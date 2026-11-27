À l'Allianz Riviera, pour la 12ème journée de Ligue 1 McDonald's, l'OGC Nice, battu lors de sa dernière réception, accueille Troyes, qui reste sans victoire sur ses trois derniers déplacements.

7ème avec 17 points après 11 journées, Nice compte 6 points d'avance sur l'ESTAC, 14ème avec 11 points. Les Aiglons veulent se rapprocher du haut du tableau, quand les Champenois cherchent des points pour s'éloigner du bas du classement.

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Où en est Nice avant de recevoir Troyes ?

7ème du classement avec 17 points en 11 journées, le Gym a enchaîné trois succès à domicile avant de céder lors de sa dernière réception. Lors de ses 3 derniers matchs à domicile, les Niçois ont battu Strasbourg 2-1, puis Rennes 5-2, avant de s'incliner 3-2 devant le Paris Saint-Germain. Leur objectif du moment est clair : se rapprocher du haut du tableau. Point de vigilance, l'OGCN a encaissé 8 buts sur ses 5 derniers matchs à domicile, sans aucun clean sheet.

Comment Troyes se comporte-t-il à l'extérieur ?

14ème avec 11 points après 11 journées, l'ESTAC Troyes n'a plus gagné loin de ses bases depuis sa première sortie à l'extérieur de la saison. Sur ses 3 derniers déplacements, les Troyens se sont inclinés 2-0 à Angers, ont pris un point à Toulouse (0-0) puis ont perdu 1-0 à Paris. Les Aubois visent des points pour s'éloigner du bas du tableau, avec une difficulté identifiée : seulement 2 buts marqués sur leurs 5 derniers matchs à l'extérieur.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Nice - Troyes ?

Nice - Troyes se joue le samedi 28 novembre 2026 à 20h45 à l'Allianz Riviera. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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