Le Dyson V8 Cyclone passe à 249 € au lieu de 399 € sur le site officiel Dyson. Pour le Black Friday, cet aspirateur balai sans fil bénéficie de 150 € de réduction : voici ce qui le distingue et pour qui il convient.

Un aspirateur balai sans fil peut simplifier les nettoyages rapides, à condition de ne pas sous-estimer l'autonomie nécessaire et le poids de l'appareil. À l'occasion du Black Friday, Dyson baisse le prix de son V8 Cyclone sur sa boutique officielle. La réduction est substantielle pour qui recherchait déjà un aspirateur de la marque. Reste à vérifier si ses caractéristiques correspondent au logement, aux revêtements et à la fréquence d'entretien avant de considérer l'offre comme incontournable.

À combien revient le Dyson V8 Cyclone pendant le Black Friday ?

Le site officiel Dyson affiche le V8 Cyclone à 249 € au lieu de 399 €, soit une économie immédiate de 150 €. Le prix comprend l'éco-participation indiquée sur la fiche commerciale. Le Dyson V8 Cyclone dans les offres officielles doit être distingué du V8 Absolute ou d'autres variantes équipées différemment. Les accessoires fournis peuvent faire évoluer l'intérêt de la comparaison. Le tarif retenu est celui proposé par Dyson pendant la campagne Black Friday 2026.

JE PROFITE DE L'OFFRE

Quelles sont les caractéristiques du V8 Cyclone ?

Dyson annonce jusqu'à 60 minutes d'autonomie et une puissance d'aspiration pouvant atteindre 150 airwatts pour ce modèle. Le collecteur est indiqué à 0,54 litre et le poids à environ 2,7 kg. L'appareil est sans fil, ce qui facilite les déplacements entre pièces et son utilisation pour de petites interventions. Comme pour tout aspirateur à batterie, l'autonomie réelle dépend du mode de puissance, de la brosse utilisée et du type de surface ; le maximum annoncé n'est pas une promesse pour toutes les situations.

Pour quel logement cet aspirateur est-il le plus intéressant ?

Il peut répondre aux besoins d'un appartement ou d'une maison où l'on souhaite un nettoyage fréquent, en complément ou en remplacement d'un aspirateur plus encombrant selon la surface. Les propriétaires d'animaux ont intérêt à vérifier la brosse et les accessoires de la version choisie. Pour de très grandes surfaces, un logement très poussiéreux ou des séances prolongées en puissance maximale, la question de l'autonomie devient centrale. Le confort de prise en main compte également, notamment dans les escaliers.

Pourquoi comparer les packs Dyson avant de commander ?

Deux aspirateurs portant un nom proche peuvent inclure des brosses ou embouts différents. Consultez donc le contenu exact du colis, les conditions de garantie, la livraison et le prix final. La réduction de 150 € est constatée sur le site officiel Dyson pour le Black Friday 2026 ; elle ne doit pas être généralisée à tous les revendeurs. Nous nous appuyons sur les informations de la marque, sans revendiquer de test indépendant de puissance ou d'autonomie.

Questions fréquentes sur cette offre Black Friday

Le Dyson V8 Cyclone tient-il toujours 60 minutes ?

Non. Il s'agit d'une autonomie maximale annoncée, susceptible de varier avec le mode et les accessoires utilisés.

Le collecteur de 0,54 L convient-il à une grande maison ?

Il peut convenir, mais nécessitera potentiellement des vidages plus fréquents selon la surface et la quantité de poussière.

JE PROFITE DE L'OFFRE