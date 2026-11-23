Pendant le Black Month, le Tediber Hybride permet d'économiser 151 €, soit -35 % sur un matelas hybride mi-ferme dont les 920 ressorts ensachés indépendants absorbent les mouvements de chaque côté du lit.

Deux personnes qui dorment ensemble ont rarement la même morphologie ni les mêmes habitudes de sommeil. Le Tediber Hybride répond à cette situation concrète avec ses 5 zones de maintien différenciées, qui adaptent le soutien aux épaules, aux lombaires et aux hanches de chacun indépendamment. La fermeté mi-ferme convient à la majorité des morphologies et des positions de sommeil. La mousse à mémoire de forme de 42 kg/m³ absorbe les points de pression et épouse la morphologie pour réduire les tensions articulaires au réveil.

Le Tediber Hybride à 278,90 € : est-ce le bon moment ?

151 € d'économie immédiate, soit -35 % sur le prix.

920 ressorts ensachés indépendants répartis sur 5 zones de maintien.

Mousse à mémoire de forme haute densité, 42 kg/m³, 2 cm.

Fermeté mi-ferme adaptée à la majorité des morphologies.

J'ÉCONOMISE 151 €

Le Tediber Hybride transforme les nuits agitées en couple

Le Tediber Hybride tire son efficacité en couple de l'association de 920 ressorts ensachés indépendants et d'une mousse à mémoire de forme de 42 kg/m³. Chaque ressort réagit isolément au poids et aux mouvements, sans répercuter les changements de position d'un côté à l'autre. Les 5 zones de maintien différenciées ajustent la fermeté selon la partie du corps, des épaules aux pieds, pour soutenir deux morphologies différentes sur le même matelas. La fermeté mi-ferme couvre la majorité des gabarits sans contraindre à un choix de version.

Dormir sans perturber l'autre, nuit après nuit

Un alignement postural maintenu toute la nuit, sans contrainte liée aux mouvements du partenaire, en 25 cm d'épaisseur tout compris. La mousse à mémoire de forme encaisse les points de pression aux hanches et aux épaules, tandis que les ressorts restituent un soutien ferme aux lombaires. Le matelas est livré roulé : il nécessite quelques heures de décompression avant d'atteindre son épaisseur définitive. Une fois installé, la housse déhoussable se retire et se lave en machine, ce qui simplifie l'entretien sur la durée. À 278,90 €, la technologie hybride ressorts et mousse devient accessible sans concession sur le maintien.

JE DÉCOUVRE LA PROMO

Chez Tediber, 151 € de moins sur un matelas hybride avec garantie de 10 ans

Habituellement affiché à 429,90 €, le matelas Tediber Hybride est proposé dès 278,90 € pendant le Black Month, soit 35 % de réduction et 151 € d'économie. Ce tarif donne accès à une structure associant ressorts ensachés indépendants, mousse à mémoire de forme et surmatelas intégré. La garantie de 10 ans, les 100 nuits d'essai et le retour gratuit apportent des garanties supplémentaires pour cet achat. La livraison est également annoncée gratuite en 48 heures.