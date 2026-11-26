La Vantrue Nexus-2X filme simultanément la route et l'intérieur de la voiture. Cette dashcam double canal est proposée à 159,99 € chez Cdiscount, soit 90 € sous son prix barré. Une offre à considérer selon ses trajets.

Toutes les caméras embarquées ne couvrent pas les mêmes zones. Certaines filment uniquement la circulation, tandis que d'autres observent aussi ce qui se passe dans l'habitacle. C'est le choix de la Vantrue Nexus-2X, une dashcam double canal dont le prix baisse pendant le Black Friday chez Cdiscount. Elle s'adresse moins à ceux qui recherchent une 4K avant à tout prix qu'aux conducteurs qui souhaitent documenter deux angles différents au cours du même trajet.

Quel est le prix Black Friday de la Vantrue Nexus-2X ?

La Vantrue Nexus-2X est affichée à 159,99 € contre 249,99 € comme prix barré sur Cdiscount. L'écart atteint 90 €, soit environ 36 % de remise. Il faut sélectionner la bonne référence, parfois présentée sous son nom abrégé N2X, dans les offres de dashcams Vantrue chez Cdiscount. L'offre concerne un équipement à double prise de vue, et non un kit avant-arrière couvrant la lunette du véhicule.

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Que permettent les deux caméras de la Nexus-2X ?

La marque annonce une vidéo avant en 2,7K et une prise de vue intérieure en 1080p, avec capteurs Sony STARVIS 2 et gestion HDR. Le Wi-Fi et le GPS sont prévus pour faciliter l'accès aux séquences et aux informations de trajet. Cette combinaison peut être pertinente pour identifier le déroulement d'un événement à bord et sur la route. Comme pour toute dashcam, la lisibilité nocturne et le résultat en conditions réelles dépendent de nombreux paramètres ; une fiche technique ne vaut pas un test indépendant.

Conducteur quotidien ou covoiturage : quel profil est concerné ?

Le double canal intéresse surtout les chauffeurs et conducteurs qui transportent régulièrement des passagers, lorsqu'un enregistrement intérieur est pertinent et légalement justifié. Pour une voiture familiale, il faut se demander si cet angle est nécessaire avant de payer davantage qu'une caméra simple. À l'inverse, si l'objectif principal est de surveiller les chocs par l'arrière, il faut chercher un modèle explicitement équipé d'une caméra arrière. La différence de configuration compte davantage que la seule remise affichée.

L'enregistrement intérieur impose-t-il des précautions ?

Oui : informer les personnes concernées et respecter les règles relatives aux images et aux données personnelles sont essentiels. Vérifiez aussi le stockage, le câblage nécessaire au mode stationnement, le support et les accessoires fournis. Les dispositifs de sécurité automobile ne garantissent pas, à eux seuls, la recevabilité d'une séquence dans un litige. Le prix communiqué est celui repéré pendant les offres Black Friday 2026 ; il reste soumis à disponibilité.

Questions fréquentes sur cette offre Black Friday

La Nexus-2X filme-t-elle derrière le véhicule ?

Non, son second angle sert à filmer l'habitacle. Pour l'arrière, il faut un modèle ou un kit adapté.

Peut-on choisir de ne pas enregistrer l'habitacle ?

Vérifiez dans la notice et les réglages du modèle les modes disponibles, notamment avant un usage avec passagers.

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