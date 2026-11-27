Au Stade Marie-Marvingt, pour la 12ème journée de Ligue 1 McDonald's, Le Mans, qui reste sur un nul à domicile, accueille Lille, qui a gagné son dernier match à l'extérieur.

3ème avec 21 points, le LOSC compte 10 points d'avance sur les Manceaux, 13ème avec 11 points après 11 journées. Les Sarthois cherchent des points pour s'éloigner du bas du tableau, quand les Nordistes jouent leur place sur le podium.

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Que vaut Le Mans à domicile ?

13ème du classement avec 11 points après 11 journées, Le Mans n'a plus gagné depuis trois réceptions. Sur ses 3 dernières réceptions, les Sang et Or se sont imposés 2-1 face à Lorient, avant de subir un revers 3-0 contre Toulouse puis de concéder le nul 1-1 face à Monaco. Avec 9 buts encaissés sur ses 5 derniers matchs à domicile et aucun clean sheet, le Mans FC veut prendre des points pour s'éloigner du bas du tableau.

Où en est Lille avant de se déplacer au Mans ?

3ème du classement avec 21 points après 11 journées, Lille arrive dans la Sarthe sur un succès à l'extérieur. Sur ses 3 derniers matchs loin de ses bases, les Lillois ont d'abord concédé un revers 2-1 à Nice, puis un nul 1-1 à Monaco, avant de s'imposer 2-1 à Rennes. Les Dogues ont marqué à chaque fois lors de leurs 5 derniers déplacements et visent le maintien sur le podium.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Le Mans - Lille ?

Le Mans - Lille se joue le samedi 28 novembre 2026 à 20h45 au Stade Marie-Marvingt. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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