Au Groupama Stadium, pour la 12ème journée de Ligue 1 McDonald's, l'Olympique Lyonnais, invaincu sur ses 5 derniers matchs à domicile, reçoit l'AS Monaco, qui reste sur un nul à l'extérieur.

4ème avec 20 points, Lyon compte 3 longueurs d'avance sur Monaco, 8ème avec 17 points après 11 journées. Les Gones jouent le maintien de leur rang dans le haut du tableau, porté par leur série à domicile, quand les Monégasques cherchent à relancer un parcours en déplacement sans succès depuis plusieurs rencontres.

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Comment Lyon se comporte-t-il à domicile ?

4ème du classement avec 20 points en 11 journées, l'Olympique Lyonnais reste invaincu sur ses 5 derniers matchs à domicile, avec 12 buts marqués sur cette série. Sur ses 3 derniers matchs à domicile, l'OL s'est imposé 4-0 contre Rennes, puis 2-1 face à Nice, avant un succès 2-0 contre Angers. L'objectif des Rhodaniens est clair : rester dans le haut du tableau.

Que vaut Monaco à l'extérieur ?

8ème avec 17 points après 11 journées, l'AS Monaco n'a plus gagné lors de ses 3 dernières sorties à l'extérieur et n'a signé aucun clean sheet sur ses 5 derniers déplacements. Sur ses 3 derniers matchs à l'extérieur, l'ASM a concédé un revers 1-0 à Lorient, puis un revers 3-1 à Paris FC, avant un nul 1-1 au Mans. Les Rouge et Blanc visent un rapprochement du haut du tableau.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Lyon - Monaco ?

Lyon - Monaco se joue le dimanche 29 novembre 2026 à 20h45 au Groupama Stadium. Le match est à voir en exclusivité sur Ligue 1+.

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