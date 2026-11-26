Pendant le Black Friday, Norauto déduit 15 € par tranche de 100 € d'achats, avec un seul code à saisir, valable sur norauto.fr et dans les centres participants.

L'offre s'adresse à l'automobiliste qui a déjà un achat prévu : pneus à changer, révision à planifier, accessoire multimédia ou siège enfant à renouveler. Dès 100 € de panier, la remise se déclenche automatiquement au paiement. Le catalogue couvre l'entretien courant, le freinage, la sécurité et le multimédia. Les cartes cadeaux sont exclues de l'offre : elle ne peut pas servir à offrir un bon d'achat Norauto.

Le Black Friday de Norauto : ce qu'il faut retenir

15 € de remise par tranche de 100 €, du 24 au 30 novembre 2026.

Code BLACK26 unique, valable en ligne et en magasin participants.

Catalogue éligible couvrant pneus, entretien, freinage, multimédia et sécurité enfant.

Accessoires et autres articles auto inclus dans l'offre.

J'EN PROFITE AVANT LE 30 NOVEMBRE

Un code unique qui active la remise à chaque palier

Le Norauto Black Friday s'appuie sur un mécanisme par palier pour délivrer une remise progressive : chaque tranche de 100 € d'achats débloque 15 € de réduction, cumulables sans plafond annoncé. Le code BLACK26 s'active dans le champ prévu sur norauto.fr ou se présente en centre participant. Le périmètre couvre les pneus de quatorze marques, l'entretien courant, le freinage, le multimédia et la sécurité enfant. Les produits déjà en prix barrés dans le cadre des Black Days sont exclus du dispositif.

Profiter du Norauto Black Friday pour amortir un achat auto déjà décidé

Vous saisissez le code BLACK26 au moment de régler, et la remise apparaît directement sur la facture, sans remboursement différé. Pour un panier de 200 €, c'est 30 € déduits ; pour 300 €, 45 €. Sept jours consécutifs laissent le temps de comparer les offres Black Days et de choisir la formule la plus avantageuse selon le panier. L'offre fonctionne aussi bien en magasin qu'en ligne, ce qui convient aux achats qui nécessitent une pose en centre.

J'UTILISE LE CODE BLACK26