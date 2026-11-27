Au Stade Francis-Le Blé, pour la 12ème journée de Ligue 1 McDonald's, Brest, qui reste sur deux succès en trois réceptions, accueille le Paris FC, qui a renoué avec la victoire à l'extérieur.

6ème avec 18 points après 11 journées, le Stade Brestois compte 5 points de retard sur le PFC, 2ème du classement avec 23 points. Les Brestois visent le maintien dans le haut du tableau, quand les Franciliens jouent leur place sur le podium.

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Où en est Brest avant de recevoir le Paris FC ?

Brest occupe la 6ème place avec 18 points en 11 journées et alterne les résultats à domicile, avec deux victoires lors de ses trois dernières réceptions. Lors de ses 3 dernières réceptions, le SB29 a largement dominé Angers 5-1, avant de concéder un revers 2-1 face à Nice puis de s'imposer 2-0 contre Lyon. Avec 10 buts marqués sur ses 5 derniers matchs à domicile, les Ti-Zef s'appuient sur leur efficacité devant leur public pour rester dans le haut du tableau.

Comment le PFC se comporte-t-il à l'extérieur ?

Le Paris FC est 2ème du classement avec 23 points après 11 journées et a mis fin à une série de deux défaites loin de ses bases. Lors de ses 3 derniers matchs loin de ses bases, les Ciel et Blanc se sont inclinés 1-0 à Lorient, puis 2-1 à Lens, avant de l'emporter 1-0 à Auxerre. Les Parisiens se déplacent en Bretagne avec l'objectif de rester sur le podium.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Brest - Paris FC ?

Brest - Paris FC se joue le vendredi 27 novembre 2026 à 20h45 au Stade Francis-Le Blé. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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