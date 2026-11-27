Dyson V8 Cyclone : 150 € de remise pour le Black Friday, profitez-en vite avant rupture de stock
Le Dyson V8 Cyclone passe à 249 € au lieu de 399 € sur le site officiel Dyson. Pour le Black Friday, cet aspirateur balai sans fil bénéficie de 150 € de réduction : voici ce qui le distingue et pour qui il convient.
Un aspirateur balai sans fil peut simplifier les nettoyages rapides, à condition de ne pas sous-estimer l'autonomie nécessaire et le poids de l'appareil. À l'occasion du Black Friday, Dyson baisse le prix de son V8 Cyclone sur sa boutique officielle. La réduction est substantielle pour qui recherchait déjà un aspirateur de la marque. Reste à vérifier si ses caractéristiques correspondent au logement, aux revêtements et à la fréquence d'entretien avant de considérer l'offre comme incontournable.
Le site officiel Dyson affiche le V8 Cyclone à 249 € au lieu de 399 €, soit une économie immédiate de 150 €. Le prix comprend l'éco-participation indiquée sur la fiche commerciale. Le Dyson V8 Cyclone dans les offres officielles doit être distingué du V8 Absolute ou d'autres variantes équipées différemment. Les accessoires fournis peuvent faire évoluer l'intérêt de la comparaison. Le tarif retenu est celui proposé par Dyson pendant la campagne Black Friday 2026.
Dyson annonce jusqu'à 60 minutes d'autonomie et une puissance d'aspiration pouvant atteindre 150 airwatts pour ce modèle. Le collecteur est indiqué à 0,54 litre et le poids à environ 2,7 kg. L'appareil est sans fil, ce qui facilite les déplacements entre pièces et son utilisation pour de petites interventions. Comme pour tout aspirateur à batterie, l'autonomie réelle dépend du mode de puissance, de la brosse utilisée et du type de surface ; le maximum annoncé n'est pas une promesse pour toutes les situations.
Il peut répondre aux besoins d'un appartement ou d'une maison où l'on souhaite un nettoyage fréquent, en complément ou en remplacement d'un aspirateur plus encombrant selon la surface. Les propriétaires d'animaux ont intérêt à vérifier la brosse et les accessoires de la version choisie. Pour de très grandes surfaces, un logement très poussiéreux ou des séances prolongées en puissance maximale, la question de l'autonomie devient centrale. Le confort de prise en main compte également, notamment dans les escaliers.
Deux aspirateurs portant un nom proche peuvent inclure des brosses ou embouts différents. Consultez donc le contenu exact du colis, les conditions de garantie, la livraison et le prix final. La réduction de 150 € est constatée sur le site officiel Dyson pour le Black Friday 2026 ; elle ne doit pas être généralisée à tous les revendeurs. Nous nous appuyons sur les informations de la marque, sans revendiquer de test indépendant de puissance ou d'autonomie.
Non. Il s'agit d'une autonomie maximale annoncée, susceptible de varier avec le mode et les accessoires utilisés.
Il peut convenir, mais nécessitera potentiellement des vidages plus fréquents selon la surface et la quantité de poussière.