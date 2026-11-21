Au Stade de la Meinau, pour la 11ème journée de Ligue 1 McDonald's, le RC Strasbourg reçoit Brest, qui reste sur un succès à l'extérieur.

13ème avec 10 points, le Racing compte 5 points de retard sur le Stade Brestois, 9ème avec 15 points après 10 journées. Les Alsaciens, irréguliers à la Meinau, cherchent des points pour s'éloigner du bas du tableau, quand les Ti-Zef, toujours buteurs loin de leurs bases, visent un rapprochement avec le haut du classement.

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Où en est Strasbourg avant de recevoir Brest ?

13ème du classement avec 10 points en 10 journées, Strasbourg alterne le bon et le moins bon à domicile. Sur ses 3 dernières réceptions, le RCSA a d'abord concédé le nul 1-1 face à Monaco, avant de s'incliner 3-1 contre le Paris Saint-Germain puis de dominer Auxerre 5-1. Point de vigilance pour les Cigognes : 6 buts encaissés sur leurs 4 derniers matchs à domicile, sans le moindre clean sheet. L'objectif des Strasbourgeois est clair, prendre des points pour s'éloigner du bas du tableau.

Comment Brest se comporte-t-il à l'extérieur ?

9ème avec 15 points après 10 journées, Brest affiche une série de cinq matchs sans deux revers de suite à l'extérieur. Sur ses 3 derniers matchs loin de ses bases, le SB29 s'est incliné 2-1 à Auxerre, a arraché le nul 1-1 à Lille puis s'est imposé 2-0 à Lorient. Les Brestois ont marqué lors de chacun de leurs 5 derniers déplacements, un atout pour se rapprocher du haut du tableau.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Strasbourg - Brest ?

Strasbourg - Brest se joue le samedi 21 novembre 2026 à 20h45 au Stade de la Meinau. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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