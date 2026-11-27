Angers - Lens : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le match ce samedi ?
Au Stade Raymond-Kopa, pour la 12ème journée de Ligue 1 McDonald's, Angers SCO, qui reste sur un revers à domicile, reçoit le RC Lens, qui a perdu son dernier déplacement.
17ème avec 8 points après 11 journées, le SCO compte 6 points de retard sur Lens, 11ème avec 14 points. Les Angevins visent à réduire l'écart avec le 15ème, dont ils sont séparés par 3 points, quand les Sang et Or cherchent à prendre des points après une série extérieure irrégulière.
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17ème du classement avec 8 points en 11 journées, Angers n'a plus gagné lors de ses deux dernières réceptions. Sur ses 3 derniers matchs à domicile, le SCO a d'abord concédé un revers 5-2 face à Marseille, avant de partager les points avec Lorient (0-0) puis de s'incliner 2-0 contre Nice. Les Scoïstes doivent surtout se montrer plus solides défensivement devant leur public, un point de vigilance sur leurs cinq dernières réceptions.
11ème avec 14 points après 11 journées, le RC Lens alterne le bon et le moins bon loin de ses bases. Sur ses 3 derniers matchs à l'extérieur, le Racing s'est incliné 2-1 à Monaco, puis s'est imposé 3-1 à Troyes avant de céder 1-0 à Lille. Les Lensois viennent chercher des points, avec une défense qui n'a gardé aucune cage inviolée sur ses cinq derniers déplacements.
Angers - Lens se joue le samedi 28 novembre 2026 à 17h15 au Stade Raymond-Kopa. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.
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