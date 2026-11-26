NordVPN, ExpressVPN, Surfshark, Proton VPN, CyberGhost… Les spécialistes de la cybersécurité cassent leurs prix pour le Black Friday. Mais entre les mois offerts, les réductions allant jusqu'à 81 % et les fonctionnalités incluses, quel abonnement choisir ?

À l'occasion du Black Friday 2026, il est possible de s'équiper d'un VPN pour moins de 3 € par mois. Certains fournisseurs proposent même des abonnements intégrant un antivirus, un gestionnaire de mots de passe ou des outils de surveillance des données personnelles.

Encore faut-il savoir ce que l'on achète. Un VPN affiché à un tarif particulièrement bas n'offre pas nécessairement les mêmes fonctionnalités qu'une solution de cybersécurité plus complète. Et le montant mensuel mis en avant ne correspond pas toujours à la somme que vous devrez régler au moment de la souscription.

Nous avons comparé cinq fournisseurs de VPN à l'approche du Black Friday, en tenant compte de leur coût initial, de leur durée d'abonnement et de leurs fonctionnalités annoncées.

L'essentiel des offres VPN du Black Friday 2026 :

Les prix varient selon les campagnes, les liens promotionnels et les taxes applicables.

NordVPN : une offre particulièrement complète pour le Black Friday

Avec des abonnements accessibles dès 2,99 € par mois et jusqu'à 78 % de réduction annoncée, NordVPN se distingue par la diversité de ses fonctionnalités de cybersécurité.

Le fournisseur propose plus de 9 000 serveurs répartis dans 225 emplacements, selon ses dernières informations communiquées, ainsi que des applications pour Windows, macOS, Android, iOS, Linux et plusieurs systèmes de télévision connectée.

NordVPN utilise notamment NordLynx, son protocole basé sur WireGuard. Sa politique de non-conservation des journaux d'activité a par ailleurs fait l'objet de six évaluations indépendantes, dont la dernière réalisée par Deloitte Audit Lithuania fin 2025.

Mais la principale évolution du service en 2026 concerne son antivirus nouvelle génération. Celui-ci remplace l'ancienne Protection Anti-Menaces Pro et ajoute une couche de sécurité destinée à détecter les sites frauduleux, les tentatives de phishing et les fichiers malveillants.

Trois offres sont disponibles pour le Black Friday, avec trois mois supplémentaires offerts :

Basique : 2,99 €/mois (-74 %), soit 80,73 € pour 27 mois . Pour les utilisateurs recherchant principalement un VPN.

. Pour les utilisateurs recherchant principalement un VPN. Premium : 3,99 €/mois (-78 %), soit 107,73 € pour 27 mois. Pour ceux qui souhaitent également bénéficier de l'antivirus nouvelle génération, de NordPass, de NordLocker avec 1 To de stockage et d'outils de surveillance avancée du dark web.

Pour ceux qui souhaitent également bénéficier de l'antivirus nouvelle génération, de NordPass, de NordLocker avec 1 To de stockage et d'outils de surveillance avancée du dark web. Ultime Max : 7,99 €/mois (-71 %). Pour les utilisateurs ayant notamment besoin d'une adresse IP dédiée ou souhaitant bénéficier d'une assurance cyber-risques, selon les conditions applicables.

Avec seulement 27 € de différence entre Basique et Premium sur les 27 premiers mois, la deuxième formule constitue une option particulièrement intéressante pour réunir plusieurs services de sécurité numérique.

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ExpressVPN : jusqu'à 81 % de réduction et quatre mois offerts

ExpressVPN propose l'une de ses offres promotionnelles les plus attractives du moment avec un abonnement accessible dès 2,39 € par mois. Du 25 novembre au 2 décembre 2026, le fournisseur prolonge ses promotions du Black Friday et offre quatre mois supplémentaires avec ses abonnements de deux ans.

