La souris gaming Logitech G502 HERO est repérée à 28,49 € sur Amazon pour le Black Friday. Onze boutons programmables et une connexion filaire : cette réduction cible les joueurs qui préfèrent les commandes personnalisables.

À l'heure des accessoires sans fil, la Logitech G502 HERO conserve un argument simple : elle mise sur la précision d'une souris filaire et un grand nombre de commandes accessibles. Le Black Friday lui redonne de l'intérêt auprès des joueurs PC qui veulent renouveler leur périphérique sans engager un gros budget. Son positionnement est différent d'une souris ultralégère pensée uniquement pour les compétitions rapides : la G502 privilégie la polyvalence et les réglages.

À quel prix trouve-t-on la Logitech G502 HERO pendant le Black Friday ?

La Logitech G502 HERO a été relevée à 28,49 € sur Amazon dans les sélections de bons plans gaming du 19 novembre 2026. Ce prix la fait passer sous le seuil psychologique des 30 €. Il faut toutefois vérifier que la souris Logitech G502 HERO proposée sur Amazon correspond bien au modèle filaire HERO : d'autres G502, notamment sans fil, sont commercialisées à des tarifs différents. Le vendeur et les frais de livraison éventuels sont à regarder avant validation.

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Pourquoi la G502 HERO plaît-elle aux joueurs PC ?

La souris combine onze boutons programmables, des profils personnalisables et une molette à défilement libre ou cranté. La gamme HERO est connue pour son capteur optique performant et son réglage de sensibilité via le logiciel Logitech G HUB. Les commandes additionnelles peuvent servir à affecter des raccourcis dans les jeux de stratégie, les MMO ou les applications de création. Elles n'améliorent pas automatiquement le niveau du joueur : leur intérêt dépend des habitudes et du temps passé à configurer son équipement.

Pour quel type de jeu cette souris est-elle un bon choix ?

Elle convient au joueur qui alterne jeux de tir, titres de stratégie et usage bureautique, et souhaite conserver une souris complète. Les petites mains, les adeptes de modèles ultralégers ou ceux qui veulent une installation sans câble ont intérêt à vérifier poids, dimensions et ergonomie. Une souris peut être techniquement performante tout en étant peu confortable pour une prise particulière. À moins de 30 €, la G502 constitue surtout une piste intéressante pour un équipement principal ou de remplacement.

Quels critères comparer avant de profiter de la remise ?

Regardez l'état neuf, la disposition des boutons, la compatibilité du logiciel avec votre système et le type de connexion USB. N'assimilez pas le prix relevé à une garantie de tarif permanent : les offres Amazon changent rapidement. La promotion est ici évaluée sur son prix affiché et ses caractéristiques déclarées, sans prétendre à un essai en laboratoire. Pour les joueurs déjà équipés d'une bonne souris, le gain fonctionnel dépendra avant tout de leurs besoins.

Questions fréquentes sur cette offre Black Friday

La Logitech G502 HERO est-elle sans fil ?

Non. Le modèle HERO visé ici se connecte par câble USB, ce qui le distingue de certaines versions Lightspeed.

Peut-on programmer ses boutons ?

Oui, via les outils de personnalisation de Logitech selon les plateformes et versions prises en charge.

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