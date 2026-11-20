Au Stade Bollaert-Delelis, pour la 11ème journée de Ligue 1 McDonald's, le RC Lens, qui alterne les succès et les revers à domicile, accueille le Toulouse FC, qui reste sur un revers à l'extérieur.

11ème avec 13 points, Lens ne devance Toulouse, 12ème, que grâce à la différence entre les deux équipes, à égalité parfaite au compteur après 10 journées. Les Sang et Or comme les Pitchouns viennent de concéder une défaite et cherchent des points.

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Que vaut Lens à domicile ?

11ème du classement avec 13 points après 10 journées, le Racing souffle le chaud et le froid dans son stade, avec trois succès et deux revers en cinq réceptions. Lors de ses 3 dernières réceptions, les Lensois ont battu Lyon 2-1, puis le Paris FC sur le même score, avant de s'incliner 2-1 face à Marseille. Avec 10 buts marqués sur ses 5 derniers matchs à domicile, le RCL a les moyens de prendre des points pour remonter.

Où en est Toulouse avant de se déplacer à Lens ?

12ème avec 13 points en 10 journées, le Téfécé a longtemps collectionné les matchs nuls loin de ses bases avant d'y alterner succès et défaite. Lors de ses 3 derniers matchs loin de ses bases, les Violets ont arraché un nul 2-2 à Monaco, puis se sont imposés 3-0 au Mans, avant de s'incliner 2-0 à Marseille. Avec 8 buts encaissés sur ses 5 derniers matchs à l'extérieur, le Toulouse FC FC devra resserrer sa défense pour prendre des points.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Lens - Toulouse ?

Lens - Toulouse se joue le samedi 21 novembre 2026 à 20h45 au Stade Bollaert-Delelis. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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Black Friday Ligue 1+ : comment regarder Lens - Toulouse dès 9,99 €/mois ?

Le RC Lens et Toulouse se retrouvent à égalité de points avant leur confrontation à Bollaert. Pour les supporters qui souhaitent suivre ce match et les prochaines journées de championnat, Ligue 1+ lance une offre Black Friday à 9,99 € par mois pendant deux mois, puis 19,99 € par mois pendant dix mois. Une promotion permettant de réduire de 20 € le coût de l'abonnement sur une année complète.

Quel est le prix de Ligue 1 + avec l'offre Black Friday ?

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Peut-on suivre tous les matchs de Lens et Toulouse avec cette offre ?

Oui, Ligue 1+ diffuse 100 % des rencontres de Ligue 1 McDonald's, dont Lens - Toulouse et tous les prochains matchs des Sang et Or et des Violets en championnat. L'abonnement comprend également l'intégralité de la Ligue 3 Betclic.

Cette formule intéressera notamment les supporters lensois qui souhaitent suivre leur équipe à Bollaert comme à l'extérieur, mais aussi les amateurs de football qui regardent plusieurs affiches chaque week-end.

Pour profiter pleinement de la réduction, il faut toutefois prévoir de conserver son abonnement pendant douze mois. Si l'objectif est uniquement de regarder Lens - Toulouse, une formule mensuelle sans engagement peut être plus appropriée.

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