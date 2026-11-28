Au Stade de l'Abbé-Deschamps, pour la 12ème journée de Ligue 1 McDonald's, l'AJ Auxerre, irrégulière à domicile, reçoit l'Olympique de Marseille, qui reste sur trois succès à l'extérieur.

5ème avec 18 points après 11 journées, Marseille compte 7 points d'avance sur Auxerre, 15ème avec 11 points. Les Phocéens, portés par leur série loin de leurs bases, visent le maintien dans le haut du tableau, quand les Icaunais cherchent des points pour s'éloigner de la zone basse.

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Où en est Auxerre avant de recevoir Marseille ?

15ème du classement avec 11 points en 11 journées, Auxerre alterne le bon et le moins bon dans son stade. Lors de ses 3 dernières réceptions, l'AJA s'est imposée 2-1 face à Brest, puis a concédé un nul 1-1 contre Le Mans avant de s'incliner 1-0 devant le Paris FC. Les Bourguignons veulent engranger des points pour s'éloigner du bas du tableau.

Comment Marseille se comporte-t-il à l'extérieur ?

5ème avec 18 points après 11 journées, Marseille enchaîne loin du Vélodrome. Lors de ses 3 derniers matchs loin de ses bases, l'OM a gagné 2-0 à Troyes, puis 5-2 à Angers, avant de s'imposer 2-1 à Lens. Les Olympiens entendent rester dans le haut du tableau.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Auxerre - Marseille ?

Auxerre - Marseille se joue le dimanche 29 novembre 2026 à 15h00 au Stade de l'Abbé-Deschamps. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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