ExpressVPN s'appuie notamment sur son protocole propriétaire Lightway, conçu pour favoriser la rapidité et la stabilité des connexions, notamment lors du passage d'un réseau Wi-Fi aux données mobiles. Le fournisseur dispose de serveurs dans 113 pays et d'applications compatibles avec les principaux ordinateurs, smartphones et téléviseurs connectés.

Pour le Black Friday 2026, trois formules bénéficient d'une réduction :

Ces tarifs correspondent à des abonnements de 24 mois auxquels s'ajoutent quatre mois offerts, soit 28 mois d'utilisation.

La formule Basic présente un intérêt particulier pour les internautes qui recherchent avant tout un VPN simple à prendre en main, utilisable aussi bien à domicile qu'en déplacement. Les offres Advanced et Pro s'adressent davantage aux utilisateurs souhaitant bénéficier d'outils de sécurité supplémentaires.

ExpressVPN propose également une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour les nouveaux abonnés, selon les conditions applicables.

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Surfshark : un VPN intéressant pour les foyers très équipés

Surfshark se distingue notamment par la possibilité de connecter un nombre illimité d'appareils avec un seul abonnement.

C'est un avantage pour les utilisateurs qui possèdent plusieurs ordinateurs, smartphones, tablettes ou télévisions connectées, ou qui souhaitent équiper l'ensemble de leur foyer.

Pendant le Black Friday, la formule Surfshark One est proposée autour de 2,49 € par mois sur 27 mois, soit un coût initial indicatif de 67,23 € avant taxes éventuelles.

Cette formule associe le VPN à des fonctionnalités complémentaires, dont un antivirus. Elle mérite donc d'être étudiée si le nombre d'appareils constitue votre principal critère de sélection.

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CyberGhost : une alternative pour les budgets serrés

Avec un prix d'appel relevé à 1,99 € par mois pour 28 mois, soit 55,72 € avant taxes éventuelles, CyberGhost figure parmi les options économiques de ce Black Friday.

Le service s'adresse notamment aux utilisateurs qui souhaitent disposer d'un VPN pour leurs déplacements, leur navigation quotidienne ou leurs usages multimédias, sans nécessairement rechercher une suite de cybersécurité complète.

Attention toutefois à comparer les fonctionnalités incluses : un abonnement VPN d'entrée de gamme et une offre intégrant un antivirus ou un gestionnaire de mots de passe ne répondent pas exactement aux mêmes besoins.

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Proton VPN : une offre intéressante pour éviter un engagement de deux ans

Proton VPN Plus affiche un tarif promotionnel de 2,99 € par mois sur douze mois, soit 35,88 € pour la première année, selon les tarifs relevés à l'approche du Black Friday.

Cette formule présente un intérêt pour les internautes qui préfèrent limiter leur dépense initiale et ne pas souscrire immédiatement un abonnement de deux ans.

Proton VPN dispose également d'une offre gratuite, permettant de découvrir le fonctionnement d'un VPN avant d'envisager une formule payante plus complète.

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Quel VPN choisir pendant le Black Friday selon ses besoins ?

Le meilleur VPN du Black Friday dépend avant tout de vos usages, de votre budget et du niveau de protection numérique recherché.

Pour une solution de cybersécurité complète : NordVPN Premium. À 3,99 € par mois, cette formule réunit un VPN, un antivirus nouvelle génération, un gestionnaire de mots de passe, un espace de stockage cloud chiffré et des outils de surveillance des données personnelles.

: NordVPN Premium. À 3,99 € par mois, cette formule réunit un VPN, un antivirus nouvelle génération, un gestionnaire de mots de passe, un espace de stockage cloud chiffré et des outils de surveillance des données personnelles. Pour la simplicité d'utilisation et la polyvalence : ExpressVPN Basic. À 2,39 € par mois, avec quatre mois offerts, cette formule permet de sécuriser jusqu'à dix appareils.

