Au Stade Océane, pour la 12ème journée de Ligue 1 McDonald's, Le Havre, sans victoire sur ses 5 derniers matchs à domicile, reçoit Strasbourg, qui reste sur 4 défaites de suite à l'extérieur.

18ème avec 2 points, le HAC compte 8 points de retard sur le RC Strasbourg, 16ème avec 10 points après 11 journées. Les Havrais cherchent un premier succès devant leur public sur leur série en cours et visent à réduire l'écart avec le 15ème, tandis que les Alsaciens, en difficulté dans leurs déplacements, veulent quitter la place de barragiste.

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Comment Le Havre se comporte-t-il à domicile ?

18ème du classement avec 2 points après 11 journées, Le Havre reste sur une série de 5 matchs sans victoire à domicile. Sur ses 3 derniers matchs devant son public, le Doyen s'est incliné 3-1 contre Auxerre, puis 5-1 face au Paris Saint-Germain, avant un revers 2-0 contre Lorient. Les Ciel et Marine, dont la défense a été mise à mal au Stade Océane, visent d'abord une victoire à la maison et veulent revenir sur le 15ème, distant de 9 points.

Que vaut Strasbourg à l'extérieur ?

16ème avec 10 points après 11 journées, Strasbourg n'a plus gagné lors de ses 4 derniers déplacements. Lors de ses 3 derniers matchs à l'extérieur, le Racing a chuté 2-1 à Nice, puis 3-0 à Rennes, avant un revers 3-1 à Toulouse. Sans la moindre rencontre sans encaisser de but loin de ses bases, les Strasbourgeois cherchent à renouer avec le succès en déplacement pour sortir de la place de barragiste.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Le Havre - Strasbourg ?

Le Havre - Strasbourg se joue le samedi 28 novembre 2026 à 20h45 au Stade Océane. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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