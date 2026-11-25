Quand les températures baissent, le confort du couchage prend encore plus d'importance. À l'occasion du Black Month, le Tediber Hybride Premium permet d'économiser 270 €, soit -40 %, sur un matelas hybride 8 couches fabriqué en France avec housse Tencel lavable, disponible sous les 400 €.

Le Tediber Hybride Premium convient à ceux qui cherchent un matelas hybride personnalisable sans multiplier les achats. Ses 2 faces réversibles permettent d'ajuster la fermeté selon ses préférences du moment. La housse en fibres Tencel se déhousse et se lave en machine, un avantage concret pour l'hygiène sur la durée. Fabriqué en Auvergne, il affiche 27 cm d'épaisseur sur 8 couches de confort, avec 100 nuits d'essai et retour gratuit pour tester sans risque.

Pourquoi le Tediber Hybride Premium vaut le coup à 399,90 € ?

270 € d'économie immédiate, soit -40 % sur le prix.

Fabriqué en Auvergne, 27 cm d'épaisseur sur 8 couches de confort.

Housse Tencel déhoussable et lavable en machine, respirante et hypoallergénique.

2 faces réversibles pour ajuster la fermeté sans racheter de matelas.

J'ÉCONOMISE 270 €

Un matelas hybride fabriqué en France pour des nuits personnalisables

Le Tediber Hybride Premium s'appuie sur une structure de 8 couches combinant ressorts ensachés et mousse pour répartir le poids du corps sur 27 cm d'épaisseur. Fabriqué en Auvergne, il propose 2 faces réversibles, une accueillante, une plus ferme, ce qui permet d'adapter la fermeté sans changer de matelas. Sa housse en fibres Tencel, déhoussable et lavable en machine, régule mieux l'humidité que le coton classique, un atout pour les dormeurs qui ont chaud. Sur ce segment hybride, peu de modèles cumulent fabrication française, réversibilité et housse lavable à ce prix.

Le Tediber Hybride Premium garde son niveau de confort après plusieurs années d'usage

Il faut retourner le matelas physiquement pour passer d'une face à l'autre, une manipulation qui peut être contraignante seul pour les grands formats. En dehors de ce point, l'usage au quotidien reste simple. La housse se retire sans outil et passe en machine. Les 2 faces permettent d'étaler l'usure dans le temps et de prolonger la durée de vie du matelas. À 399,90 €, le Tediber Hybride Premium positionne un hybride 8 couches fabriqué en France avec housse lavable et garantie 10 ans à un prix que peu de modèles équivalents atteignent.

JE DÉCOUVRE LA PROMO

Le matelas Tediber Hybride Premium perd 270 €

Pendant le Black Month, le Tediber Hybride Premium passe à 399,90 €, contre 669,90 € habituellement. Cette réduction de 40 % représente 270 € d'économie. À ce tarif, vous retrouvez un matelas hybride de 27 cm, huit couches de confort, deux faces réversibles et une housse Tencel lavable en machine. La fabrication française, la garantie de 10 ans et les 100 nuits d'essai complètent les arguments de cette offre.