Au Stade de l'Aube, pour la 11ème journée de Ligue 1 McDonald's, l'ESTAC Troyes, qui reste sur un succès devant son public, reçoit Le Havre, qui n'a plus gagné en déplacement cette saison.

17ème avec 8 points après 10 journées, Troyes compte 6 points d'avance sur Le Havre, 18ème avec 2 points. Les Aubois jouent leur sortie de la zone de relégation, quand les Ciel et Marine, sans victoire sur leurs 4 derniers matchs à l'extérieur, cherchent à réduire l'écart avec le 15ème.

SUIVEZ TROYES - LE HAVRE EN DIRECT

Que vaut Troyes à domicile ?

17ème du classement avec 8 points en 10 matchs, l'ESTAC Troyes a enchaîné un nul, trois défaites puis une victoire à domicile cette saison. Lors de ses 3 derniers matchs devant son public, les Champenois ont subi un revers 2-0 face à Marseille, puis un revers 3-1 contre Lens, avant de s'imposer 2-0 face au Mans. Avec 11 buts encaissés sur ses 5 dernières réceptions, Troyes vise la sortie de la zone de relégation.

Où en est Le Havre avant de se déplacer à Troyes ?

18ème avec 2 points en 10 journées, le Havre AC reste sur un nul puis trois défaites loin de ses bases. Lors de ses 3 derniers déplacements, le HAC a concédé un revers 3-2 à Toulouse, un revers 1-0 à Lille, puis un revers 4-3 à Marseille. Avec 9 buts encaissés et aucun clean sheet sur ses 4 derniers matchs à l'extérieur, le Doyen cherche une victoire pour revenir sur le 15ème, distant de 6 points.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Troyes - Le Havre ?

Troyes - Le Havre se joue le vendredi 20 novembre 2026 à 20h45 au Stade de l'Aube. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

VOIR LE MATCH SUR LIGUE 1+

Black Friday Ligue 1+ : comment regarder Troyes - Le Havre dès 9,99 €/mois ?

La confrontation entre Troyes et Le Havre, deux équipes en lutte pour le maintien, intervient au moment où Ligue 1+ lance une promotion spéciale Black Friday. L'abonnement passe à 9,99 €/mois pendant deux mois, puis 19,99 €/mois pendant dix mois. Une occasion de suivre ce duel important pour le bas du classement et les prochaines journées de championnat à tarif réduit.

Quel est le prix de l'abonnement Ligue 1 + pendant le Black Friday ?

Disponible jusqu'au 13 décembre 2026, cette promotion s'applique aux deux formules éligibles avec engagement de douze mois. Voici les conditions tarifaires annoncées :

9,99 €/mois pendant les 2 premiers mois , au lieu de 19,99 €, soit 50 % de réduction immédiate.

, au lieu de 19,99 €, soit 50 % de réduction immédiate. 19,99 €/mois pendant les 10 mois suivants.

20 € d'économie sur 12 mois.

Peut-on suivre tous les matchs de Troyes et du Havre avec Ligue 1+ ?

Oui, Ligue 1+ diffuse 100 % des rencontres de Ligue 1 McDonald's, dont Troyes - Le Havre et les prochains matchs des deux équipes en championnat. L'abonnement comprend également l'intégralité de la Ligue 3 Betclic.

Pour les supporters troyens et havrais, cette promotion permet de suivre la lutte pour le maintien jusqu'à la fin de saison. Les abonnés peuvent aussi retrouver les grandes affiches du championnat, les rencontres décisives pour les places européennes et les confrontations entre concurrents directs.

L'offre Black Friday s'adresse principalement aux amateurs de football qui regardent régulièrement la Ligue 1. Attention toutefois à l'engagement de douze mois, qui se poursuit au-delà de la saison sportive. Pour regarder uniquement Troyes - Le Havre, une formule mensuelle sans engagement peut être plus adaptée.

BLACK FRIDAY LIGUE 1+ : PROFITER DE L'OFFRE À 9,99 €/MOIS