €, soit -19 % et 30 € d'économie sur cet air fryer en verre dont le contenant passe au lave-vaisselle.

Pour qui vit dans un studio ou une petite cuisine, le Ninja CRISPi répond à un besoin précis : un air fryer performant qui ne prend pas toute la place et se range en quelques secondes. Le PowerPod amovible se détache du contenant en verre pour le transport ou le rangement. Avec 1 700 W et 4 modes de cuisson, il couvre les repas du quotidien sans mobiliser plusieurs appareils. La garantie de 2 ans couvre l'achat dans cette gamme de prix.

Faut-il craquer pour le Ninja CRISPi à 129,99 € ?

30 € d'économie immédiate, soit -19 % sur le prix.

PowerPod amovible pour transport ou rangement facile.

Contenant en verre compatible lave-vaisselle.

1 700 W pour des résultats croustillants, même sur surgelés.

J'ÉCONOMISE 30 €

Le Ninja CRISPi dans les petites cuisines et les modes de vie nomades

Avec le Ninja CRISPi, un module de cuisson amovible, le PowerPod, se clipse sur un contenant en verre pour cuire, puis s'en détache pour le transport ou le rangement. Ce système est rare dans la catégorie des air fryers à ce niveau de prix. La puissance de 1 700 W assure une chauffe rapide, y compris sur des aliments surgelés. Le contenant en verre CleanCrisp passe au lave-vaisselle, ce qui évite le transfert vers un plat de conservation. Ses dimensions de 29,79 cm de côté et son poids de 4,23 kg en font l'un des modèles les plus légers du segment.

Cuire sans huile et ranger en moins d'une minute

Il faut quelques secondes pour détacher le PowerPod et glisser le contenant en verre au lave-vaisselle. Les 4 modes, frire sans huile, rôtir, redorer, maintenir au chaud, couvrent les repas courants d'une ou deux personnes sans réglage complexe. La plaque antiadhésive s'essuie facilement entre deux utilisations. Les amateurs de déshydratation ou de cuisson vapeur devront se tourner vers un modèle plus complet. Pour le reste, le CRISPi livre des résultats croustillants en moins de 15 minutes et se range aussitôt, sans encombrer le plan de travail.

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