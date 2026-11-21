Nice, invaincu à domicile, reçoit un PSG qui n'a toujours pas perdu à l'extérieur cette saison. Deux séries à l'épreuve samedi 21 novembre, dans une affiche entre le sixième et le leader de Ligue 1. Heure, chaîne TV, compositions probables et offre Black Friday Ligue 1+ : voici ce qu'il faut savoir.

Le match Nice - PSG se joue samedi 21 novembre 2026 à 17h15, à l'Allianz Riviera, et sera diffusé en direct sur Ligue 1+ 2. Cette rencontre de la 11e journée oppose deux équipes particulièrement performantes ces dernières semaines.

Sixième avec 17 points, l'OGC Nice a remporté cinq de ses six derniers matchs après un début de saison difficile. En face, le Paris Saint-Germain mène le championnat avec 23 points et reste sur une impressionnante série de onze victoires toutes compétitions confondues.

REGARDER NICE - PSG EN DIRECT SUR LIGUE 1+

Nice - PSG : quelle heure et quelle chaîne pour regarder le match en direct ?

Nice - Paris Saint-Germain sera diffusé samedi 21 novembre à 17h15 sur Ligue 1+ 2, la chaîne de la plateforme officielle du championnat de France.

Pour regarder la rencontre en direct, il faut disposer d'un abonnement donnant accès à Ligue 1+. Le service est notamment proposé sur les téléviseurs connectés, smartphones, tablettes et ordinateurs compatibles, ainsi que par plusieurs opérateurs et distributeurs.

À l'occasion du Black Friday, une promotion permet également de s'abonner à partir de 9,99 € par mois pendant deux mois, sous réserve d'un engagement annuel.

Nice est toujours invaincu à l'Allianz Riviera

L'OGC Nice n'a perdu aucun de ses cinq premiers matchs à domicile cette saison, avec trois victoires et deux matchs nuls. Une solidité qui constitue l'un de ses principaux arguments avant de recevoir le leader parisien.

Lors de leurs trois dernières rencontres à l'Allianz Riviera, les Aiglons ont successivement battu Lille (2-1), Strasbourg (2-1) et Rennes (5-2). Une série qui témoigne de leur efficacité offensive devant leur public.

Plus largement, le Gym a pris 15 points sur 18 possibles lors de ses six dernières journées de Ligue 1, après avoir occupé la dernière place du classement en début de saison.

Les trois derniers résultats niçois confirment cette progression :

Brest - Nice (1-2) : une victoire obtenue après avoir été mené.

: une victoire obtenue après avoir été mené. Nice - Rennes (5-2) : une démonstration offensive à domicile.

: une démonstration offensive à domicile. Angers - Nice (0-2) : un succès accompagné d'un match sans encaisser de but.

Avec douze buts inscrits lors de ses cinq dernières rencontres, Nice possède désormais des arguments offensifs pour inquiéter la défense du PSG.

Mais les Aiglons devront également corriger certaines fragilités défensives. Leur récent succès à Angers ne constitue que leur deuxième rencontre sans encaisser de but en championnat cette saison.

Le PSG va-t-il prolonger sa série de victoires à l'extérieur ?

Le Paris Saint-Germain est invaincu lors de ses cinq premiers déplacements de Ligue 1, avec treize buts inscrits. Le club de la capitale possède ainsi le meilleur bilan à l'extérieur avant cette 11e journée.

Ses trois dernières sorties loin du Parc des Princes illustrent cette réussite :

Marseille - PSG (1-2) : une victoire obtenue dans le Classique.

: une victoire obtenue dans le Classique. Strasbourg - PSG (1-3) : trois buts inscrits en déplacement.

: trois buts inscrits en déplacement. Le Havre - PSG (1-5) : une large victoire offensive.

Leader avec 23 points, Paris affiche également un bilan de sept victoires consécutives en Ligue 1 et onze toutes compétitions confondues.

Le PSG arrive à Nice après avoir notamment battu Lyon (2-0), Le Havre (5-1) et Troyes (1-0) lors des dernières journées.

Sa dynamique dépasse le cadre du championnat. Avec quatre succès lors de ses quatre premières rencontres de Ligue des champions, dont une victoire 6-0 sur le terrain de Villarreal, Paris confirme également ses ambitions européennes.

Face à Nice, le PSG tentera de préserver son avance de deux points sur Lille, deuxième du classement, avant de retrouver la Ligue des champions contre l'AS Rome mercredi prochain.

Nice - PSG : quelles sont les compositions probables des deux équipes ?

Pour affronter Paris, Nice devrait conserver son organisation avec trois défenseurs centraux et deux pistons. Jonathan Clauss et Nicolas Nkounkou pourraient animer les côtés, tandis qu'Elye Wahi serait chargé de conclure les actions offensives.

Du côté parisien, Matvey Safonov est pressenti dans les buts, derrière une défense comprenant notamment Achraf Hakimi et Illia Zabarnyi. Vitinha devrait assurer l'organisation du jeu au milieu de terrain.

Composition probable de Nice (3-4-2-1) :

Diouf – Seidu, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, D. Coulibaly, Boudaoui (ou Witsel), Nkounkou – Diop, Amoura – Wahi.

Composition probable du PSG (4-3-3) :

Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Hernandez, Nuno Mendes (ou Digne) – João Neves (ou Zaïre-Emery), Vitinha, Fabian Ruiz – Doué, Mayulu, Godts.

Nice devra notamment composer sans Moïse Bombito, Laurent Abergel et Antoine Mendy. Plusieurs incertitudes subsistent également dans l'effectif parisien, particulièrement sur le plan offensif.

Ces compositions sont indicatives et pourront évoluer jusqu'à l'annonce des onze officiels avant le coup d'envoi.

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Quels matchs peut-on regarder avec l'abonnement Ligue 1+ ?

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Les abonnés peuvent ainsi suivre les affiches entre les principaux prétendants au titre, les confrontations décisives pour les places européennes ainsi que les rencontres de la course au maintien. L'intégralité de la Ligue 3 Betclic est également incluse dans l'abonnement.

Cette offre Black Friday est particulièrement intéressante pour les personnes qui regardent régulièrement plusieurs rencontres de Ligue 1 chaque semaine.

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