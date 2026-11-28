Vous manquez de rangements dans votre chambre ? Le lit coffre Tediber profite de 25 % de réduction pendant le Black Month. Son coffre de 978 litres permet de ranger couettes, valises et affaires encombrantes, sans ajouter de meuble.

Le Tediber Lit Coffre convient aux foyers qui manquent de rangements sans vouloir multiplier les meubles. Le sommier, fabriqué en France, repose sur une structure acier recyclable avec 36 lattes en bois multiplis. La tête de lit autoportante, fabriquée en Belgique, s'installe sans perçage entre le sommier et le mur. Une garantie 2 ans et 100 nuits d'essai accompagnent l'achat.

Pourquoi cette offre sur le Tediber Lit Coffre mérite le détour ?

282 € d'économie immédiate, soit -25 % sur le prix.

978 litres de rangement pour un 160x200 cm, 30 à 45 % de plus qu'un standard.

Hauteur intérieure coffre de 33 cm, compatible valises et couettes.

Sommier fabriqué en France, tête de lit fabriquée en Belgique.

J'ÉCONOMISE 282 €

Le Tediber Lit Coffre, un sommier de rangement à volume hors norme

Sur le segment des lits coffres, le Tediber Lit Coffre se distingue par un volume de rangement atteignant 978 litres pour un 160x200 cm, soit 30 à 45 % de plus que la moyenne de la catégorie. Ce gain tient à une hauteur intérieure de 33 cm, permise par un châssis acier recyclable de 36 cm qui maintient le sommier à une hauteur généreuse sans alourdir la structure. Les 36 lattes en peuplier multiplis assurent un maintien ferme du matelas et une circulation d'air sous lui, limitant l'humidité. Le sommier est fabriqué en France avec une colle sans composés organiques volatils.

Un rangement comparable à une armoire, sans empiéter sur la pièce

Vous soulevez le sommier d'un geste, et l'espace disponible absorbe valises de voyage, couettes de saison ou cartons sans les comprimer. Là où un lit coffre ordinaire contraint à plier ou empiler, les 33 cm de hauteur intérieure laissent les objets encombrants à plat. La version Plus, avec ses lattes en bouleau multiplis antidérapantes, représente une option de renforcement pour les matelas lourds, mais la version standard couvre la majorité des usages courants. À 847,40 € au lieu de 1 129,80 €, ce volume de rangement revient moins cher qu'une armoire supplémentaire dans une pièce qui n'en a pas la place.

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Black Month Tediber : 282,40 € d'économie sur ce lit coffre

À l'occasion du Black Month, Tediber applique une remise de 25 % sur son lit coffre. Son prix passe ainsi de 1 129,80 € à 847,40 €, soit une économie de 282,40 €. Cette réduction permet d'accéder à un sommier avec une capacité de rangement pouvant atteindre 978 litres, une structure en acier recyclable et une fabrication française du sommier. Entre les matériaux, le volume disponible et les 100 nuits d'essai, l'offre réunit plusieurs arguments intéressants pour aménager une chambre sans multiplier les meubles.