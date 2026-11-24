Le casque de sport Shokz OpenRun Pro 2 est affiché à 149,99 € chez Fnac, contre 199,99 €. Avec son écoute à oreilles libres et son autonomie annoncée de 12 heures, il cible les coureurs qui souhaitent rester attentifs autour d'eux.

Courir avec de la musique tout en conservant une perception de son environnement constitue un besoin spécifique. Les casques à oreilles libres, comme le Shokz OpenRun Pro 2, se distinguent des écouteurs intra-auriculaires qui obturent le conduit auditif. Le modèle fait l'objet d'une réduction Black Friday chez Fnac. Son intérêt n'est pas d'isoler du monde extérieur, mais au contraire de permettre une écoute sans bouchonner les oreilles pendant les sorties sportives.

Quel est le prix du Shokz OpenRun Pro 2 chez Fnac ?

Fnac affiche le Shokz OpenRun Pro 2 noir à 149,99 € au lieu de 199,99 €, soit 50 € d'économie et 25 % de réduction. Le casque Shokz OpenRun Pro 2 proposé par Fnac est un modèle sans fil dédié à la pratique sportive. Avant d'acheter, contrôlez la version classique ou Mini, car ces deux formats n'ont pas exactement le même ajustement. Le prix promotionnel concerne le modèle et le coloris indiqués sur la fiche.

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Qu'apporte l'écoute à oreilles libres pendant une sortie ?

Le Shokz OpenRun Pro 2 associe des technologies de transmission audio laissant le conduit auditif dégagé. Selon la fiche Fnac, l'autonomie peut atteindre 12 heures et une charge rapide de cinq minutes fournit jusqu'à 2 h 30 d'écoute. La résistance IP55 vise notamment la transpiration et les projections d'eau. Cette conception peut aider à percevoir les sons environnants, mais elle ne garantit pas d'entendre tous les dangers : le volume, la circulation et l'attention du coureur restent déterminants.

Running, marche, salle : à qui profite cette remise ?

Le modèle s'adresse surtout aux coureurs et marcheurs qui préfèrent ne pas fermer leurs oreilles. Il peut également convenir lors d'entraînements peu bruyants, avec une bonne stabilité autour de la tête. À l'inverse, dans un train ou un environnement très sonore, un casque à réduction active du bruit peut être mieux adapté. L'OpenRun Pro 2 est aussi peu pertinent pour les nageurs, car sa résistance annoncée n'équivaut pas à une étanchéité pour l'immersion.

Que vérifier avant d'acheter un casque sportif ?

Essayez si possible le maintien et la taille, puis comparez la version standard à la Mini. Vérifiez également le type de recharge, la compatibilité Bluetooth et le contenu du coffret. Le prix constaté chez Fnac pendant la campagne Black Friday 2026 dépend de la disponibilité du vendeur choisi. Nous retenons la remise affichée par l'enseigne et les spécifications de la fiche produit, sans revendiquer de mesure d'autonomie indépendante.

Questions fréquentes sur cette offre Black Friday

Le Shokz OpenRun Pro 2 coupe-t-il les bruits de la rue ?

Non, son principe est de laisser les oreilles ouvertes. Il n'est pas conçu comme un casque à isolation forte.

Peut-on courir sous la pluie avec ce casque ?

Sa certification IP55 prévoit une résistance aux projections ; l'immersion et les conditions extrêmes ne sont pas couvertes.

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