Au jackpot de près de 59 millions d'euros(2a) du tirage EuroMillions de ce vendredi 27 novembre s'ajoute 1 millionnaire garanti à My Million en France, proposé par la Française des Jeux. Les grilles sont à valider au plus tard à 20h15, au prix de 2,50 € la grille simple.

Comment jouer à l'EuroMillions du vendredi 27 novembre et jusqu'à quelle heure ?

La Française des Jeux organise le tirage EuroMillions le vendredi 27 novembre, dans le cadre des tirages EuroMillions - My Million programmés les mardis et vendredis. Les grilles doivent être validées avant 20h15, heure de la métropole, aussi bien en ligne qu'en point de vente. Chez un détaillant FDJ, bureau de tabac ou presse, le joueur remplit un bulletin papier et conserve son reçu, indispensable pour toucher ses gains. Il est également possible de jouer sur fdj.fr ou sur l'application FDJ, après la création d'un compte joueur. La grille simple coûte 2,50 € et comprend un code My Million. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans.

JOUER À L'EUROMILLIONS

Comment remplir une grille EuroMillions ?

Une grille se compose de 5 numéros cochés entre 1 et 50 et de 2 étoiles entre 1 et 12. Le bulletin papier disponible chez le détaillant contient 5 grilles, à remplir au stylo noir ou au crayon. Le jackpot revient aux joueurs ayant les 5 bons numéros et les 2 bonnes étoiles, et les gains commencent dès 2 bons numéros. L'option Flash confie le choix des numéros et des étoiles au hasard, chez le détaillant comme en ligne, le bouton Flash multiple jouant le même rôle pour une grille multiple sur le site ou l'application. La grille multiple permet de cocher jusqu'à 10 numéros et 12 étoiles, pour un prix variable. Le jackpot minimum s'élève à 17 millions d'euros et, s'il n'est pas remporté, il est remis en jeu au tirage suivant jusqu'à un plafond.

Comment toucher ses gains à l'EuroMillions ?

Un gain de 300 € ou moins est retiré en espèces chez un détaillant FDJ. Au-delà, le paiement se fait par virement bancaire, chez un détaillant jusqu'à 50 000 € ou dans tous les centres de paiement FDJ. À partir de 1 million d'euros, la FDJ procède par virement ou par chèque. Une pièce d'identité en cours de validité est demandée dès 2 000 €. Le reçu, qui doit être intact, sert à réclamer le gain dans les 60 jours suivant le dernier tirage auquel il participe, sans quoi la somme est perdue. Un reçu acheté en France est payé uniquement en France, par la FDJ, à partir du lendemain ou du surlendemain du tirage. Aucun gain ne peut être remporté par un mineur.

VALIDER UNE GRILLE

Jeu réservé aux personnes majeures. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction. Conseils et aide : joueurs-info-service.fr - 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

Mentions légales.

(2a) Montant non garanti (sauf avis contraire publié sur fdj.fr) à partager au rang 1 dans les pays participants. Voir règlement de l'offre de jeux EuroMillions - My Million et du jeu Etoile+.

(2b) Soit 1 gagnant d'1 M € en République française ou Principauté de Monaco.

Les tarifs mentionnés sont à titre indicatif et susceptibles d'évoluer. Certains liens peuvent être tracés et générer une commission pour L'Internaute.