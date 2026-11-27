Fort de huit victoires consécutives en championnat, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Lorient à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1 McDonald's. Face à des Merlus particulièrement solides en défense, le leader parisien devra se montrer vigilant. Découvrez à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette rencontre.

Dix points séparent le Paris Saint-Germain et le FC Lorient au classement avant cette 12e journée. Leader avec 26 points, le club de la capitale entend conserver son avance sur ses poursuivants, tandis que Lorient, dixième avec 16 points, n'est qu'à deux longueurs du top 5. Si le PSG part favori de cette confrontation, la solidité défensive des Morbihannais et l'enchaînement des rencontres européennes pour les Parisiens pourraient offrir un match plus disputé qu'il n'y paraît.

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Le PSG peut-il prolonger son impressionnante série en championnat ?

Avec huit victoires consécutives en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a pris les commandes du championnat et compte désormais trois points d'avance sur le Paris FC. Les hommes de Luis Enrique ont notamment dominé Le Havre (5-1) et Troyes (1-0), avant de s'imposer à Nice (3-2) samedi dernier. À domicile, les Rouge et Bleu restent également sur trois succès consécutifs en championnat.

Le champion de France a néanmoins connu un coup d'arrêt mercredi en Ligue des champions. Après avoir remporté ses quatre premières rencontres européennes, dont une large victoire à Villarreal (6-0), le PSG a concédé le nul face à l'AS Rome (2-2), mettant fin à une série de douze victoires toutes compétitions confondues.

Deuxième du classement européen à deux points du Real Madrid, Paris reste bien placé pour se qualifier directement en huitièmes de finale. Le club de la capitale retrouve désormais le championnat avec l'objectif de signer une neuvième victoire consécutive.

Lorient peut-il déjouer les pronostics au Parc des Princes ?

Dixième du championnat, le FC Lorient confirme son bon niveau après avoir terminé la saison dernière à cette même position. Avec seulement neuf buts encaissés en onze journées, le club morbihannais dispose d'une défense solide, susceptible de poser des problèmes aux attaquants parisiens.

Les Merlus n'ont d'ailleurs enregistré qu'une seule défaite lors des six dernières journées de Ligue 1, pour trois victoires et deux matchs nuls. Battus à domicile par Brest (0-2) début novembre, les Lorientais se sont depuis imposés au Havre (2-0) avant de partager les points avec Rennes (1-1) dimanche dernier.

La difficulté pour Lorient sera néanmoins de se montrer suffisamment efficace offensivement. Avec seulement quatre buts inscrits lors de leurs cinq derniers déplacements en championnat, les joueurs du FCL devront exploiter au mieux les occasions qui se présenteront à eux.

PSG - Lorient : quelles sont les compositions probables ?

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez - João Neves, Beraldo, Fabian Ruiz - Akliouche, Dembélé, Godts.

FC Lorient (3-4-2-1) : Mvogo - Adjei, Obaretin, Talbi - Sylla, Avom, Cadiou, Kouassi - Makengo, Bernardeau - Tosin.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Paris Saint-Germain - Lorient ?

Le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient se disputera le samedi 28 novembre 2026 à 20h45 au Parc des Princes. Cette rencontre de la 12e journée de Ligue 1 McDonald's sera diffusée en direct et en exclusivité sur Ligue 1+.

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