Black Friday auto : cette dashcam 4K Vantrue perd 62 € chez Cdiscount
Filmer la route sans multiplier les accessoires : la Vantrue Element-1 Pro est affichée à 127,99 € chez Cdiscount pour le Black Friday. Voici ce que cette petite caméra embarquée sait faire et les points à vérifier avant l'achat.
Une dashcam ne remplace ni la vigilance du conducteur ni son assurance, mais elle peut conserver des images utiles après un incident de circulation. Pour ceux qui veulent équiper leur véhicule avant l'hiver, la Vantrue Element-1 Pro figure parmi les remises repérées pendant la Black Week de Cdiscount. Son intérêt tient à un format compact et à l'enregistrement 4K, sans avoir à installer un ensemble de plusieurs optiques autour de l'habitacle.
Cdiscount affiche la Vantrue Element-1 Pro 4K à 127,99 €, contre 189,99 € comme prix barré, soit 62 € de différence et environ 32 % de réduction. La remise concerne la référence Element-1 Pro : la présence d'autres modèles Vantrue dans les résultats de recherche impose de sélectionner la bonne fiche avant de payer. Vous pouvez retrouver cette dashcam Vantrue en promotion dans le rayon dédié du distributeur.
La caméra est annoncée avec Wi-Fi, GPS et commandes vocales en français. La 4K peut apporter davantage de détail dans de bonnes conditions, notamment pour relire une scène de circulation. Elle ne garantit toutefois pas qu'une plaque soit lisible dans toutes les situations : éclairage, vitesse, angle de prise de vue et pare-brise influencent le résultat. Le mode stationnement annoncé mérite aussi d'être regardé de près, car ses fonctions peuvent nécessiter une alimentation adaptée lorsque le moteur est coupé.
Le format convient surtout à un conducteur qui souhaite filmer la route devant lui et disposer d'un témoin vidéo lors de trajets quotidiens. Pour un usage taxi ou covoiturage, un modèle filmant aussi l'habitacle peut être plus adapté. Avant de comparer les prix, il faut déterminer si la priorité est la résolution de la caméra avant, la couverture de plusieurs angles ou l'enregistrement véhicule à l'arrêt. Ces besoins ne sont pas interchangeables.
Contrôlez les accessoires fournis, la carte mémoire compatible, les conditions de garantie et la présence éventuelle d'un kit de câblage vendu séparément. Une dashcam ne doit pas gêner le champ de vision. L'utilisation et le partage des images impliquent aussi de respecter la vie privée des personnes filmées. Le prix indiqué correspond à l'offre Cdiscount observée pour la période Black Friday 2026 ; il peut évoluer avec le stock et le vendeur affiché.
Certains modes parking peuvent fonctionner moteur éteint, mais uniquement avec les conditions d'alimentation prévues. Vérifiez le branchement requis pour cette référence.
Non. La résolution n'augmente pas le nombre d'angles filmés : cette offre cible une caméra avant.