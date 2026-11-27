Au Stade Raymond-Kopa, pour la 12ème journée de Ligue 1 McDonald's, Angers SCO, qui reste sur un revers à domicile, reçoit le RC Lens, qui a perdu son dernier déplacement.

17ème avec 8 points après 11 journées, le SCO compte 6 points de retard sur Lens, 11ème avec 14 points. Les Angevins visent à réduire l'écart avec le 15ème, dont ils sont séparés par 3 points, quand les Sang et Or cherchent à prendre des points après une série extérieure irrégulière.

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Comment Angers se comporte-t-il à domicile ?

17ème du classement avec 8 points en 11 journées, Angers n'a plus gagné lors de ses deux dernières réceptions. Sur ses 3 derniers matchs à domicile, le SCO a d'abord concédé un revers 5-2 face à Marseille, avant de partager les points avec Lorient (0-0) puis de s'incliner 2-0 contre Nice. Les Scoïstes doivent surtout se montrer plus solides défensivement devant leur public, un point de vigilance sur leurs cinq dernières réceptions.

Que vaut Lens à l'extérieur ?

11ème avec 14 points après 11 journées, le RC Lens alterne le bon et le moins bon loin de ses bases. Sur ses 3 derniers matchs à l'extérieur, le Racing s'est incliné 2-1 à Monaco, puis s'est imposé 3-1 à Troyes avant de céder 1-0 à Lille. Les Lensois viennent chercher des points, avec une défense qui n'a gardé aucune cage inviolée sur ses cinq derniers déplacements.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Angers - Lens ?

Angers - Lens se joue le samedi 28 novembre 2026 à 17h15 au Stade Raymond-Kopa. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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