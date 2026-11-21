Au Stade Yves Allainmat - Le Moustoir, pour la 11ème journée de Ligue 1 McDonald's, Lorient, qui a connu trois succès et deux revers devant son public, reçoit le Stade Rennais, qui reste sur trois défaites à l'extérieur.

8ème avec 16 points, Rennes devance Lorient, 10ème avec 15 points, d'une seule longueur après 10 journées. Les Merlus veulent se rapprocher du haut du tableau en retrouvant de la régularité chez eux, quand les Rouge et Noir cherchent à mettre fin à leur série noire loin de leurs bases.

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Comment Lorient se comporte-t-il à domicile ?

10ème du classement avec 15 points après 10 journées, le FC Lorient a alterné le bon et le moins bon lors de ses 5 réceptions de la saison. Sur ses 3 derniers matchs devant son public, les Lorientais ont enchaîné deux succès 1-0 contre le Paris FC puis face à Monaco, avant de s'incliner 2-0 face à Brest. Les Morbihannais visent un retour vers le haut du tableau.

Que vaut Rennes à l'extérieur ?

8ème avec 16 points en 10 journées, le Stade Rennais traverse une passe difficile en déplacement, avec trois revers de rang. Lors de ses 3 derniers matchs à l'extérieur, les Bretons se sont inclinés 4-0 à Lyon, puis 4-3 au Paris FC et enfin 5-2 à Nice. Le point de vigilance est clair pour les Rouge et Noir : 14 buts encaissés sur leurs 4 derniers matchs à l'extérieur, sans le moindre clean sheet, alors que le SRFC vise le haut du tableau.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Lorient - Rennes ?

Lorient - Rennes se joue le dimanche 22 novembre 2026 à 17h15 au Stade Yves Allainmat - Le Moustoir. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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Peut-on regarder tous les matchs de Rennes et Lorient avec Ligue 1+ ?

Oui, Ligue 1+ diffuse 100 % des rencontres de Ligue 1 McDonald's, ce qui permet de retrouver tous les matchs du Stade Rennais et du FC Lorient, à domicile comme à l'extérieur. L'intégralité de la Ligue 3 Betclic est également accessible avec l'abonnement.

Pour les amateurs de football breton, cette promotion permet donc de suivre les deux rivaux tout au long du championnat, sans multiplier les abonnements pour accéder à leurs rencontres de Ligue 1.

L'offre Black Friday s'adresse principalement aux supporters qui regardent régulièrement les matchs. Elle nécessite un engagement de douze mois, contrairement aux formules mensuelles sans engagement.

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