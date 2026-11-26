Vous dormez à deux et les mouvements de votre partenaire perturbent parfois vos nuits ? Pour le Black Month, Tediber propose son Pack Essentiel à 388,80 € au lieu de 652,80 €. Une remise de 264 € sur une literie complète pensée pour améliorer le confort de chacun.

Le Tediber Pack Essentiel s'adresse aux couples et aux dormeurs qui changent de position la nuit et veulent un soutien qui s'adapte à leur morphologie sans compromis. Le matelas hybride HybrideTech® isole les mouvements de chaque côté du lit, ce qui limite les réveils mutuels. La couette Dacron® Climat régule la température sans surchauffe, et les oreillers en fibres polyester recyclé passent en machine.

Que vaut le Tediber Pack Essentiel à -40 % ?

264 € d'économie immédiate, soit -40 % sur le prix.

Indépendance de couchage HybrideTech® : les mouvements d'un côté ne perturbent pas l'autre.

Confort mi-ferme, compatible avec toutes les positions de sommeil.

Couette et oreillers lavables en machine, entretien simplifié.

J'ÉCONOMISE 264 €

5 zones de soutien pour un matelas hybride hors entrée de gamme

Le Tediber Pack Essentiel mise sur une architecture hybride en 7 couches, mousses et ressorts ensachés HybrideTech®, pour délivrer un niveau de soutien adaptatif habituellement réservé au haut de gamme. Les 5 zones de ressorts ciblent les épaules, les lombaires et les jambes séparément, ce qui favorise l'alignement naturel de la colonne quelle que soit la position de sommeil. La couche ErgoAdapt® enrichie en graphite dissipe la chaleur corporelle, et le surmatelas intégré évite tout achat complémentaire. Le matelas est fabriqué en France et conçu pour être réparé.

Le Tediber Pack Essentiel : l'indépendance de couchage sans renoncer au soutien

Là où un matelas à ressorts traditionnels transmet chaque mouvement à l'autre dormeur, vous bénéficiez ici d'une isolation quasi totale grâce aux ressorts ensachés individuellement. Le confort mi-ferme convient aux dormeurs sur le dos comme sur le côté, sans créer de points de pression aux hanches ni aux épaules. Le grammage de la couette (280 g/m²) est pensé pour une utilisation tempérée : les dormeurs très frileux en hiver pourront vouloir compléter avec une couverture. Pour un couple aux rythmes de sommeil différents, le Tediber Pack Essentiel réduit les compromis sans multiplier les achats.

JE DÉCOUVRE LA PROMO

Black Month Tediber : 264 € de réduction sur le Pack Essentiel

Le Black Month représente une occasion de renouveler plusieurs éléments de sa literie avec un budget réduit. Chez Tediber, le Pack Essentiel passe de 652,80 € à 388,80 €, soit 264 € d'économie et une réduction de 40 %. Pour ce tarif, l'ensemble réunit un matelas hybride fabriqué en France, une couette toutes saisons et deux oreillers lavables. La présence de cinq zones de soutien, les 100 nuits d'essai et la garantie de 10 ans renforcent l'intérêt de cette offre.