OM - Le Mans : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match ce dimanche ?
Au CEPAC Vélodrome, pour la 11ème journée de Ligue 1 McDonald's, l'Olympique de Marseille, sur deux succès de rang à domicile, reçoit Le Mans, qui reste sans victoire à l'extérieur.
4ème avec 18 points après 10 journées, Marseille compte 10 points d'avance sur Le Mans, 15ème avec 8 points. Les Phocéens visent le maintien dans le haut du tableau, quand les Manceaux cherchent des points pour s'éloigner du bas du classement.
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4ème du classement avec 18 points en 10 journées, l'OM s'appuie sur une série de deux victoires de suite devant son public. Lors de ses 3 derniers matchs devant son public, les Marseillais ont d'abord concédé un revers 2-1 face au Paris Saint-Germain, avant de s'imposer 4-3 contre Le Havre puis 2-0 face à Toulouse. Les Olympiens restent toutefois sur 8 buts encaissés lors de leurs 5 derniers matchs à domicile, et entendent se maintenir dans le haut du tableau.
15ème avec 8 points après 10 journées, Le Mans n'a pas gagné lors de ses 5 derniers déplacements. Lors de ses 3 derniers déplacements, le Mans FC s'est incliné 3-1 au Paris Saint-Germain, a ramené un nul 1-1 d'Auxerre puis a subi un revers 2-0 à Troyes. Avec 10 buts encaissés et aucun clean sheet sur ses 5 derniers matchs à l'extérieur, les Sarthois cherchent une victoire et des points pour s'éloigner du bas du tableau.
Marseille - Le Mans se joue le dimanche 22 novembre 2026 à 20h45 au CEPAC Vélodrome. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.
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