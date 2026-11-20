Au Stade Louis-II, pour la 11ème journée de Ligue 1 McDonald's, l'AS Monaco, invaincue sur ses 4 derniers matchs à domicile, accueille l'AJ Auxerre, qui reste sur un revers à l'extérieur.

7ème avec 16 points, Monaco compte 6 points d'avance sur Auxerre, 14ème avec 10 points après 10 journées. Les Rouge et Blanc, invaincus sur leurs 4 dernières réceptions, visent le haut du tableau, quand les Icaunais, battus sur quatre de leurs cinq déplacements, cherchent des points pour s'éloigner du bas du classement.

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Comment Monaco se comporte-t-il à domicile ?

7ème avec 16 points après 10 journées, l'ASM reste invaincue sur ses 4 derniers matchs à domicile et y a marqué à chaque fois. Sur ses 3 dernières réceptions, les Monégasques se sont imposés 2-1 face à Lens, avant de concéder un nul 2-2 contre Toulouse puis un nul 1-1 face à Lille. L'objectif affiché est de se rapprocher du haut du tableau.

Que vaut Auxerre à l'extérieur ?

14ème avec 10 points après 10 journées, l'AJA a perdu quatre de ses cinq matchs à l'extérieur, avec 18 buts encaissés sur cette période et aucun match sans encaisser de but. Sur ses 3 derniers matchs loin de ses bases, les Bourguignons se sont inclinés 4-1 à Rennes, avant de s'imposer 3-1 au Havre puis de subir un revers 5-1 à Strasbourg. Auxerre cherche des points pour s'éloigner du bas du tableau.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Monaco - Auxerre ?

Monaco - Auxerre se joue le samedi 21 novembre 2026 à 20h45 au Stade Louis-II. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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Peut-on regarder tous les matchs de Monaco avec l'offre Black Friday Ligue 1+ ?

Oui, Ligue 1+ donne accès à 100 % des rencontres de Ligue 1 McDonald's, dont Monaco - Auxerre et tous les prochains matchs de l'AS Monaco en championnat.

Les abonnés peuvent ainsi suivre les Rouge et Blanc au Stade Louis-II comme en déplacement, mais également les autres affiches de Ligue 1, notamment celles du PSG, de Marseille, de Lyon et de Lille. L'intégralité de la Ligue 3 Betclic est également incluse.

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