: ExpressVPN Basic. À 2,39 € par mois, avec quatre mois offerts, cette formule permet de sécuriser jusqu'à dix appareils. Pour un foyer possédant de nombreux appareils : Surfshark. Le nombre illimité de connexions simultanées constitue son principal avantage.

: Surfshark. Le nombre illimité de connexions simultanées constitue son principal avantage. Pour privilégier le prix mensuel le plus bas : CyberGhost. Son offre à moins de 2 € par mois répond aux besoins essentiels d'un utilisateur de VPN.

: CyberGhost. Son offre à moins de 2 € par mois répond aux besoins essentiels d'un utilisateur de VPN. Pour un abonnement initial plus court : Proton VPN Plus. Sa formule annuelle permet de limiter la dépense immédiate.

Pour les internautes qui souhaitent également renforcer leur protection contre les arnaques en ligne, le phishing et les logiciels malveillants, NordVPN Premium présente un compromis particulièrement intéressant entre prix et fonctionnalités.

Quels sont les pièges à éviter avant de souscrire un VPN en promotion ?

Les remises du Black Friday concernent généralement la première période d'abonnement. Avant de valider votre achat, vérifiez cinq éléments :

Le montant total facturé immédiatement.

La durée réelle de l'abonnement, mois offerts compris.

Les fonctionnalités incluses dans la formule sélectionnée.

Le tarif de renouvellement et les éventuelles taxes.

La durée et les conditions de la garantie satisfait ou remboursé.

Un abonnement présenté à 2,99 € par mois sur 27 mois représente ainsi une dépense initiale de 80,73 €, hors taxes éventuelles, et non un prélèvement mensuel de 2,99 €.

Il est également important de distinguer un VPN classique d'une suite de cybersécurité. Pour quelques euros supplémentaires sur la durée totale de l'abonnement, certaines formules permettent de bénéficier d'outils qui nécessiteraient autrement des abonnements distincts.

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Black Friday VPN : les réponses à vos questions

Quel est le VPN le moins cher pendant le Black Friday 2026 ?

Parmi les offres de cette sélection, CyberGhost affiche le prix mensuel le plus bas, à 1,99 €. ExpressVPN Basic est proposé à 2,39 € par mois, tandis que NordVPN Basique et Proton VPN Plus sont accessibles à 2,99 € par mois. Les durées d'abonnement diffèrent toutefois selon les fournisseurs.

NordVPN ou ExpressVPN : lequel choisir pendant le Black Friday ?

NordVPN Premium est particulièrement intéressant pour les utilisateurs recherchant une suite de cybersécurité avec antivirus et gestionnaire de mots de passe. ExpressVPN Basic constitue une alternative attractive pour ceux qui privilégient un VPN polyvalent, un tarif réduit et quatre mois supplémentaires offerts.

Un VPN gratuit suffit-il pour protéger sa connexion ?

Un VPN gratuit peut convenir à certains usages ponctuels. Les formules payantes proposent généralement davantage de serveurs, d'options de connexion et de fonctionnalités. Il est important de vérifier la politique de confidentialité du fournisseur.

Un VPN protège-t-il contre les virus ?

Non, un VPN classique ne remplace pas un antivirus. Certaines offres, comme NordVPN Premium ou Surfshark One, associent ces deux catégories d'outils dans un même abonnement.

Peut-on utiliser un VPN sur un smartphone et un ordinateur avec le même abonnement ?

Oui. NordVPN autorise jusqu'à dix connexions simultanées, ExpressVPN jusqu'à quatorze selon la formule choisie, tandis que Surfshark permet de connecter un nombre illimité d'appareils.

Faut-il attendre le Cyber Monday pour acheter un VPN ?

Pas nécessairement. Plusieurs fournisseurs ont déjà lancé leurs promotions avant le vendredi 27 novembre. ExpressVPN a notamment annoncé la prolongation de ses offres jusqu'au 2 décembre 2026. Il est donc possible de profiter des promotions disponibles sans attendre le Cyber Monday du 30 novembre.