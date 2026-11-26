Dans le cadre du Black Friday, le matelas Hybride de Tediber perd -35 %, soit 151 € d'économie sur un matelas fabriqué en France, certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 et garanti 10 ans avec des mousses haute densité.

Le Tediber Hybride s'adresse à ceux qui veulent un matelas hybride durable sans renoncer à la traçabilité des matériaux. Fabriqué en France, il associe certification OEKO-TEX® STANDARD 100 et une garantie fabricant de 10 ans, deux engagements que les matelas importés de ce segment proposent rarement ensemble. Ses mousses haute densité, de 30 à 42 kg/m³, et une colle à base d'eau sans composés organiques volatils traduisent un niveau de contrôle qualité concret, pas seulement une promesse marketing.

Pourquoi le matelas Tediber Hybride vaut le coup à 278,90 € ?

151 € d'économie immédiate, soit -35 % sur le prix, jusqu'au 29 novembre 2026.

Certification OEKO-TEX® STANDARD 100 sur l'ensemble des composants.

Garantie 10 ans avec mousses haute densité de 30 à 42 kg/m³.

Fabriqué en France, colle à base d'eau sans composés organiques volatils.

J'ÉCONOMISE 151 €

Le Tediber Hybride, un matelas hybride certifié fabriqué en France

Avec le matelas Hybride de Tediber, la fabrication française délivre un niveau de traçabilité des matériaux que les matelas importés de ce segment n'atteignent pas. La certification OEKO-TEX® STANDARD 100 couvre l'ensemble des composants, de la mousse à la housse, garantissant l'absence de substances nocives. L'assemblage utilise une colle à base d'eau sans composés organiques volatils, ce qui limite les émanations chimiques dès la première nuit. Les mousses haute densité, entre 30 et 42 kg/m³, résistent à l'affaissement sur la durée. La garantie de 10 ans traduit cet engagement en chiffre concret.

Ce que la garantie 10 ans prend en charge, et ce qui reste à faire

Il faut deux personnes pour installer le matelas Hybride de Tediber en 180 cm : le matelas pèse jusqu'à 40,5 kg, et la pose initiale ou le retournement demande un second bras. Une fois en place, la structure haute densité maintient sa forme sans intervention. La certification OEKO-TEX® élimine les questions sur la composition chimique des mousses, et la garantie décennale couvre l'investissement sur la durée. À 278,90 €, ce niveau d'engagement fabricant reste inaccessible sur les matelas importés comparables.

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