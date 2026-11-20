Au Stade Pierre-Mauroy (Decathlon Arena), pour la 11ème journée de Ligue 1 McDonald's, Lille, invaincu sur ses 5 derniers matchs à domicile, reçoit l'Olympique Lyonnais, qui reste sur trois revers à l'extérieur.

2ème avec 21 points après 10 journées, le LOSC compte 4 points d'avance sur Lyon, 5ème avec 17 points. Porté par sa série à domicile, les Dogues jouent leur place sur le podium, quand les Gones cherchent à enrayer leur série de défaites loin de leurs bases pour rester dans le haut du tableau.

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Où en est Lille avant de recevoir Lyon ?

2ème du classement avec 21 points en 10 journées, Lille reste invaincu sur ses 5 derniers matchs à domicile, où les Nordistes ont marqué à chaque fois. Sur ses 3 derniers matchs à domicile, le LOSC s'est imposé 1-0 face au Havre, a concédé le nul 1-1 contre Brest puis a battu Lens 1-0. L'objectif affiché est clair : rester sur le podium.

Comment Lyon se comporte-t-il à l'extérieur ?

5ème avec 17 points après 10 journées, Lyon traverse une période délicate en déplacement, avec seulement 3 buts marqués sur ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Sur ses 3 derniers matchs à l'extérieur, les Lyonnais se sont inclinés 2-1 à Lens, puis 2-0 au Paris Saint-Germain, avant un nouveau revers 2-0 à Brest. L'OL vise le maintien dans le haut du tableau.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Lille - Lyon ?

Lille - Lyon se joue le samedi 21 novembre 2026 à 20h45 au Stade Pierre-Mauroy (Decathlon Arena). Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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Quels matchs sont inclus dans l'offre Black Friday Ligue 1+ ?

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