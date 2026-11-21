Au Stade Jean-Bouin, pour la 11ème journée de Ligue 1 McDonald's, le Paris FC, invaincu à domicile, accueille Angers, qui reste sur deux revers à l'extérieur.

3ème avec 20 points après 10 journées, le PFC compte 12 points d'avance sur Angers, 16ème avec 8 points. Porté par sa série à domicile, le PFC joue le maintien sur le podium, quand le SCO, sans succès lors de ses deux derniers déplacements, vise la sortie de la place de barragiste.

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Où en est le Paris FC avant de recevoir Angers ?

3ème du classement avec 20 points en 10 matchs, le PFC reste invaincu sur ses 5 derniers matchs à domicile, avec 12 buts marqués au Stade Jean-Bouin sur cette série. Lors de ses 3 derniers matchs à domicile, les Parisiens ont battu Strasbourg 2-1, puis Rennes 4-3, avant un succès 3-1 face à Monaco. L'objectif des Franciliens est clair : rester sur le podium.

Comment Angers se comporte-t-il à l'extérieur ?

16ème avec 8 points après 10 journées, Angers SCO cherche à sortir de la place de barragiste et reste sur deux revers à l'extérieur, avec 8 buts encaissés sur ses 4 derniers matchs loin de ses bases. Sur ses 3 derniers déplacements, les Scoïstes ont d'abord pris un point au Havre (0-0), avant de s'incliner 5-1 à Brest puis 2-0 à Lyon.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Paris FC - Angers ?

Paris FC - Angers se joue le dimanche 22 novembre 2026 à 15h00 au Stade Jean-Bouin. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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Cette promotion s'adresse particulièrement aux supporters qui regardent régulièrement le championnat. En revanche, pour ceux qui souhaitent uniquement voir une rencontre, une formule sans engagement peut être plus adaptée : l'offre Black Friday nécessite de conserver son abonnement pendant douze mois.

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