Le Ninja Foodi Flex AF500EU de 10,4 litres est affiché à 169,99 € au lieu de 269,99 € sur le site SharkNinja. Sa particularité : passer de deux compartiments de cuisson à une grande zone unique grâce à un séparateur amovible.

Entre la préparation d'un dîner pour deux et un repas familial, les besoins de cuisson ne sont pas les mêmes. L'air fryer Ninja Foodi Flex cherche à répondre à ces deux situations grâce à un tiroir transformable. Pendant le Black Friday, SharkNinja propose une forte réduction sur la version AF500EU. L'intérêt de cette promotion est de rendre plus accessible un appareil qui évite de choisir définitivement entre deux petites zones et une seule grande capacité.

Quel est le prix Black Friday du Ninja Foodi Flex AF500EU ?

Le Ninja Foodi Flex 10,4 L, référence AF500EU noire, est proposé à 169,99 € sur le site officiel SharkNinja, contre 269,99 € comme prix barré, soit 100 € de différence. Cette friteuse sans huile Ninja en promotion est également présentée dans plusieurs coloris ; vérifiez bien que le prix affiché correspond à la variante choisie. Les conditions commerciales, le stock et une éventuelle évolution du prix s'apprécient au moment de la commande.

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Pourquoi son grand tiroir modulable fait-il la différence ?

Le séparateur amovible permet de créer deux zones de cuisson indépendantes ou une MegaZone de 10,4 litres. La marque annonce sept modes, dont Air Fry, Max Crisp, rôtir, réchauffer et déshydrater. Les deux zones peuvent être synchronisées pour terminer des préparations au même moment. C'est pratique lorsque l'on prépare une protéine et son accompagnement à des températures distinctes. À l'inverse, une grande pièce ou un plat volumineux peut exploiter tout le tiroir sans séparation.

Pour quelle taille de foyer cet air fryer est-il pertinent ?

Ce modèle vise principalement les familles et les personnes qui préparent plusieurs portions à la fois. Un couple peut aussi profiter de ses deux zones, mais doit tenir compte de l'encombrement de l'appareil sur le plan de travail. Pour un étudiant ou une personne cuisinant rarement, un petit air fryer moins cher peut suffire. La capacité annoncée n'indique pas que tous les ingrédients cuisent parfaitement en une seule fournée : il faut laisser circuler l'air et respecter les indications de chargement.

Faut-il remplacer son four traditionnel par ce Ninja ?

Pas nécessairement. L'air fryer peut accélérer certaines cuissons et éviter de chauffer un grand four pour de petites portions, mais il ne remplace pas tous les usages de pâtisserie ou les grandes plaques. Avant de commander, mesurez l'emplacement, vérifiez les accessoires lavables et les informations d'entretien. Le tarif de 169,99 € a été relevé sur le site SharkNinja pendant le Black Friday 2026 ; la comparaison repose sur le prix affiché par la marque, et non sur un test de consommation électrique indépendant.

Questions fréquentes sur cette offre Black Friday

Le Ninja Foodi Flex possède-t-il deux tiroirs séparés ?

Il possède un grand tiroir divisible en deux zones grâce à un séparateur amovible, ce qui n'est pas la même chose que deux tiroirs physiques.

Peut-on cuire deux aliments différents en même temps ?

Oui, les deux zones disposent de réglages adaptés et d'une fonction de synchronisation des fins de cuisson.

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